Europeo Under 20 Femminile – L’Italia doma la Germania e vince la medaglia di Bronzo

E’ Bronzo Italia! La Nazionale Under 20 femminile di coach Giuseppe Piazza batte la Germania 70-48 salendo così sul gradino più basso del podio dell’Europeo di categoria di scena a Vilnius e Klaipeda (Lituania).



Le Azzurre chiudono l’evento continentale con una meritatissima Medaglia, arrivata dopo una cavalcata di vittorie prima nel Girone C (successi su Turchia, Polonia e Finlandia), e poi nel tabellone principale, contro la Serbia (negli Ottavi) e la Lettonia (nei Quarti). L’unico ko dell’Europeo contro la fortissima Spagna, in campo alle 19.30 per giocarsi l’Oro contro la Francia.



Con il successo odierno salgono a 16, in 14 anni effettivi (nel 2020 e nel 2021 manifestazioni non disputate causa Covid), le Medaglie vinte dalle Nazionali giovanili femminili: 4 Ori, 5 Argenti e 7 Bronzi.



Per quanto riguarda la sola categoria Under 20, nelle ultime dieci edizioni giocate l’Italia è salita sei volte sul podio. Argento nel 2013 a Samsun (Turchia), Bronzo nel 2014 a Udine, di nuovo Argento nel 2016 a Matosinhos (Portogallo), Oro nel 2019 a Klatovy (Repubblica Ceca), Bronzo nel 2022 a Sopron (Ungheria) e appunto il Bronzo di oggi conquistato a Vilnius (Lituania).



Nella vittoria di oggi contro le tedesche, la miglior realizzatrice Azzurra è stata Matilde Villa con 18 punti (anche 8 rimbalzi e 7 assist). In doppia cifra anche Eleonora Villa con 17 punti, Carlotta Zanardi con 10 punti (e 7 rimbalzi), e Cristina Osazuwa con 10 punti (e 5 rubate).



Parte subito nel segno delle Azzurre la Finale per il terzo posto. Zanardi e Osazuwa,più la solita Matilde Villa, mettono una doppia cifra di margine con le teutoniche (+12) e di fatto da lì gestiscono il vantaggio per tutto il resto dell’incontro. La Germania si affida a Buhner (18 punti per una delle migliori realizzatrici del torneo), ma ha poche altre frecce al proprio arco per impensierire la squadra di coach Piazza, che allunga nel quarto periodo toccando anche il +25.



Germania-Italia 48-70 (14-21; 15-15; 8-22; 11-12)

Germania: Buhner* 18 (8/13, 0/1), Rolf* 7 (2/3, 1/1), Diala, Feldrappe* 1 (0/1, 0/1), Brochlitz* 7 (2/5, 1/5), Kreyenfeld* 3 (0/1, 1/2), Scheu (0/2), Kroger (0/1, 0/1), Byvatov (0/1), Huber-Saffer, Langermann 2 (0/1, 0/4), Spaine 10 (2/2, 2/5). All: Moller

Italia: E. Villa 71 (7/12, 1/7), Lussignoli (0/1, 0/2), Lucantoni (0/1 da tre), M. Villa* 18 (5/11, 1/2), Zanardi* 10 (3/6, 0/4), Caloro (0/1, 0/3), Tomasoni* 2 (1/3, 0/2), Arado ne, Piatti 3 (0/1, 1/1), Bernardi 6 (3/3), Cancelli 4 (1/2), Osazuwa* 10 (3/4). All: Piazza

