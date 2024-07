Europeo Under 20 Femminile – Una solida Italia doma la Polonia e chiude il girone al primo posto

By

Terza gara e terza vittoria per la Nazionale Under 20 femminile all’Europeo di scena a Vilnius e Klaipeda (Lituania) fino al 14 luglio. Le Azzurre di coach Piazza certificano la leadership nel Girone C battendo, dopo Turchia e Finlandia, anche la Polonia, sconfitta con il punteggio di 71-62.

Eleonora Villa è la miglior marcatrice Azzurra con 21 punti. In doppia cifra anche Matilde Villa con 18 punti (e 10 rimbalzi) e Cristina Osazuwa con 10 punti.

E’ una gara punto a punto quella fra le Azzurre e le polacche, queste ultime decisamente più in palla rispetto alla debacle contro la Turchia (52-73). Nei minuti decisivi l’Italia è brava ad aumentare la pressione e a rubare possessi alla Polonia, le gemelle Villa (13 punti negli ultimi 3 minuti di gara) poi allargano la forbice fino al + 9 dell’ultima sirena.



Domani, 10 luglio, l’Ottavo di finale contro la 4a classificata del Girone D, che si definirà al termine della gara fra Ungheria e Serbia (inizio ore 19.30).



Polonia-Italia 62-71 (12-13; 17-19; 22-17; 11-22)

Polonia: Piasecka 4 (1/3), Gilmajster (0/1, 0/1), Furman, Burzynska 8 (2/4), Ullmann* 13 (2/4, 3/8), Nikola Tomasik* 1 (0/1), Batura 7 (3/3), Makurat * 14 (1/5, 3/9), Lubecka, Goszczynska 5 (1/1), Ulan* 9 (2/4, 0/3), Adamczuk* 1 (0/2). All: Snochowski

Italia: E. Villa* 21 (7/10, 2/7), Lussignoli (0/2, 0/2), Lucantoni (0/1, 0/1), M. Villa* 18 (6/13, 1/4), Zanardi* 8 (1/6, 2/4), Caloro 3 (0/1, 1/3), Tomasoni 2 (1/3, 0/1), Arado ne, Piatti 4 (2/4, 0/1), Bernardi* 3 (1/6, 0/2), Cancelli 2 (1/8), Osazuwa* 10 (4/6). All: Piazza

