Europeo Under 20 Maschile – Italia batte Israele e chiude al nono posto

Nono posto. Si conclude cosi, con cinque vittorie e due sconfitte, l’Europeo Under 20 2024 della Nazionale italiana. I ragazzi di coach Galbiati hanno battuto Israele 69-58 chiudendo al meglio possibile dopo l’eliminazione dalla corsa alle medaglie. Dagli ottavi in poi, persi contro la Polonia, l’Italia ha collezionato tre vittorie in altrettante gare (vs Macedonia del Nord, Serbia e Israele).

Nell’ultima partita dell’Europeo polacco, gli Azzurri conducono dall’inizio alla fine dimostrando di aver voglia di chiudere nel miglior modo possibile la manifestazione. Altra buona prestazione di Filippo Gallo con 15 punti e 4 assist. In doppia cifra anche Gabriel Pozzato (13) e Renè D’Amelio (11).

I tabellini

Italia-Israele 69-58 (13-15, 19-17, 18-11, 19-15)

Italia: Marangon 4 (2/2, 0/4), Innocenti* 6 (2/5 da tre), Gallo* 15 (3/6, 2/8), Torresani 5 (0/2 da tre), Van Der Knaap 4 (1/3), D’Amelio 11 (3/4, 1/1), Maretto* (0/1, 0/1), Pozzato 13 (1/3, 2/7), Ferrari* 5 (2/4, 0/3), Oberti, Salvioni 6 (2/4), Faggian ne. All: Galbiati

Israele: Lempert* 5 (1/5, 1/1) Michaeli* 8 (4/6, 0/1), Shelef, Doron* 10 (2/4, 1/6), Menachem 2 (0/3, 0/1), Harel 8 (1/3, 1/4), Filonenko 3 (1/2), Dolinski* 13 (3/4, 1/4), Berman* (0/2), Yaacov ne, Nekrashevich (0/1), Hochstadted 9 (2/6, 1/1). All: Hasin

