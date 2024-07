Europeo Under 20 Femminile – Matilde Villa trascina le azzurre, nulla da fare per la Finlandia

Vince ancora la Nazionale Under 20 Femminile all’Europeo di categoria che ha preso il via ieri a Vilnius e Klaipeda (Lituania). Dopo l’esordio vittorioso con la Turchia (74-50), oggi le Azzurre si sono ripetute superando agevolmente la Finlandia 83-49. Domani giorno di riposo, martedì si torna in campo per l’ultimo impegno del girone contro la Polonia, che oggi è stata sconfitta nettamente dalla Turchia (73-52).

Matilde Villa la miglior marcatrice Azzurra con 19 punti, in doppia cifra anche Sofia Lussignoli a quota 14 e Adele Cancelli (10).

Azzurre brave a prendere il comando nel primo quarto dopo un avvio equilibrato e poi capaci di allungare col passare dei minuti, vincendo di fatto tutti e quattro i parziali. Partita ipotecata già sul 21-42 dell’intervallo lungo.

Finlandia-Italia 49-83 (16-26; 5-16; 13-21; 15-20)

Finlandia: Bergman 1 (0/3), Hakkarainen* 12 (3/6, 1/5), Lohko 2 (1/1), Williams 3 (0/2), Kanerva* (0/3, 0/2), Julkunen 2 (1/2), Aarrejoki* 2 (0/5, 0/1), Ulander 2 (1/1, 0/1), Syla* 1 (0/5), Aarnisalo* 15 (6/13, 1/4), Paananen 3 (1/2, 0/2), Tuomi 6 (1/1, 1/2). All: Salminen.

Italia: E. Villa* 2 (1/4, 0/1), Lussignoli 14 (5/8, 1/2), Lucantoni 2 (0/1 da tre), M. Villa* 19 (9/11, 0/1), Zanardi* 8 (0/2, 2/2), Caloro 4 (2/3, 0/3), Tomasoni 7 (1/3, 0/1), Arado* (0/2), Piatti 2 (1/4, 0/1), Bernardi 7 (1/4, 0/1), Cancelli 10 (5/10), Osazuwa* 8 (4/7). All: Piazza

FIP.IT