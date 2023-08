Europeo Under 20 Femminile – L’Italia supera Israele nettamente

By

Quarto, largo, successo per la Nazionale Under 20 Femminile al Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. La squadra di coach Mazzon ha superato Israele 92-68 nella semifinale del gironcino che assegna i posti dal quinto all’ottavo.

Domani l’ultimo impegno, che assegnerà il quinto posto, contro la vincente di Turchia-Portogallo: palla a due alle 14.30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

La miglior marcatrice è stata Vittoria Blasigh con 21 punti, in doppia cifra anche Matilde Villa (18), Sara Ronchi (17) ed Eleonora Villa (14). Qui il tabellino completo.

Con ancora nelle gambe e nella testa le scorie del Quarto di finale perso a fil di sirena nell’overtime con la Francia, le Azzurre hanno approcciato la partita nel modo migliore, prendendo già la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto. Israele, che ieri aveva ceduto con grande onore alla Spagna (52-60) è tornata a contatto nel secondo quarto ma dopo l’intervallo lungo la squadra di coach Mazzon è scappata via un’altra e questa volta per la fuga decisiva, con una lucidità nell’esecuzione offensiva quasi inattesa dopo lo sforzo di ieri: 92 i punti a referto, 4 in doppia cifra sopra i 14 punti.

Semifinale 5-8 posto

Israele-Italia 68-92 (16-26; 25-19; 16-29; 11-18)

Israele: Sujic* 18 (3/5, 2/3), Ettinger (0/1, 0/1), Halevy 4 (1/2 da 3), Rinat 6 (1/5, 1/6), Singer* 10 (3/4, 0/3), Azouri 2 (0/2, 0/2), Cohen* 2 (1/1), Gill ne, Hatokay 7 (2/3, 1/1), Karsh* 7 (2/3, 1/4), Schuster, Terner 12 (4/5, 1/2). All. Nathan.

Italia: Blasigh* 21 (3/4, 5/7), Guarise ne, Logoh, Seka, Valli* 6 (2/3, 0/3), Allievi 8 (2/4), Cancelli* 4 (1/4), Mbengue 4 (2/4), Ronchi* 17 (4/9, 1/3), Varaldi, Villa E. 14 (3/6, 2/4), Villa M.* 18 (6/8, 1/2). All. Mazzon.

fip.it