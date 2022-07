Podgorica. L’Italia batte la Germania 67-59 e nella giornata conclusiva dell’Europeo Under 20 in corso in Montenegro e giocherà per il 9° posto contro la Slovenia. Palla a due domenica 24 luglio alle ore 16.00 (live streaming sul canale YouTube FIBA).

Dopo un primo quarto in equilibrio, gli Azzurri scappano con una accelerazione che annichilisce i tedeschi costringendoli a soli 6 punti nei secondi 10 minuti (contro 23). Il divario del primo tempo (44-25) è costruito in buona sostanza sugli assist del duo Casarin/Librizzi (5 e 4) e sui punti di Okeke (10 punti nel primo tempo). Nel secondo tempo la Germania rientra prepotentemente con un parziale di 24-11 nella terza frazione ma la rincorsa si spegne nell’ultimo periodo, con gli Azzurri che reggono l’urto è portano a casa il match.

Seconda doppia doppia per Leo Okeke, stavolta fatta di 16 punti e 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Rashed (10 punti). Brilla anche Davide Casarin (8 punti, 8 rimbalzi e 7 assist). 6 assist, 4 punti e 3 rimbalzi per Matteo Librizzi.

I tabellini

Italia-Germania 67-59 (19-21, 6-23, 24-11, 10-12)

Italia: Librizzi* 4 (1/4, 0/1), Gallo 2 (1/2, 0/1), Berdini 3 (0/3, 1/2), Castellino ne, Canka 5 (1/2, 1/3), Casarin* 8 (2/3, 1/5), Rashed 10 (5/6), Boglio 3 (0/1, 1/4), Bartoli* 7 (2/2, 1/1), Vincini (0/1), Virginio* 9 (3/3, 1/4) Okeke 16 (7/15). All: Magro

Germania: Aydinoglu (0/1, 0/1), Baggette* 2 (1/4, 0/1), Bohmer 9 (3/3, 0/2), Schoormann* 20 (4/12, 3/5), Rapieque 3 (0/1, 1/2), Samare, Fru* 4 (2/8), Rataj 8 (2/3), Leuchten 1 (0/2, 0/2), Van Slooten* 4 (1/4, 0/6), Adekunle 8 (1/4, 2/4), Rodl ne. Dugandzic

