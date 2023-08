Europeo Under 20 Femminile – L’Italia doma il Portogallo e chiude al 5°posto

Il quinto successo della Nazionale Under 20 Femminile al Campionato Europeo che si conclude oggi in Lituania, è valso alle Azzurre il quinto posto, un piazzamento più che dignitoso ma che lascia un po’ di amaro in bocca considerato il modo rocambolesco col quale è maturata la sconfitta nei Quarti di finale contro la Francia, stasera impegnata nella finale per l’Oro contro la Lettonia. Partita che tra l’altro sarà arbitrata dalla “nostra” Silvia Marziali, mentre Spagna e Serbia sono ora in campo per il Bronzo.

Oggi la squadra allenata da coach Mazzon ha superato il Portogallo 75-64, prendendo il largo già nel primo tempo e poi amministrando senza problemi.

La miglior marcatrice è stata Sara Ronchi con 18 punti, in doppia cifra anche Matilde ed Eleonora a quota 17. L’Italia chiude l’Europeo col secondo miglior attacco della competizione (77.9 punti di media), secondo solo alla Francia.

Il bilancio di coach Mazzon: “Si dice giocare per la maglia, ma onorarla con l’impegno dando tutto come in questa manifestazione è così raro, quasi da non credere in un mondo dove molti parlano di problemi invece che di soluzioni. Sopperire a limiti fisici e tecnici in questo modo da ancora di più un’idea di come queste ragazze abbiamo combattuto ogni istante, chiaro sta a noi tutti aiutarle e valorizzare il potenziale perché personalmente penso che ci siano giocatrici italiane forse non più forti di certe comunitarie ma certamente all’altezza di competere contro di loro: 4 partite di fila alle 13.00 con in mezzo un viaggio di 5 ore in bus senza allenarsi nel campo di gioco delle finali sembra uno scherzo ma è ahimè la verità. Non ho idea se questo fosse il format previsto ma è stato infernale per le squadre che hanno dovuto trasferirsi da Vilnius e la nostra ha giocato direttamente vs la Francia senza nemmeno provare i canestri. Vedere giocatrici migliorare così mi da una grande soddisfazione, il loro impegno e dedizione equivale ad una medaglia di platino non oro ed è quello che io e Brunamonti abbiamo detto nello spogliatoio. Queste ragazze stanno lontano da casa lavorando duro, senza mai lamentarsi o piangersi addosso perché fanno 5 ore di bus prima dei quarti o se l’hotel non ha l’aria condizionata e quindi non riesci a dormire: per questo vanno premiate e ringraziate da tutti noi. Il lavoro fatto ha quasi colmato il divario tecnico, quello fisico purtroppo è quasi incolmabile: le Francesi sono mediamente 10 centimetri e 20 chili in più in ogni ruolo ma comunque l’orgoglio espresso basta e avanza ai nostri occhi. Abbiamo quasi reso possibile una cosa che sembrava lontanissima ma ora le ragazze hanno capito che ci stanno a questo livello e, come ha detto loro Roberto Brunamonti devono solo portarsi dietro le cose imparate e lavorare duro per provare a competere contro tutte le nazioni migliori. Non ci sono segreti solo passione e lavoro duro, spero si voglia credere in tutte queste ragazze perché potranno dare grandi soddisfazioni”.

Finale 5-8 posto

Portogallo-Italia 64-75 (14-18; 6-23; 21-15; 23-19)

Portogallo: Gomcalves (0/1, 0/1), Vieira* 8 (1/3, 0/1), Freitas 7 (0/1, 1/2), Bettencourt 3 (1/3), Barreto* 13 (2/6, 2/5), Barreiros* (0/2, 0/2), Rodrigues 10 (4/11, 0/2), Furtado 6 (1/5), Roseiro 6 (2/3, 0/2), Falcao* 4 (1/1), Azulay (0/5, 0/1), Barros 7 (2/2, 1/2). All. Araujo

Italia: Blasigh* 7 (2/2, 1/2), Guarise ne, Logoh (0/1), Seka, Valli* 2 (1/1, 0/1), Allievi 2 (1/3, 0/1), Cancelli* 8 (4/4), Mbengue 4 (1/2), Ronchi* 18 (2/6, 3/8), Varaldi, Villa E. 17 (5/6, 1/5), Villa M.* 17 (8/14, 0/2). All. Mazzon.

fip.it