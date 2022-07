Europeo Under 20 Femminile – L’Italia crolla nella ripresa, Spagna in finale

By

Prima sconfitta per la Nazionale Under 20 Femminile al Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria).

Dopo sei successi consecutivi, le Azzurre sono state battute in semifinale dalla Spagna (40-56) e domani tornano in campo alle ore 18.00 con la perdente di Francia-Repubblica Ceca (live su canale Twitch ItalBasketOfficial). In palio la medaglia di Bronzo.

L’Italia è partita forte, come sempre molto attenta in difesa e capace anche di toccare il +11 a metà secondo quarto. Negli ultimi due minuti prima dell’intervallo lungo la Spagna ha però trovato il 5-0 che le ha permesso di rientrare negli spogliatoi sul -6.

Le iberiche hanno poi fatto la differenza nel terzo parziale, chiuso 19-4 (30-39) e poi hanno allungato ulteriormente fino al 30-48 in apertura di ultimo quarto. La squadra di Mazzon ha provato a rientrare a contatto ma la Spagna ha amministrato senza problemi fino all’ultima sirena.

ITALIA – SPAGNA 40-56 (15-10, 11-10, 4-19, 10-17)

Italia: Blasigh 2, Colognesi 4, Logoh 3, Ronchi, Varaldi 2, Allievi 6, Egwoh, Gilli 8, Guarise, Natali 8, Panzera 7, Pellegrini

Spagna: Alarcon, Contell 14, Garfella 6, Langarita 5, Rueda 7, Buenavida, Capel 1, De Santiago 6, Dembele 6, Djiu 8, Lamana 3, Sanchez

Ufficio Stampa Fip