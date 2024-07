Europeo Under 20 Maschile – Italia tenace e determinata, sconfitta la Serbia

By

Prova di carattere degli Azzurri, che battono la Serbia 71-64 al termine di un match molto combattuto e proseguono il loro percorso verso il miglior piazzamento possibile a questo punto del torneo. Domenica 21 luglio, alle ore 16.00, l’ultimo atto per chiudere al nono posto (live YouTube FIBA): bisognerà però battere la vincente del match tra Germania e Israele, due squadre già affrontate nella fase a gironi.

Decisivo il parziale degli ultimi 10 minuti (26-15), dove i ragazzi di coach Galbiati dimostrano solidità e voglia di vincere. Miglior marcatore Francesco Ferrari con 16 punti. Uno in meno (15) per Leonardo Faggian. Doppia cifra anche per Innocenti (11).

I tabellini

Italia-Serbia 71-64 (23-19, 9-16, 13-14, 26-15)

Italia: Marangon 6 (0/4, 2/5), Innocenti 11 (1/2, 1/4), Gallo* 6 (1/4, 1/1), Torresani 2 (1/3, 0/1), Van Der Knaap ne, D’Amelio 7 (3/5), Maretto* (0/1, 0/3), Pozzato 4 (0/1, 1/2), Ferrari* 16 (5/7, 1/4), Oberti ne, Salvioni* 4 (1/1), Faggian* 15 (0/1, 4/7). All: Galbiati

Serbia: Milenkovic 3 (0/1, 1/2), Djulovic* 10 (5/8, 0/2), Milijasevic* (0/1, 0/5), Musicki 5 (1/3, 0/2), Nikolic* 14 (5/7, 0/1), Sarenac 2 (1/2, 0/1), Matac ne, Ristic 11 (1/6, 3/10), Stankovic* 7 (1/4, 1/1), Malesevic* 7 (2/4), Milosevic 5 (1/1 da tre), Jovic ne. All: Canak

