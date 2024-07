Europeo Under 20 Femminile – Italia show, le sorelle Villa stendono la Lettonia

Azzurre in Semifinale! Grazie alla vittoria sulla Lettonia per 68-53, la Nazionale Under 20 di coach Piazza ha staccato il pass per il penultimo round dell’Europeo di categoria in svolgimento a Vilnius e Klaipeda.

Anche nel Quarto di finale odierno contro le lettoni, così come per le tre partite del Girone (contro Turchia, Polonia e Finlandia) e per l’Ottavo contro la Serbia, l’Italia ha sempre dettato il ritmo, certificando la propria forza con il passare dei minuti fino ad aumentare il divario con le rivali al massimo di +18.

Azzurre in Semifinale, e ancora una volta nel segno delle gemelle Villa. Matilde ha chiuso con 22 punti. Sono stati 18 invece i punti segnati da Eleonora. Doppia doppia per Cristina Osazuwa, autrice di 11 punti e 10 rimbalzi.

Nel penultimo impegno dell’Europeo, l’Italia affronterà la vincente di Spagna-Polonia (palla a due alle ore 19.30).

Lettonia-Italia 53-68 (12-14; 16-18; 9-19; 16-17)

Lettonia: Millere 1, Ozola* 12 (3/4, 2/3), Viksne* 8 (3/5, 0/4), Stepanova (0/2 da tre), Linina, Grausa, Treiliha* (0/2, 0/1), Briede, Tomasicka* 14 (6/8, 0/1), Liepina 2 (1/3), Sila* 6 (1/4). All: Nerips

Italia: E. Villa* 18 (4/12, 3/8), Lussignoli (0/2), Lucantoni ne, M. Villa* 22 (7/17, 2/4), Zanardi* 6 (3/5, 0/5), Caloro, Tomasoni (0/2, 0/2), Arado ne, Piatti* 3 (0/1, 1/1), Bernardi 4 (2/3, 0/1), Cancelli 4 (1/5), Osazuwa* 11 (5/9). All: Piazza

