Europeo Under 20 Maschile – Riscatto Italia, vittoria contro la Repubblica Ceca

Pronostico rispettato per l’Italia, che batte la Cechia 71-59 e conquista così la sua seconda vittoria in tre partite nella fase a gironi dopo quella contro la Germania all’esordio. In virtù della sconfitta di Israele contro la Germania, gli Azzurri chiudono al secondo posto il girone B e incroceranno agli ottavi i padroni di casa dalla Polonia (mercoledì 17 luglio, ore 15.30 live YouTube FIBA). I polacchi hanno chiuso il girone A al terzo posto davanti alla Grecia e dietro Serbia e Francia con una vittoria (vs Grecia 75-68) e due sconfitte (vs Francia 110-56 e vs Serbia 67-97).

Top scorer di giornata Filippo Gallo con 20 punti (3/4, 4/8). In doppia cifra anche Leonardo Marangon (16) e Leonardo Faggian (12).

Match mai in discussione contro i cechi, domati fin dall’inizio (30-14) gestendo il punteggio lungo tutta la gara. Alla Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu di Gdynia, i ragazzi di coach Galbiati scappano subito grazie anche alla verve di Filippo Gallo, che trova il canestro con facilità. Innocenti e Salvioni battagliano sotto le plance e per l’Italia la strada è in discesa. I cechi si affidano al solo Necas ma è troppo poco per evitare la terza sconiftta in altrettante gare dopo quelle subite contro Israele e Germania.

Nell’ultima frazione la Cechia prova a risalire la corrente ma senza successo. E’ vittoria per gli Azzurri.

I tabellini

Italia-Cechia 71-59 (30-14, 14-17, 13-13, 14-15)

Italia: Marangon* 16 (4/5, 0/5), Innocenti 8 (1/1, 2/3), Gallo* 20 (3/4, 4/8), Torresani, Van Der Knaap 6 (2/2, 0/1), D’Amelio* 2 (0/2), Maretto* 4 (2/2, 0/2), Pozzato (0/1, 0/1), Ferrari* 1 (0/1, 0/1), Oberti ne, Salvioni* 2 (0/1), Faggian 12 (3/3, 1/9). All: Galbiati

Cechia: Bubenik 4 (1/2, 0/3), Rychtecky (0/1, 0/1), Lukes* 5 (1/4, 1/5), Necas* 19 (5/12, 2/6), Svoboda* 9 (4/6, 0/1), Jezek* 2 (1/4), Zvolanek (0/2, 0/3), Slowiak* 6 (3/7), Mrazek 7 (2/5, 1/4), Stovicek, Ivanek 2 (1/1), Stranel 5 (2/6, 0/1). All: Pivoda

FIP.IT