Europeo Under 20 Maschile – L’Italia batte la Polonia con doppia doppia di Casarin

L’Italia batte la Polonia 72-60 e nel weekend proseguirà il proprio percorso all’Europeo giocando per la classificazione dal 9° al 12° posto affrontando l’Islanda (sabato 15 luglio, ore 17.30 italiane, diretta YouTube FIBA).

Doppia doppia per Davide Casarin con 10 punti e 11 rimbalzi. 11 punti per Giordano e 10 per Faggian. 9 punti e 7 rimbalzi per Vincini.

Dopo una partenza troppo brutta per essere vera, gli Azzurri di coach Magro piazzano un parziale di 27-5 nel secondo quarto e scavano il fossato che la Polonia non riesce più a superare. Una prestazione solida

Il tabellino

Italia-Polonia 72-60 (15-22, 27-5, 12-18, 18-15)

Italia: Ferrari ne, Giordano 11 (2/2, 2/3), Berdini* 5 (1/2, 1/2), Onojaife 5 (2/2), Casarin* 10 (5/13, 0/4), Virginio* 5 (1/3, 1/5), Boglio 8 (1/4, 1/2), Maretto* 2 (1/2), Fantoma 7 (3/4, 0/2), Vincini* 9 (3/5), Loro, Faggian 10 (3/6, 1/2). Magro

Polonia: Lalak 6 (0/2, 2/5), Wisniewski* 5 (0/2, 1/4), Kruzynski ne, Busz 5 (0/1 da tre), Andrzejeski 7 (1/3, 1/7), Gurtatowski 6 (2/3, 0/1), Pisla* 3 (1/5, 0/1), Wilczek* 14 (1/6, 2/6), Siembiga ne, Urbaniak* 5 (2/8, 0/1), Winkowski* 9 (2/5), Duda (0/1). All: Szablowski

