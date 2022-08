Europeo Under 18 Maschile – Battendo la Slovenia la Turchia vola in finale

Nell’altra semifinale la Spagna ha piegato la nazionale serba

È stata una partita dai due volti la semifinale tra la Slovenia U-18 e la Turchia U-18. Gli sloveni sono partiti decisamente meglio andando sul +15 nel primo quarto. Poi c’è stata la graduale rimonta della compagine turca, che è riuscita ad avvicinarsi sino al – 4 alla fine del primo tempo.

Nella seconda metà della gara invece gli sloveni hanno subito la rimonta definitiva degli avversari. La Turchia, una volta preso il vantaggio ha preso in mano le redini del match, vinto alla fine col risultato 79-64.

Anche se la nazionale turca ha potuto beneficiare del supporto del caloroso pubblico di casa, il plauso va a tutti i ragazzi scesi in campo, che hanno dimostrato un livello di gioco molto alto. In canotta slovena si è distinto il giovane Arne Osojnik con 14 punti e 7 rimbalzi, mentre tra i turchi il più incisivo sul campo si è dimostrato Karahan Efeoglu con 20 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.

Nell’altra semifinale la nazionale spagnola U-18 ha dominato in lungo e in largo la Serbia U-18. Il risultato finale non ha concesso alcun dubbio sull’andamento e l’esito della gara: 60-38 per i ragazzi spagnoli, che se la vedranno in finale contro la Turchia. Mentre la Spagna e la Turchia si affronteranno per il primo posto, la Serbia e la Slovenia si contenderanno la medaglia di bronzo.