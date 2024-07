Europeo Under 20 Femminile – Il punto dopo la prima giornata

By

EuroBasket U20 donne, l'Italia batte la Turchia in una bellissima partita, ottima prova di forza per le azzurre

Oggi è ufficialmente iniziato l’europeo U20 donne, con l’Italia subito protagonista, vincendo all’esordio contro la Turchia. Le squadre sono 16 divisi in 4 gironi, le azzurre sono nel gruppo C insieme alla Polonia e alla Finlandia oltre che alla Turchia. Il gruppo A con Francia, Lettonia, Slovenia e la Lituania, paese ospitante della competizione. Gruppo B con Spagna, Svezia, Portogallo e Montenegro. Ultimo gruppo il D con Germania, Ungheria, Israele e Serbia. Tutti vorranno sconfiggere la Francia che sono attualmente i campioni in carica della passata edizione.

L’Italia ha sconfitto 74-50 la Turchia, dominano la partita fin dai minuti inziali senza mai essere sotto nel punteggio, già dopo il primo quarto erano sopra di 15 e all’intervallo di 20. Il massimo vantaggio per le azzurre è arrivato a +28. Ottimi i 16 punti di Matilde Villa e i 10 di Carlotta Zanardi. Domani affronteranno la Finlandia che oggi ha perso 64-53 dalla Polonia.

Negli altri match, la Francia i detentori del titolo hanno stravinto e dominato contro la Slovenia. Bellissima la sfida tra Ungheria e Finlandia con una partita decisa solo nei secondi finali e con una strepitosa Dorian Dahan autrice di 34 punti e i 21 di Sara Laczko. La Svezia ha battuto il Portogallo, mentre il risultato con uno scarto maggiore è stato tra Spagna e Montenegro 84-19 a favore degli iberici. E’ stata una vera e propria disfatta per le montenegrine che dovranno rifarsi subito e non pensare troppo all’accaduto.

ITALIA-TURCHIA 74-50

FRANCIA-SLOVENIA 70-49

UNGHERIA-ISRAELE 78-77

PORTOGALLO-SVEZIA 57-58

LETTONIA-LITUANIA 72-65

POLONIA-FINLANDIA 64-53

SERBIA-GERMANIA 63-83

SPAGNA-MONTENEGRO 84-19

Classifica gruppo C:

Italia 2 punti

Polonia 2 punti

Finlandia 1 punto

Turchia 1 punti