Europeo Under 20 Femminile – Le 12 convocate da coach Mazzon

Sabato a Klaipeda (Lettonia) prende il via il Campionato Europeo Under 20 Femminile, l’Italia esordirà alle ore 17.00 contro la Turchia.

Il giorno dopo la sfida alle padrone di casa, sempre alle ore 17.00, mentre lunedì 31 luglio l’ultimo impegno della prima fase contro il Belgio alle ore 12.00. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi lo staff tecnico coordinato da Andrea Mazzon ha comunicato i nomi delle 12 atlete che partiranno alla volta della Lettonia, una volta ultimato il raduno di Foligno. Dalla Nazionale Under 19 che ha appena completato il Mondiale di categoria in Spagna, hanno raggiunto l’Under 20 Adele Maria Cancelli, Eleonora Villa e Vittoria Blasigh mentre Federica Merisio, Francesca Bucchieri, Eva Lizzi, Michela Pinardi e Matilde Bianchi sono state autorizzate a lasciare il raduno.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Svezia, Montenegro, Spagna e Paesi Bassi).

Nell’Albo d’Oro dell’Europeo Under 20 Femminile degli ultimi 30 anni, brilla la Spagna che si è imposta in otto delle ultime dieci edizioni, compresa quella dell’anno scorso a Sopron (Ungheria), dove le Azzurre vinsero il Bronzo. L’Italia è salita sul gradino più alto del podio nel 2019 a Klatovy (Rep. Ceca), Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo) e Samsun (Turchia) nel 2013, Bronzo a Udine nel 2014. Complessivamente, la nostra Under 20 è salita sul podio in cinque delle ultime otto edizioni.

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra VITTORIA ALLIEVI 2003 180 ALA BASKET COSTA MASNAGA VITTORIA BLASIGH 2004 175 GUARDIA LIBERTAS SPORTING BS UDINE ADELE MARIA CANCELLI 2004 186 CENTRO OROROSA BASKET BERGAMO IRENE GUARISE 2003 168 PLAYMAKER LUPE SAN MARTINO CATERINA LOGOH 2003 180 ALA BASKET CLUB BOLZANO NDACK MBENGUE 2003 190 CENTRO COWLEY COLLEGE (USA) SARA RONCHI 2003 184 ALA LIBERTAS SPORTING BS UDINE SARAH ASHLEY SEKA 2003 177 ALA MINIBASKET BATTIPAGLIA LAURA VALLI 2003 182 ALA/CENTRO PONZANO VENETO SOFIA VARALDI 2003 190 ALA/CENTRO PONZANO BASKET ELEONORA VILLA 2004 170 GUARDIA BASKET COSTA MASNAGA MATILDE VILLA 2004 170 PLAYMAKER REYER VENEZIA MESTRE

