Europeo Under 20 Femminile – Montenegro sconfitto, Italia ai quarti

Battendo il Montenegro 79-64 la Nazionale Under 20 Femminile si è qualificata per i Quarti di finale del Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. La squadra di coach Mazzon attende ora la vincente di Francia-Repubblica Ceca, in programma oggi alle 19.00. Domani giorno di riposo, da venerdì a domenica le ultime tre giornate dell’Europeo.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi la miglior marcatrice è stata Sara Ronchi con 21 punti (eccellente il percorso netto in lunetta, 11/11), in doppia cifra anche Eleonora Villa (20), Vittoria Blasigh (10) e Adele Maria Cancelli (12 punti e 10 rimbalzi). Qui il tabellino completo.

Le Azzurre hanno sofferto un avvio un po’ contratto (primo canestro dopo 4 minuti di gioco) ma agganciato il Montenegro in chiusura di primo quarto, l’Italia è stata capace di prendere un vantaggio che poi si è dilatato minuto dopo minuto fino al +21 di fine terzo periodo. Da quel momento la partita non ha più avuto storia, fisiologico il rientro di Lekovic e compagne che però non hanno mai spaventato seriamente le Azzurre: meno brillante del solito Matilde Villa in termini realizzativi ma l’esterna dell’Umana Venezia ha comunque chiuso con 9 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Quattro giocatrici in doppia cifra, ancora una volta l’Under 20 ha ottenuto il successo giocando di squadra.

Italia-Montenegro 79-64 (17-16; 19-13; 29-15; 14-20)

Italia: Blasigh 10 (2/3, 2/7), Guarise, Logoh (0/1, 0/3), Seka (0/1, 0/2), Valli ne, Allievi* 6 (2/4, 0/1), Cancelli 12 (5/6), Mbengue* 1 (0/2), Ronchi* 21 (2/5, 2/5), Varaldi, Villa E. 20 (6/8, 2/8), Villa M.* 9 (3/6). All. Mazzon

Montenegro: Bigovic 7 (1/4, 1/2), Bulajic 13 (1/3, 3/7), Kuzmanovic, Lekovic* 17 (8/14, 0/3), Tatar* 2 (1/2, 0/3), Baosic* 4 (1/10, 0/1), Ilic 4 (1/3 da 3), Perovic, Radevic 11 (3/5, 1/2), Scepanovic ne, Vujosevic 2 (1/2), Vukcevic* 4 (2/5). All. Radovic.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una squadra del girone C, ovvero una tra Svezia, Montenegro, Spagna e Paesi Bassi).

