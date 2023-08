Europeo Under 20 Femminile – Belgio sconfitto, l’Italia trova il Montenegro agli ottavi

Secondo, preziosissimo, successo per la Nazionale Under 20 Femminile al Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. Dopo il successo sulla Turchia all’esordio e il ko con la Lettonia, oggi le Azzurre hanno superato il Belgio 76-68 e hanno chiuso al secondo posto il girone D. La squadra di coach Mazzon incrocerà il Montenegro negli Ottavi di Finale domani alle ore 12.00. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi la miglior marcatrice è stata Matilde Villa con 22 punti, brave le Azzurre a partire con la testa giusta dopo il passo falso con la Lettonia fino al 27-11. Il Belgio ha limitato il passivo prima dell’intervallo lungo e poi ha provato in diversi momenti del secondo tempo a tornare a contatto affidandosi al talento di Franquin (25) e Claessens (19). Matilde Villa ha segnato i canestri decisivi nel finale ma tutta la squadra ha mantenuto i nervi saldi nelle due metà campo nel momento di difficoltà, quando una partita controllata dalla palla a due rischiava di essere messa in discussione. Importante il controllo dei tabelloni (48-39 il dato a rimbalzo), ancora deficitarie le percentuali dall’arco (21%) e dalla lunetta (50%, 11/22).

Le parole di coach Mazzon: “Complimenti alle ragazze, davvero fantastiche. Hanno risposto splendidamente e una cosa bella è vedere prospetti giovani come Mbengue e Cancelli migliorare così tanto in poco tempo. E vista la mancanza di giocatrici con centimetri davvero dovremmo interrogarci sul perché nessuna delle due giocherà in A1 nel prossimo campionato. L’unione del gruppo ha fatto la differenza e la difesa sulle loro esterne è stata fondamentale perchè alcune giocatrici come Bah avevano dominato in altre gare. Personalmente devo anche ringraziare gli allenatori che allenano queste ragazze durante l’anno, perché anche se immagino con tante difficoltà ci stanno sempre provando ed è evidente che instillano loro passione. Purtroppo per diventare giocatrici devi allenarti almeno 5/6 ore al giorno e questo è ovviamente quasi impossibile, ma se ad alcune di queste ragazze fosse data l’opportunità sono convinto che potrebbero competere facilmente con le migliori”.

Italia-Belgio 76-68 (22-11; 18-18; 14-15; 22-24)

Italia: Blasigh 3 (1/1 da 3), Guarise* 6 (1/3, 1/3), Logoh ne, Seka* 6 (3/4, 0/2), Valli (0/1, 0/1), Allievi 6 (2/5, 0/3), Cancelli 9 (4/4), Mbengue* 7 (3/6), Ronchi* 6 (2/4, 0/2), Varaldi 3 (0/2, 1/3), Villa E. 8 (3/6, 0/1), Villa M.* 22 (7/10, 2/7). All. Mazzon

Belgio: Bah* 8 (0/3, 1/1), Cambioli 10 (1/2, 2/4), Denys 1 (0/4), Desplenter* (0/3, 0/5), Radjabu, Claessens* 19 (6/11, 0/4), De Vooght ne, Declercq ne, Franquin* 25 (9/16), Katako-Mwaka ne, Ndiribe (0/4, 0/1), Vindevogel* 5 (2/4, 0/1). All. Wolk.

