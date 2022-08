Europeo Under 18 – Italia sconfitta nei quarti dalla Spagna

Izmir. Un’Italia tutto cuore e attenzione esce a testa alta dal Quarto di finale contro la Spagna, che si impone 72-59.

Una sfida in equilibrio per oltre trenta minuti, con gli iberici che sprintano solo nel finale allargando la forbice fino al + 20. Il divario degli ultimi scampoli di gara non racconta però il gran primo tempo dell’Italia (inizio partita da 12-1) nè il punto a punto che ha caratterizzato la sfida per i primi tre periodi.

Per gli Azzurri sfuma il sogno Medaglia. Ma è tutt’altro che terminata la competizione per l’Italbasket, negli ultimi due giorni impegnata nel tabellone 5°-8° posto che mette in palio un pass per il Campionato Mondiale Under 19 nel 2023.

Miglior realizzatore Azzurro è Matteo Visintin con 18 punti. In doppia cifra anche Emmanuel Innocenti con 14 punti.

Domani, 5 agosto, “rest day” per le 16 squadre dell’Europeo. L’Italia tornerà in campo il 6 agosto (ore 15.00 italiane, live su YouTube FIBA) contro Israele, che ha perso il suo Quarto di finale contro la Serbia.

Il tabellino

Spagna-Italia 72-59 (20-21, 21-14, 14-11, 17-13)

Spagna: Villar* 15 (5/8, 1/1), Cebrian 11 (1/1, 3/5), Rodriguez* 14 (1/7, 3/5), Moreno (0/1), Iglesias 2 (1/1), Garuba* 10 (3/5, 1/4), Garcia (0/1), Gomez, Almansa* 14 (6/10), Tachyn, Onuetu, Pinedo* 6 (3/4). All: Miret Garcia

Italia: Moretti* 9 (3/7), Gallo 2 (1/5, 0/2), Scarponi 6 (3/5, 0/1), Visintin* 18 (3/5, 3/6), Zacchigna* 1 (0/3 da tre), Stazzonelli, Marangon (0/1, 0/1), Dell’Anna ne, Innocenti* 14 (4/9, 1/3), Cannavina (0/1), Greppi*, Salvioni 9 (3/4, 0/1). All: Capobianco.

