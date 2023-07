Europeo Under 20 Femminile – Passo falso Italia, vince la Lettonia

Prima sconfitta per la Nazionale Under 20 Femminile del Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. Dopo il successo sulla Turchia all’esordio, oggi le Azzurre sono state battute dalla Lettonia (69-76). Domani giorno di riposo, martedì si torna in campo per la sfida al Belgio (ore 12.00), che oggi è stato battuto dalla Turchia (57-61). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi la miglior marcatrice è stata Matilde Villa con 20 punti, in doppia cifra anche Sara Ronchi (14) e Ndack Mbengue (13). Azzurre sempre costrette ad inseguire, penalizzate dal dominio lettone a rimbalzo (44-33) e dalle pessime percentuali al tiro dall’arco (4/19 alla fine): dal -15 a metà terzo quarto il divario si è ridotto a sole 3 lunghezze ma poi la Lettonia ha allungato nuovamente fino al +7 finale.

La classifica del gruppo D vede in questo momento tutte e quattro le squadre appaiate a 2 punti in classifica. Decisive le sfide di martedì per l’assegnazione di tutte le posizioni.

Italia-Lettonia 69-76 (19-22; 13-21; 19-20; 18-13)

Italia: Blasigh 3 (0/4, 1/4), Guarise 3 (0/2, 1/1), Logoh (0/1, 0/1), Seka 2 (1/3), Valli (0/1), Allievi* (0/3), Cancelli 2 (1/1), Mbengue* 13 (5/7), Ronchi* 14 (1/4, 1/6), Varaldi* 6 (1/2, 1/3), Villa E. 6 (3/5, 0/1), Villa M.* 20 (9/15, 0/3). All. Mazzon

Lettonia: Ozola* 12 (5/7, 0/2), Viksne* 6 (1/4, 0/2), Kalnina ne, Linina, Jasa* 29 (6/6, 1/3), Treiliha, Leimane 1 (0/3, 0/4), Priede 10 (4/5), Kivite, Lukasevica ne, Tomasicka* 5 (2/4), Sila* 13 (3/9). All. Nerips

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una squadra del girone C, ovvero una tra Svezia, Montenegro, Spagna e Paesi Bassi).

La prima partita

Turchia-Italia 54-71 (10-19; 16-11; 15-15; 13-26)

Turchia: Akpinar 11 (2/5, 0/1), Bas, Kaplan (0/1 da 3), Taser, Vardar* 3 (1/2, 0/1), Gul* 14 (4/9, 0/1), Istanbulluoglu* 10 (1/2, 1/3), Oktan ne, Seren 3 (1/2), Sertoglu* 13 (3/7, 0/3), Togrut (0/2, 0/2), Yilmaz* (0/5, 0/1). All. Oktay.

Italia: Blasigh 2 (1/2, 0/2), Guarise 6 (2/3, 0/2), Logoh, Seka (0/1), Valli 4 (1/5, 0/1), Allievi* 3 (1/7), Cancelli 2 (1/3), Mbengue* (0/1), Ronchi* 20 (5/8, 3/7), Varaldi* (0/2), Villa E. 13 (2/7, 2/2), Villa M.* 21 (7/12, 1/2). All. Mazzon

