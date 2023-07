Europeo Under 18 Maschile – Italia sconfitta dalla Grecia al debutto

Comincia con una sconfitta l’Europeo della Nazionale Under 18 maschile. Nella gara d’esordio del Girone D la squadra di coach Capobianco è stata battuta dalla Grecia 88-83.

Miglior marcatore Azzurro è stato Francesco Ferrari con 22 punti (e 12 rimbalzi). In doppia cifra anche Dame Sarr (21p+9r), David Torresani (15 punti) e Leonardo Marangon (11 punti).

Italia e Grecia si ritrovano di fronte dopo il Torneo di Logroño – anche in quell’occasione si imposero gli ellenici – e l’inizio della sfida racconta un muscoloso 21-1 Azzurro. Il ritmo incandescente dettato dalla squadra di coach Capobianco subisce però una battuta d’arresto in concomitanza della fine del primo quarto, quando due episodi praticamente in contemporanea – infortunio a Stefano Conte, e infiltrazione d’acqua piovana sul parquet dello Sports Centre Cair – interrompono la gara per oltre 40 minuti.

Alla ripresa della partita, la Grecia ricuce il gap e anzi nel quarto periodo trova il massimo di +10. L’Italia non ci sta e si rifà sotto fino al -2 (81-79), ma non riesce a sferrare la zampata decisiva negli ultimi due giri d’orologio.

Gli Azzurri torneranno in campo domani, 22 luglio, contro la Danimarca (ore 13.00), battuta dalla Spagna per 88-64.

Grecia-Italia 88-83 (15-26, 23-12, 20-16, 30-29)

Grecia: Paraskevopoulos 2 (1/2, 0/1), Vasilantonakis 2 (1/1), Maragkoudakis 5 (1/2), Kalliontzis 7 (2/3), Kamperidis (0/1), Chitikoudis 10 (5/5), Sprintzios 3 (1/2 da tre), Samodurov 20 (5/9, 1/3), Avdalas 8 (2/5, 1/1), Liotopoulos 13 (3/8, 1/5), Abosi 10 (1/7, 1/2), Komnianidis 8 (1/2, 2/2). All. Ziagkos

Italia: Torresani 15 (1/7, 2/7), Conte, Miccoli 4 (0/1, 1/2), Tadiotto, Sarr 21 (3/6, 4/9), Pozzato 2 (1/1), Marangon 11 (4/7, 1/4), D’Amelio, Ferrari (6/9, 0/2), Greppi 4 (2/2), Zanetti 2 (1/1). All. Capobianco

Il tabellino completo