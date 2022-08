Europeo Under 18 maschile – Spagna campione, spegnendo l’intensità della Turchia

Continua la collezione di titoli Europei giovanili della Spagna. Dopo la doppietta in Under 20 (maschile e femminile) arriva la corona nell’Under 18 maschile con gli iberici di coach Garcia che legittimano il dominio dimostrato nell’intera settimana trascorsa a Izmir battendo nella finalissima i padroni di casa della Turchia, bissando anche il successo ottenuto nella fase a gironi. Vittoria limpida quella dei spagnoli trascinati dalla debordante dose di talento che popola il suo roster. La Turchia si è comunque dimostrata all’altezza rimanendo attaccata al forte avversario arrivando addirittura a -5 con meno di 3′ sul cronometro. Ma nel momento decisivo la classe talentuosa della Spagna ha raggiunto il massimo livello. Almansa (14 punti e 15 rimbalzi), Rodriguez e Villar (20 punti, 3/4 da tre) si sono eretti protagonisti e messo il loro prezioso contributo sulla conquista dell’oro (finale 61-68). Nella mai doma Turchia l’atteso Berke Buyuktuncel chiude con 8 punti e 7 rimbalzi, il migliore è Ozgur Cengiz con 12 punti.

Piuttosto scontato il premio di MVP dell’Europeo andato a Izan Almanza, classe 205 che gioca negli USA e già premiato come miglior giocatore del recente mondiale U17.

Al terzo posto sulle rive dell’Egeo arriva la Serbia che supera nella finalina per il podio la Slovenia. Importante quinto posto per la Francia che si assicura anche l’ultimo posto per il Mondiale del prossimo anno eliminando dalla corsa l’Italia che chiude sesta dopo un Europeo dai limiti evidenti nascosti a tratti da un’intensità difensiva che è riuscita a sopperire anche al notevole gap in termini di fisicità e atleticità.

Questi i risultati delle finali di Izmir

1°-2° Turchia-Spagna 61-68

3°-4° Slovenia-Serbia 67-70

5°-6° Francia-Italia 66-56

7°-8° Lituania-Israele 89-65

9°-10° Rep.Ceca-Polonia 39-76

11°-12° Germania-Grecia 74-67

13°-14° Croazia-Macedonia del Nord 72-59

15°-16° Gran Bretagna-Montenegro 78-74

Classifica Finale

1° SPAGNA

2° Turchia

3° Serbia

4° Slovenia

5° Francia

6° Italia

7° Lituania

8° Israele

9° Polonia

10° Rep.Ceca

11° Grecia

12° Germania

13° Croazia

14° Macedonia del Nord

15° Gran Bretagna

16° Montenegro