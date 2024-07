Europeo Under 20 Maschile – Passo falso Italia contro Israele

Nulla da fare per l’Italia, che nonostante un match gagliardo cede a Israele col punteggio di 72-90. Praticamente sempre al comando gli avversari, anche se l’Italia non perde quasi mai contatto e nel finale spaventa Yaacov e compagni senza però riuscire a piazzare il colpo del pareggio. Lunedì 15 luglio l’ultimo impegno del girone contro la Cechia (lunedì 15 luglio, ore 15.30, live YouTube FIBA). Serve una vittoria per chiudere al meglio e aspettare i risultati del gruppo A per conoscere l’avversario nella fase a eliminazione diretta.

Top scorer Azzurro Filippo Gallo con 17 punti. In doppia cifra anche Francesco Ferrari (16), Octavio Maretto (13) e Leonardo Faggian (12).

Parte forte Israele, che scappa subito venendo però ripreso da un’Italia che non si scompone e trova la chiave giusta per chiudere a -2 il primo quarto (15-17). Stesso copione nella seconda frazione: gli avversari, trascinati da Dolinski e soprattutto da Yaacov, talento dell’ASVEL (17 punti all’intervallo), ricominciano a macinare gioco e punti. Anche in questo caso, Azzurri concentrati senza mai perdere il filo. La sirena del riposo arriva sul 33-43.

Guidano gli israeliani anche nel secondo tempo. Il guizzo italiano arriva sul -14 (60-74) a 5 minuti dalla fine. Le quattro triple consecutive (due di Maretto, una di Ferrari e una di Faggian) fanno arrampicare gli Azzurri fino al -6 (72-78) ma ormai è tardi. Israele gestisce e porta a casa i due punti. Italia coriacea e mai doma. Match importante per il proseguio della competizione. Ora c’è da battere la Cechia, che ha perso la seconda partita consecutiva (ko contro la Germania 87-72).

I tabellini

Italia-Israele 72-90 (15-17, 18-26, 18-22, 21-25)

Italia: Marangon* (0/3, 0/3), Innocenti 1 (0/1, 0/2), Gallo* 17 (2/5, 4/10), Torresani ne, Van Der Knaap, D’Amelio 9 (4/5), Maretto* 13 (3/5, 2/6), Pozzato 2 (1/4, 0/2), Ferrari* 16 (4/5, 2/5), Oberti ne, Salvioni* 2 (1/1), Faggian 12 (2/3, 2/9). All: Galbiati

Israele: Lempert (0/1, 0/1), Michaeli* 16 (5/6, 2/2), Shelef ne, Doron 6 (2/3 da tre), Menachem 9 (3/3, 0/1), Harel* 7 (2/3, 0/2), Filonenko ne, Dolinski* 15 (2/6, 2/2), Berman* 17 (3/4, 2/3), Yaacov* 20 (4/9, 2/6), Nekrashevich, Hochstadted (0/1 da tre). All: Hasin

