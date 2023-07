Europeo Under 20 Femminile – Debutto vincente per l’Italia, Turchia sconfitta con un gran quarto periodo

Bella vittoria per la Nazionale Under 20 Femminile all’esordio del Campionato Europeo Under 20 Femminile che ha preso oggi il via in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. Le Azzurre si sono imposte 71-54 sulla Turchia grazie a un eccellente secondo tempo, chiuso con un parziale di 26-13.

Domani si torna in campo per la sfida alla Lettonia (ore 17.00) che oggi è stata sconfitta dal Belgio 62-66. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

https://youtube.com/watch?v=a6k2EfcB1W8%3Ffeature%3Doembed

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Matilde Villa con 21 punti, in doppia cifra anche Sara Ronchi a quota 20 ed Eleonora Villa (13).

L’Italia ha allungato con decisione nel primo quarto toccando anche il +11 ma la Turchia ha risposto immediatamente trovando pareggio e sorpasso grazie anche a una lunghissima serie di tiri liberi (33 alla fine). Le Azzurre sono tornate avanti prima dell’intervallo lungo e dopo un terzo periodo di grande equilibrio è arrivato l’allungo della squadra di Mazzon, che minuto dopo minuto ha trovato sempre maggior equilibrio e lucidità nelle scelte.

Turchia-Italia 54-71 (10-19; 16-11; 15-15; 13-26)

Turchia: Akpinar 11 (2/5, 0/1), Bas, Kaplan (0/1 da 3), Taser, Vardar* 3 (1/2, 0/1), Gul* 14 (4/9, 0/1), Istanbulluoglu* 10 (1/2, 1/3), Oktan ne, Seren 3 (1/2), Sertoglu* 13 (3/7, 0/3), Togrut (0/2, 0/2), Yilmaz* (0/5, 0/1). All. Oktay.

Italia: Blasigh 2 (1/2, 0/2), Guarise 6 (2/3, 0/2), Logoh, Seka (0/1), Valli 4 (1/5, 0/1), Allievi* 3 (1/7), Cancelli 2 (1/3), Mbengue* (0/1), Ronchi* 20 (5/8, 3/7), Varaldi* (0/2), Villa E. 13 (2/7, 2/2), Villa M.* 21 (7/12, 1/2). All. Mazzon

