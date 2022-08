Europeo Under 18 – Una buona Italia s’impone su Israele

Izmir. E’ viva, eccome, l’Italia al Campionato Europeo Under 18 di scena a Izmir (Turchia). La squadra di coach Capobianco ha fatto sua la Semifinale 5°-8° posto contro Israele, battuto 75-67.

Gara sempre in equilibrio fra le due formazioni che si erano incontrate lo scorso 22 luglio nella seconda giornata del Torneo amichevole ad Atene (vittoria dell’Italia per 67-53). Dopo oltre tre periodi a braccetto, l’ago della bilancia si sposta a favore degli Azzurri negli ultimi scampoli di gara, quando Gallo (miglior realizzatore dell’Italia con 23 punti) assiste per la tripla di Moretti, e poi dalla lunetta fissa il punteggio sul +8.

In doppia cifra anche Emmanuel Innocenti (11 punti, oltre a 9 rimbalzi) e Matteo Visintin (10 punti). Agli israeliani non basta la super prestazione di Noam Yaacov, autore di 35 punti.

La vittoria degli Azzurri vale la chance di staccare il pass per il Mondiale Under 19 del 2023. Fra la rassegna iridata e l’Italia c’è la Francia, che nell’altra Semifinale ha sconfitto la Lituania 80-60.

La sfida ai transalpini è in programma domani, 7 agosto, alle ore 15.00 italiane. Gara trasmessa in live streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino

Israele-Italia 67-75 (11-14, 20-21, 19-18, 17-22)

Israele: Menchel (0/5 da tre), Menachem 4 (2/5, 0/1), Dovrat* 5 (1/1, 1/3), Onche* 4 (2/6, 0/5), Michaeli, Berman 7 (3/5), Yaacov* 35 (10/15, 3/6), Avidan* 4 (2/3), Nekrashevich* 8 (2/3, 1/4), Dolinski (0/3, 0/1), Sheffer (0/1 da tre). All: Hasin

Italia: Moretti* 9 (1/2, 1/3), Gallo 23 (6/10, 2/5), Scarponi 4 (0/1, 1/3), Visintin* 10 (3/11, 1/2), Zacchigna* 9 (2/4, 0/2), Stazzonelli, Marangon (0/3, 0/1), Dell’Anna ne, Innocenti* 11 (2/7, 2/5), Cannavina 1, Salvioni* 8 (2/6). All: Capobianco

Fip.it