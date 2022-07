Europeo U20 Femminile a Sopron, domani alle 15.45 Italia-Svezia. Mazzon: “Raduno non facile, daremo tutto”

Così coach Andrea Mazzon alla vigilia dell’Europeo. “Certamente a questo Europeo arriviamo attraverso un percorso di avvicinamento non facile, tra infortuni e altre difficolta contingenti. Le quattro amichevoli con Slovenia e Bulgaria le abbiamo vinte giocando con energia e grande serietà, anche quando siamo stati costretti a utilizzare roster diversi.

Per alcune Azzurre la partita di domani rappresenterà un esordio assoluto, per altre una prova di grande responsabilità perché raramente hanno dovuto convivere col peso di una maglia così importante. Sono convinto che tutte le ragazze proveranno a dare il massimo, portando in campo le esperienze maturate in precedenza e quelle messe insieme nei giorni scorsi. Solo giocando manifestazioni come queste puoi misurarti col livello più alto, esperienza che si tradurrà in crescita e che poi potrai portare sempre con te. Non partiamo con i favori del pronostico ma vedendo queste ragazze lavorare in queste settimane sono certo che questo gruppo farà di tutto per portare a casa una sensazione positiva, quale che sia il risultato finale. L’aspetto più importante di questo viaggio è la crescita delle ragazze, che spero di vedere un giorno con la maglia della Senior o protagoniste in A1 o in un’Olimpiade. Questo è il mio auspicio, ciò che auguro loro con tutto il cuore”.

Fip.it