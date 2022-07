Europeo Under 20 – Doppia doppia di Okeke, l’Italia supera di una lunghezza la Rep.Ceca

By

Podgorica. Punto a punto e brivido finale. L’Italia batte 71-70 la Repubblica Ceca e porta a casa una vittoria importante per non finire nel gironcino che guarda alla Division B. La corsa verso il 9° posto finale, il migliore possibile dopo l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Croazia, prosegue sabato 23 luglio contro la Germania alle 18.45 (live streaming sul canale YouTube FIBA).

Il match contro i cechi è fin da subito spigoloso e fatica a trovare un padrone. Gli Azzurri si fanno preferire nelle frazioni centrali ma nessuna delle due formazioni riesce a prendere l’abbrivio sull’avversaria. A pochi secondi dalla fine la tripla di Boglio sembra chiudere i giochi definitivamente ma sul rovesciamento di fronte arriva la bomba di Balint ad aprire nuovamente il discorso. L’Italia prova di nuovo a chiuderla ma l’ultimo possesso è ceco. Per fortuna il tiro di Rylich è corto.

Doppia doppia per Leo Okeke, che fa registrare 16 punti e 13 rimbalzi (9 in difesa). In doppia cifra anche Matteo Librizzi (12 + 4 assist) e Vittorio Bartoli (11 + 5 rimbalzi e 3 assist). Spiccano anche i 7 rimbalzi e 4 assist (+ 5 punti) di Davide Casarin.

I tabellini

Italia-Rep. Ceca 71-70 (16-18, 19-17, 18-15, 18-20)

Italia: Librizzi* 12 (5/11, 0/1), Gallo, Berdini 8 (2/2, 1/2), Castellino (0/2), Canka 5 (2/4, 0/3), Casarin* 5 (1/4, 1/6), Rashed* 7 (2/3, 1/1), Boglio 5 (1/2 da tre), Bartoli 11 (5/7), Vincini 2 (1/3), Virginio* (0/2 da tre) Okeke* 16 (8/15, 0/1). All: Magro

Rep. Ceca: Hanzlik 12 (0/1, 4/8), Vlk 3 (0/2, 1/2), Svec* 1 (0/2, 0/2), Kabrt 10 (1/3, 1/1), Kejval ne, Hustak 2 (1/1, ), Jansa ne, Vrabel* 7 (3/3, 0/2), Micka* 10 (2/4, 2/4), Rylich 12 (4/5, 1/1), Balint* 10 (2/7, 2/6), Kheil* 3 (0/1, 1/3). All: Pivoda



Fip.it