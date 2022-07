Europeo Under 20. Spagna in trionfo. Lituania e Montenegro sul podio

Con la vittoria della Spagna in finale sulla Lituania si è chiuso l’Europeo Under 20 maschile svoltosi a Podgorica. Terzo successo di sempre per la selezione spagnola che ripete le vittorie del 2011 e 2016 e bissa quella ottenuta una settimana prima nella medesima categoria in campo femminile.

Finale vinta 69-61 dalla Spagna che raggiunge anche i 14 punti di vantaggio nel primo tempo e resiste al tentativo di rimonta della Lituania che non si concretizza. Oro che arriva grazie ai 17 punti arrivati dalla panchina di Ruben Dominguez. Ai lituani l’onore delle armi e argento davanti al Montenegro che sale sul podio grazie all’affermazione nella “finalina” sull’Israele. Quinto posto per la Francia davanti a Turchia, Croazia e Belgio. L’Italia di coach Magro chiude nona con la 5a vittoria in 7 gare disputate nella manifestazione. Successo di prestigio per gli Azzurrini contro la Slovenia. Germania e Grecia chiudono al decimo e undicesimo posto, mentre la Polonia batte la il Portogallo e si mantiene in Division A costringendo alla retrocessione i lusitani insieme a Repubblica Ceca e Ucraina.

MVP della manifestazione FIBA giovanile è il playmaker spagnolo Juan Nunez che illumina l’Europeo con una semifinale contro Israele da 18 punti chiudendo con 11.6 punti, 3.7 rimbalzi e 4.9 assist. Il regista classe 2004 del Real Madrid è nel quintetto ideale dell’Europeo insieme al lituano Mantas Rubstavicius, miglior marcatore del torneo con 19.7 di media e protagonista di un super quarto di finale contro la Francia da 38 punti, Fedor Zugic, autore di 22 punti nella finale che ha assegnato il bronzo al suo Montenegro in una prova che ha alzato le sue medie a 18 punti, Noam Dovrat, israeliano da 17,7 punti, 4.4 assist e 5.4 rimbalzi a partita, e il turco Adem Bona, capace di terminare il suo Europeo con 17 punti e 10 rimbalzi a uscita.

Il calendario degli Europei giovanili prosegue con quelli Under 18 maschile in programma dal 30 luglio al 7 agosto a Smirne in Turchia.