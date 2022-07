Europeo Under 20 Femminile – Ancora un successo per l’Italia, Finlandia sconfitta

Secondo successo per la Nazionale Under 20 Femmihile all’Europeo di Sopron (Ungheria): dopo essersi imposte sulla Svezia all’esordio, le Azzurre hanno superato la Finlandia (67-38), centrando così con un turno di anticipo il primo posto del girone B.

La miglior marcatrice della squadra allenata da Andrea Mazzon è stata Caterina Gilli con 10 punti, tutte le Azzurre sono andate a segno.

La partita è durata pochi minuti, quelli necessari all’Italia per chiarire che l’intensità difensiva che ci aveva permesso di battere la Svezia era rimasta la medesima: 16-0 in 8 minuti e da quel momento partita in controllo, col massimo vantaggio toccato sul 44-11 in apertura di terzo parziale.

Domani ultimo della prima fase contro il Belgio (ore 19.45, live su YouTube FIBA), martedì l’ottavo di finale contro l’ultima classificata del girone A che comprende Francia, Ungheria, Repubblica Ceca e Paesi Bassi.

Finlandia-Italia 38-67 (2-16; 9-24; 17-15; 10-12)

Italia: Guarise 1, Allievi 6 (3/6), Natali 6 (3/7), Blasigh 5 (1/4, 1/1), Ronchi 7 (2/7, 1/2), Pellegrini 2 (1/1, 0/1), Gilli 10 (4/7), Panzera 7 (3/4), Logoh 4 (2/5, 0/1), Varaldi 7 (3/6, 0/1, Colognesi 6 (3/5), Egwoh 6 (2/3). All. Mazzon.

Finlandia: Uusimaki (0/2 da 3), Toivianen, Ollilainen 4 (1/2), Seppala 11 (3/4, 1/3), Tyynila (0/1 da 3), Nieminen (0/2 da 3), Aamio (0/1 da 3), Kujala (0/3, 0/4), Taponen 6 (3/5), Heikkila 3 (0/3, 1/2), Mikkkonen 2 (1/3), Sandvik 12 (2/4, 2/6). All. Salminen.

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Brigita Csabai (Ungheria), Blazo Begenisic (Svezia).

La prima partita

Italia-Svezia 62-47 (9-11; 23-10; 11-12; 19-14)

Italia: Guarise (0/1 da 3), Allievi 4 (2/4), Natali 11 (4/7, 1/6), Blasigh (0/3, 0/1), Ronchi 6 (1/2, 0/3), Pellegrini (0/2, 0/5), Gilli 16 (6/9, 1/1), Panzera 14 (3/5, 0/4), Logoh 7 (2/3, 1/2), Varaldi 4 (2/5, 0/2), Colognesi (0/2), Egwoh (0/1). All. Mazzon.

Svezia: Collins 2 (1/5, 0/5), Sjokvist 8 (2/2, 1/1), Strom ne, Hager 4 (1/4, 0/2), Almqvist 9 (2/4, 1/1), Sandberg (0/2 da 3), Ekh 5 (1/4, 1/6), Lundgren 5 (1/3, 1/3), Hevinder 8 (0/2, 2/3), Ahlberg 4 (2/2, 0/1), Ojala 2 (0/1), Johansson (0/3, 0/1). All. Ryan

Arbitri: Ivana Ivanovic (Serbia), Domen Krajnc (Slovenia), Sandra Sanchez Gonzalez (Spagna).

Il Programma

8 luglio

Italia-Svezia 62-47

Belgio-Finlandia 60-67

9 luglio

Belgio-Svezia 61-81

Italia-Finlandia 67-38

Classifica: Italia 2-0; Finlandia, Svezia 1-1; Belgio 0-2.

10 luglio

Ore 17.30 Svezia-Finlandia

Ore 19.45 Italia-Belgio

12 luglio

Ottavi di finale

13 luglio

Quarti di finale

15 luglio

Semifinali

16 luglio

Finali

17 luglio

Rientro in Italia e fine raduno

Under 20 Femminile, gli ultimi 5 anni

2019 Klatovy (Repubblica Ceca)

1. Italia

2. Russia

3. Francia

2018 (Sopron (Ungheria)

1. Spagna

2. Serbia

3. Paesi Bassi

2017 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Slovenia

3. Russia

2016 Matosinhos (Portogallo)

1. Spagna

2. Italia

3. Russia

2015 Lanzarote (Spa)

1. Spagna

2. Francia

3. Paesi Bassi

