Europeo Under 20 Maschile – Vincini non basta, Italia eliminata dalla Serbia

Si chiude agli ottavi di finale la rincorsa europea della Nazionale Under 20. Il ko contro la Serbia (75-72) manda gli Azzurrini nella parte del tabellone che assegnerà dal 9° al 16° posto.

Miglior marcatore Azzurro Luca Vincini con 18 punti. In doppia cifra anche Virginio (16 punti e 6 rimbalzi) e Casarin (12+7 assist).

Dopo una buona partenza, l’Italia subisce l’iniziativa serba e si ritrova a rincorrere. Il carattere non manca e ad inizio ultimo quarto le distanze si assottigliano (59-54) prima di un nuovo sprint avversario. L’ennesimo rientro è ispirato da Vincini, Virginio e Casarin, autore dell’assist per il pareggio di Giordano (67-67) a due minuti dalla fine. Nei secondi finali però, è la Serbia ad avere l’ultima parola portando a casa il match con i liberi di Petrovic e Zimonjic nonostante la tripla conclusiva di Virginio.

Gli Azzurri torneranno in campo giovedì 13 luglio alle ore 20.00 italiane (diretta YouTube FIBA) contro la Polonia, che ha perso contro la Francia 89-55.

Azzurri e polacchi si sono già affrontati due volte in amichevole a Foligno poco prima della partenza per l’Europeo: furono due vittorie per gli Azzurri. Qui i tabellini.

Il tabellino

Italia-Serbia 72-75 (15-16, 14-21, 25-20, 18-16)

Italia: Ferrari ne, Giordano 2 (1/3, 0/2), Berdini* 4 (1/2, 0/5), Onojaife (0/2), Casarin* 12 (1/2, 1/3), Virginio 16 (1/2, 4/7), Boglio (0/5 da tre), Maretto* 9 (2/2, 1/2), Fantoma 4 (2/2, 0/1), Vincini* 18 (5/8), Loro (0/1 da tre), Faggian* 7 (3/4, 0/1). Magro

Serbia: Belic* 3 (0/5, 0/1), Petojevic 2 (0/1), Stefanovic 9 (3/4 da tre), Vukcevic ne, Saranovic* 20 (4/7, 2/3), Matic* 7 (2/4, 1/5), Labovic ne, Zimonjic 8 (2/2 da tre), Dabovic 6 (2/3), Paunov ne, Brankovic* 12 (4/6, 1/1), Petrovic* 8 (3/9, 0/4). All: Canak

Il tabellino completo

