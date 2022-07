Europeo Under 20 Femminile – Solida Italia, Svezia domata al debutto

Non sbaglia al debutto la nazionale femminile under 20 targata Andrea Mazzon. Le azzurrine superano l’esame Svezia, grazie a un break nel secondo periodo (23-10) che ribalta l’andamento della gara. Protagonista una super Ilaria Panzera, autrice di 14 punti, 8 rimbalzi, 8 palle rubate e 26 di valutazione finale.

Cronaca – E’ Vittoria Allievi la prima realizzatrice della partita, brava a convertire nel 2-0 l’assist di Panzera. Si gioca però su ritmi molto blandi in avvio, con nessuna delle due compagini in grado di trovare la giusta inerzia. A metà frazione le azzurre conducono di un punto (5-4), poi trovano con Panzera un possesso di margine ma i canestri di Ludgren e Almqvist valgono la parità a quota 9. La numero otto svedese si ripete poco dopo firmando il 9-11 alla prima pausa. Musica opposta nel secondo periodo: la formazione di coach Mazzon sfoggia un’altra marcia e dopo il meno quattro firmato Hager, inizia a macinare gioco e punti trovando con Ronchi, Natali e Gilli il 18-18. Panzera firma il sorpasso, avviando un break di un ulteriore 12-3 in cui Natali e Gilli fanno la voce grossa nel definire il 32-21 all’intervallo. Nella terza frazione la Svezia prova a ricucire il margine (34-26 al 22′), ma Panzera e Gilli firmano il nuovo allungo sul 40-26. Almqvist continua a mettersi in evidenza con giocate di nota, ma il copione non cambia e le azzurrine al trentesimo son saldamente avanti sul 43-33. Negli ultimi dieci minuti apre i giochi una tripla di Sjokvist, ma è un fuoco di paglia e Logoh, Panzera e Varaldi lanciano al meglio la volata finale firmando il 49-36 che di fatto archivia l’incontro. Nel finale Mazzon puo’ così ruotare le proprie giocatrici, con Logoh e Natali a banchettare per il 62-47 finale.

MVP BASKETINSIDE.COM: Panzera

ITALIA-SVEZIA 62 47

ITALIA: Blasigh, Egwoh, Guarise, Pellegrini, Ronchi 6, Allievi 4, Colognesi, Gilli 16, Logoh 7, Natali 11, Panzera 14, Varaldi 4. All.Mazzon

SVEZIA: Ahlberg 4, Sandberg, Hager 4, Ojala 2, Sjokvist 8, Almqvist 9, Collins 2, Ekh 5, Hevinder 8, Johannson, Lundgren 5, Strom. All. Ryan