Europeo Under 20 Femminile – Una super Italia stende la Serbia e vola ai quarti

L’Italia è ai Quarti di Finale dell’Europeo Under 20 femminile. La squadra di coach Piazza si è sbarazzata della Serbia per 91-63, raggiungendo così i Quarti dell’evento in svolgimento a Vilnius e Klaipeda fino al 14 luglio.

Miglior marcatrice è stata Eleonora Villa, autrice di una performance monstre da 32 punti (24 nel solo primo tempo). In doppia cifra anche Matilde Villa con 18 punti e Carlotta Zanardi con 10 punti.

Domani, 11 luglio, giorno di riposo per le 16 squadre dell’Europeo. Venerdì 12 luglio l’Italia tornerà in campo per il Quarto di finale contro la Lettonia, che nel suo Ottavo di finale ha sconfitto il Portogallo 54-51.

Eleonora Villa è una macchina da canestri nel primo tempo, e la Serbia non trova una controffensiva credibile per arginarla. I già citati 24 punti del suo primo tempo (su 44 totali delle Azzurre), con 6 triple (su 10 tentativi) sono un patrimonio che l’Italia ha a disposizione per gestire un vantaggio che diventa più ampio ad ogni possesso. L’assolo Italbasket si chiude con il robusto +18 dell’ultima sirena.



Italia-Serbia 91-63 (26-17; 18-11; 24-19; 23-16)

Italia: E. Villa* 32 (4/6, 7/13), Lussignoli 7 (2/4, 1/4), Lucantoni (0/3), M. Villa* 18 (7/9, 0/4), Zanardi* 10 (0/1, 2/5), Caloro 6 (0/1, 2/3), Tomasoni* (0/3, 0/1), Arado ne, Piatti 2 (1/1), Bernardi 5 (1/2, 1/2), Cancelli 7 (3/4), Osazuwa* 4 (2/5). All: Piazza

Serbia: Nestorov* 12 (2/4, 3/4), Djkanovic* (0/1 da tre), Zecevic* 2 (1/2), Piljevic 12 (3/3, 2/4), Spasovski (0/19, Avlijas ne, Vukovic (0/2, 0/1), Jevtovic* 13 (5/8), Marojevic* (4/9), Janic, Milanovic 12 (4/6, 1/3), Dragicevic 4 (1/3, 0/1). All: Butulija

FIP.IT