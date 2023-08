Europeo Under 20 Femminile – L’Italia lotta ma non basta, Francia in semifinale dopo un supplementare

Si ferma, e non senza rammarico, la corsa della Nazionale Under 20 Femminile al Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. La squadra di coach Mazzon è stata battuta dalla Francia 84-83 dopo un tempo supplementare, al termine di una partita bellissima, estremamente equilibrata e risolta al termine dell’overtime a fil di sirena. Solo applausi per le Azzurre, protagoniste di una prestazione di altissimo livello per 45 minuti.

Domani l’Italia torna in campo per il primo impegno del girone che assegna i posti dal quinto all’ottavo, l’avversaria sarà la perdente di Spagna-Israele.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

La miglior marcatrice è stata Matilde Villa con 25 punti, in doppia cifra anche Sara Ronchi con 22 punti e Vittoria Blasigh a quota 18. Qui il tabellino completo.

La Francia ha provato a scappare via già nel primo quarto, chiuso sul +8, ma le Azzurre hanno ribattuto colpo su colpo prima tornando a contatto e poi operando il sorpasso nel quarto periodo. Nel finale dell’overtime Leite (28 per lei alla fine) ha segnato il layup del +1, dall’altra parte l’appoggio a canestro di Matilde Villa è finito corto.

Quarto di finale

Francia-Italia 84-83 (25-17; 13-19; 19-18; 18-21; 9-8)

Francia: Leite* 28 (7/12, 3/5), Jerome 4 (1/3, 0/1), Merceron 7 (3/6), Debroise* 4 (1/4, 0/2), Salahy 4 (1/3, 0/2), Ouedraogo-Seilly* 7 (2/5, 1/1), Diarisso* 14 (3/7), Preneau 5 (0/3, 1/3), Hattab* 4 (2/6), Roumy 3 (0/4, 1/5), Riviere 3 (1/3), Le Seyec 1 (0/3). All. Prodhomme.

Italia: Blasigh 18 (2/3, 3/8), Guarise ne, Logoh (0/1), Seka ne, Valli, Allievi* 9 (1/3, 0/1), Cancelli 3 (1/2), Mbengue* 2 (1/2), Ronchi* 22 (3/6, 2/4), Varaldi* 2 (1/1, 0/2), Villa E.* 2 (1/8, 0/4), Villa M.* 25 (8/13). All. Mazzon

Uff stampa FIP