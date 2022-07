Europeo Under 20 – L’Italia piega la Slovenia e chiude al nono posto

By

Podgorica. L’Italia chiude al nono posto l’Europeo Under 20 che si conclude oggi in Montenegro. Ottenendo contro la Slovenia (81-78) il quinto successo in sette partite, gli Azzurri hanno così completato il proprio percorso nel modo migliore, battendo tra l’altro una squadra che nel corso della preparazione ci aveva nettamente sconfitto, a conferma della crescita collettiva della squadra allenata da Alessandro Magro.

Partita equilibrata e piena di parziali, contro-parziali e sorpassi: l’Italia ha inseguito nel primo tempo ma è stata più decisa e concentrata nelle fasi decisive.

Alfredo Boglio il miglior marcatore tra gli Azzurri con 21 punti e 5 triple, in doppia cifra anche Leonardo Okeke (17) e Federico Casarin (14).

In serata la finale per l’Oro tra Spagna e Lituania, in Division B retrocedono Portogallo, Repubblica Ceca e Ucraina.

Italia-Slovenia 81-78 (15-18; 19-19; 25-22; 22-19)

Italia: Librizzi* 2 (0/1, 1/2), Gallo 3 (1/1 da 3), Berdini 4 (2/3, 0/3), Castellino ne, Canka 9 (3/4, 1/3), Casarin* 14 (6/7, 0/4), Rashed 5 (5/6), Boglio 21 (2/3, 5/8), Bartoli* 6 (2/3), Vincini (0/1), Virginio*, Okeke 17 (6/11). All: Magro

Slovenia: Cibej (0/1, 0/1), Scuka ne, Urbiha (0/1 da 3), Mirtic 10 (3/5, 0/2), Frelih ne, Klavzar 21 (3/10, 3/4), Duscak 8 (2/3, 0/3), Ivankovic 5 (1/6), Daneu, Jurkovic 15 (4/6, 1/4), Ciani 10 (4/9, 1/3), Sivka 9 (0/1, 3/5). All: Markovinovic

Fip.it