Europeo Under18 Femminile – L’Italia batte il Portogallo in volata e tiene vive le speranze di salvezza in Division A

Torna al successo la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Dopo quattro sconfitte consecutive, le Azzurre hanno ritrovato il sorriso battendo il Portogallo (45-44), successo maturato nei secondi finali della gara e pesantissimo perché per il momento evita all’Italia la retrocessione in Division B.

Decisiva la tripla di Virginia Tempia a 1.1 dalla sirena, con le Azzurre sul -2: la squadra di Giovanni Lucchesi ha accusato un pesante passivo nel corso del primo tempo ma è stata capace di rimanere sempre in partita, anche quando lo svantaggio ha raggiunto un’abbondante doppia cifra.

Il parziale di 16-5 messo insieme nel terzo quarto ci ha riportato a contatto, poi le due squadre hanno viaggiato in equilibrio fino alla tripla di Tempia. Le due squadre si erano già affrontate nel corso della prima fase e in quella occasione era stato il Portogallo, che poi aveva chiuso al primo posto il girone, a imporsi largamente (59-75)

Il compito delle Azzurre è però tutt’altro che terminato, perché per evitare la retrocessione in Division B e chiudere al tredicesimo posto l’Europeo domani sarà obbligatorio battere la vincente di Lituania-Repubblica Ceca, in campo in questo momento. Palla a due alle 15.30, diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Portogallo-Italia 44-45 (16-6; 11-10; 5-16; 12-13)

Portogallo: Djalo* 6 (1/5, 0/3), Nazario ne, Dias* 2 (1/3), Da Silva (0/1), Neto 3 (0/3, 1/5), Pereira* (0/2, 0/3), De Sousa 9 (2/4, 1/6), Andorinho, Chiquemba 5 (1/2 da 3), Ferreira ne, Silva* 11 (3/12), Pinheiro* 8 (0/5, 1/4). All. Pinto

Italia: Aghilarre 2 (1/2, 0/1), Bernardi* 4 (1/3, 0/1), Lussignoli 5 (2/5), Piatti* 6 (2/8, 0/1), Tempia* 8 (2/7 da 3), Cappellotto (0/1 da 3), Cedolini 6 (3/7, 0/1), Fantini 1 (0/2), Giacchetti* 2 (1/3, 0/3), Lucantoni* 11 (2/5, 1/1), Osazuwa ne, Sammartino (0/1 da 3). All. Lucchesi



Arbitri: Mehmet Karabilecen (Turchia), Petar Pesic (Serbia), Kirile Tvauri (Georgia).

fip.it