Europeo Under 20 Femminile – Spagna troppo forte, Italia sconfitta in semifinale

Nella Semifinale del Campionato Europeo Under 20 femminile l’Italia esce sconfitta dalla Spagna con il punteggio di 58-85.

Prima battuta d’arresto delle Azzurre nell’evento di scena a Vilnius e Klaipeda (Lituania), contro una squadra che ha saputo gestire le fiammate dell’Italbasket ed ha allungato nel punteggio già a fine secondo periodo (34-47).

L’Italia tornerà in campo domani per la Finale terzo posto (ore 17.00, live su YouTube FIBA). Di fronte le Azzurre avranno la Germania, battuta dalla Francia 64-55.

La Finalissima Spagna-Francia è in programma alle ore 19.30 (live su YouTube FIBA).



Nella Semifinale contro la Spagna la miglior marcatrice Azzurra è stata Carlotta Zanardi con 19 punti. In doppia cifra anche Matilde Villa (13 punti).



Avvio di partita con tante gemme da una parte e dall’altra. Alle incursioni dell’ingestibile Fam (15 punti, 9 assist, 7 rimbalzi), l’Italia risponde dall’arco con Zanardi e Matilde Villa. Le Azzurre lottano sottocanestro ma la Spagna riesce sempre a trovare ottimi possessi offensivi, forzando di rado il tiro e trovando nell’area l’allungo del +17.

Non cambia la musica nel secondo tempo, con l’Italia che, per la prima volta nell’Europeo, fatica a segnare mentre le iberiche mantengono ottime percentuali dal campo.

Italia-Spagna 58-85 (16-25; 18-22; 12-17; 12-21)

Italia: E. Villa 7 (2/2, 1/5), Lussignoli 3 (0/2), Lucantoni, M. Villa* 13 (2/9, 2/3), Zanardi* 19 (4/7, 3/5), Caloro, Tomasoni* 5 (1/7, 1/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 1 (0/2), Cancelli (0/4), Osazuwa* 8 (3/6). All: Piazza

Spagna: Broncano 7 (1/2, 1/4), Buenavida* 10 (2/5, 1/4), Brito* 18 (7/11), Florez* 9 (3/4, 1/5), Bermejo* 6 (1/1, 1/1), Fam* 15 (6/10, 1/2), Asensio 3 (1/4 da tre), Morro 13 (3/6), Mata ne, Ikponmwosa 2 (1/3), Valero 2, Moreno ne. All: Burgos

