Europeo Under 20 Maschile – Italia sconfitta dalla Turchia

Amaro epilogo di prima fase per l’Italia, che perde 55-52 contro la Turchia in un match a basse percentuali. Gli Azzurri conosceranno il proprio piazzamento finale nel girone A, e dunque anche l’avversario agli ottavi (mercoledì 12 luglio) solo in serata, al termine del match tra Belgio e Israele.

Miglior marcatore Luca Vincini con 15 punti. Due in meno (13) per Alfredo Boglio. A seconda della posizione, l’Italia incontrerà una delle squadre del gruppo B (Spagna, Serbia, Estonia o Montenegro).

La gara è fin da subito caratterizzata dai tanti errori al tiro (8-8 nei primi 10 minuti). Il canovaccio non cambia col passare del tempo. Nel finale i ragazzi di coach Magro si arrampicano fino al pareggio (49-49 con i liberi di Boglio) dopo l’allungo turco ma vengono ricacciati indietro dalla tripla di Buyukyuncel. A nulla valgono gli assalti degli ultimi secondi.

I tabellini

Italia-Turchia 52-55 (8-8, 13-14, 16-14, 15-19)

Italia: Ferrari, Giordano 3 (1/2, 0/2), Berdini* 3 (1/3, 0/4), Onojaife (0/1), Casarin* 4 (1/4, 0/2), Virginio* 2 (1/3, 0/3), Boglio 13 (0/1, 3/7), Maretto* 2 (1/2, 0/2), Fantoma, Vincini* 15 (3/5, 1/1), Loro 5 (1/1, 1/4), Faggian 5 (1/6, 1/4). Magro

Turchia: Buyukyuncel* 26 (4/7, 3/7), Efeoglu* 10 (1/5, 2/4), Tuna (0/1), Adiguzel* 10 (1/4, 2/2), Kuntker 3 (0/1, 1/3), Cal ne, Vatan, Konan (0/1 da tre), Yigitoglu* 6 (3/5), Mestoglu ne, Ozcelik (0/2 da tre), Yildizoglu* (0/3, 0/5). All: Dogan

