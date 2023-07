Europeo Under 18 Maschile – Italia sconfitta dalla Spagna, ottavi contro la Serbia

Non basta un’ottima prestazione alla Nazionale Under 18 per centrare il secondo successo al Campionato Europeo in corso di svolgimento a Niš (Serbia) fino al 30 luglio. Nel terzo impegno della prima fase la squadra di coach Capobianco è stata superata dalla Spagna (78-72) e ha così chiuso al terzo posto il girone D.

Domani giorno di riposo, mercoledì sera alle 20.30 l’Ottavo di finale contro la Slovenia, seconda nel gruppo C dietro ai padroni di casa della Serbia.

Dame Sarr il miglior marcatore per l’Italia con 22 punti, in doppia cifra anche Francesco Ferrari (14) e Timoty Van Der Knapp (11).

Gli Azzurri hanno anche toccato i 10 punti di vantaggio nel primo tempo ma la Spagna è stata brava a ricucire il gap prima dell’intervallo lungo e poi a prendere il comando nel terzo quarto. La squadra di coach Capobianco non ha mai mollato e con poco più di un minuto da giocare ha trovato la tripla del pareggio con Ferrari a quota 67. Decisivo poi l’11-5 messo insieme dagli spagnoli, col 2.20 Aday Mara in grande evidenza (alla fine 23 punti e 12 rimbalzi)

Spagna-Italia 78-72 (18-24; 18-12; 21-12; 21-24)

Spagna: Garmendia 2 (1/3, 0/1), Gonzalez* 12 (3/5, 0/3), Langarita* 8 (3/7, 0/3), Mara* 23 (7/14), Martinez* 5 (1/5, 0/2), Barbera 2 (1/1), Foigueiras 5 (1/1, 1/1), Mari 3 (1/2 da 3), Saint-Supery 11 (3/4, 0/1), Salo, Vicente 5 (1/1, 1/2), Vidarte* 2 (1/1, 0/1). All. Zamora

Italia: Torresani* 9 (2/7, 1/5), Conte ne, Miccoli 6 (1/3, 1/2), Tadiotto, Sarr* 22 (4/10, 4/9), Pozzato 2 (1/4), Van der Knapp 11 (2/2, 2/3), Marangon* 6 (3/12, 0/3), D’Amelio 2 (1/2), Ferrari* 14 (5/7, 1/3), Greppi* (0/2), Zanetti ne. All. Capobianco

