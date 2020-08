FIBA Skills Challenge 2020. A Roma il raduno e le gare per le Nazionali Under 17 maschile e femminile

“Mondiali” sul filo dei secondi, in cui precisione e velocità saranno determinanti. A causa dell’emergenza sanitaria internazionale che ha imposto la cancellazione di molteplici eventi sportivi, la FIBA ha organizzato per la categoria Under 17 maschile e femminile uno Skills Challenge, al quale parteciperanno la quasi totalità delle Nazionali che avrebbero dovuto disputare i Mondiali di categoria (la FIBA U17 Basketball World Cup 2020 era in programma a Sofia dal 4 al 12 luglio e la FIBA U17 Women’s Basketball World Cup 2020 si sarebbe dovuta giocare a Cluj-Napoca dal 15 al 23 agosto).

Lo Skills Challenge è un evento decisamente innovativo nel panorama delle competizioni cestistiche. La Federazione Internazionale ha organizzato questa manifestazione per permettere alle Nazionali giovanili di radunarsi e prendere parte ad un’attività in cui giocatori e giocatrici si sfideranno, cronometro alla mano, utilizzando tutti i fondamentali del basket.

L’Italia, qualificata al Mondiale Under 17 maschile grazie alla Medaglia di Bronzo conquistata nell’Europeo Under 16 2019 e al Mondiale Under 17 femminile con il quinto posto dell’Europeo Under 16 femminile 2019, parteciperà al FIBA Skills Challenge 2020 con entrambe le selezioni, guidate rispettivamente da Andrea Capobianco e da Giovanni Lucchesi.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel Girone A, insieme ad Argentina, Egitto e una squadra qualificata dalle FIBA Skills Challenge Qualifiers della zona Asia.

Le Azzurre sono nel Girone C, con Portorico, una squadra qualificata dalla zona Asia e una dalla zona Europa.

Entrambe le Nazionali Azzurre saranno in raduno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma. Le ragazze di coach Lucchesi si ritroveranno il 15 agosto, mentre il giorno dopo comincerà il raduno anche per i ragazzi di coach Capobianco.

Nazionale Under 17 maschile – Convocati e Programma

Atleti convocati

Berdini Nicola (185, 2003, Reyer Venezia Mestre)

Boglio Alfredo (190, 2003, College Basketball Borgomanero)

Fiusco Gianmarco (190, 2003, Oxygen Bassano)

Giordano Nicola (186, 2003, Giants Baset Marghera)

Greggi Daniele (193, 2003, Honey Sport City Roma)

Naoni Alessandro (192, 2003, Basket Brescia Leonessa)

Sirchia Alessandro (193, 2003, Junior Libertas Pallacanestro)

Visintin Matteo (190, 2004, Stella Azzurra Roma-Nord)

Atleti a disposizione

Fantoma Tommaso (190, 2003, Pallacanestro Trieste 2004)

Marangoni Tommaso (195, 2003, International Basket)

Ronca Edoardo (194, 2003, Buster Basket)

Staff

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Alessandro Guidi

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Domenico Meroni

Addetto Stampa: Matteo Cirelli

Arbitro FIBA: Valerio Grigioni

Programma

16 agosto 2020

Arrivo convocati entro le ore 13:00 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo Giulio Onesti 1 – Roma

pomeriggio Allenamento

17 agosto 2020

mattina Allenamento

pomeriggio Allenamento

18 agosto 2020, ore 11.00

Italia-Qualificata Asia 1, ore 11.00

Egitto-Italia, ore 11.30

19 agosto 2020, ore 11.00

Italia-Argentina

20 agosto 2020

Giornata di riposo

21 agosto 2020 (*)

FIBA Skills Challenge – Quarti di finale

22 e 23 agosto 2020

FIBA Skills Challenge – Semifinali e Finali

Fine raduno

(*) In caso di mancata qualificazione ai Quarti di finale il raduno terminerà il 19 agosto 2020, mentre in caso di mancata qualificazione alle Semifinali il raduno avrà fine il 21 agosto 2020.

Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in Largo Giulio Onesti 1.

Nazionale Under 17 femminile – Convocate e Programma

Atlete convocate

Allievi Vittoria (177, 2003, Basket Costa)

Blasigh Vittoria (174, 2004, Libertas Sporting Basket School)

Merisio Federica (170, 2003, Geas Basket)

Rescifina Anna Daria (183, 2003, Pol. Giuseppe Rescifina)

Ronchi Sara (184, 2003, Basket Femm. Biassono )

Villa Eleonora (166, 2004, Basket Costa)

Villa Matilde (165, 2004, Basket Costa)

Zanardi Carlotta (172, 2005, Brixia Basket)

Atlete a disposizione

Amatori Giorgia (175, 2003, Cestistica Cb)

Logoh Caterina (180, 2003, Vis Basket)

Mastrototaro Chiara (178, 2003, Use Basket Rosa)

Rizzo Chiara (174, 2004, Ororosa Basket)

Setti Linda (172, 2003, Pall. Correggio)

Staff

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Fabio Frignani

Assistente Allenatore: Gabriele Diotallevi

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Domenico Meroni

Addetto Stampa: Matteo Cirelli

Arbitro FIBA: Valerio Grigioni

Programma

15 agosto 2020

Arrivo convocati entro le ore 16:00 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo Giulio Onesti 1 – Roma

16 e 17 agosto 2020

mattina Allenamento

pomeriggio Allenamento

18 agosto 2020

Italia-Qualificata Asia 1, ore 12.00

Qualificata Europa 2-Italia, ore 12.30

19 agosto 2020

Italia-Portorico, ore 11.30

20 agosto 2020

Giornata di riposo

21 agosto 2020

FIBA Skills Challenge – Quarti di finale (*)

22 e 23 agosto 2020

FIBA Skills Challenge – Semifinali e Finali

Fine raduno

(*) In caso di mancata qualificazione ai Quarti di finale il raduno terminerà il 19 agosto 2020, mentre in caso di mancata qualificazione alle Semifinali il raduno avrà fine il 21 agosto 2020.

Gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in Largo Giulio Onesti 1.

FIBA U17 Skills Challenge 2020

La formula

Ogni squadra è composta da 5 giocatori, che si susseguono nel percorso allestito all’interno del campo. Il primo giocatore parte dallo start, dando anche via al cronometro. Dopo aver corso attraverso la prima postazione, il giocatore ha un massimo di tre tentativi per centrare il cerchio posto all’interno del Passing Target (1 punto per la squadra in caso di realizzazione). A seguire, il giocatore deve compiere un layup, e poi dribblare i coni fino a raggiungere l’altra metà campo, dove effettua un tiro libero (2 punti in caso di realizzazione). A quel punto il giocatore torna correndo nella prima metà campo, per tentare un tiro da 3 (3 punti in caso di realizzazione). La prova del giocatore termina quando passa la palla al compagno seguente, in attesa sulla linea dello start. Lo Skills Challenge prosegue di seguito, fino al quinto e ultimo giocatore.

Il punteggio conclusivo è calcolato decurtando il numero di punti accumulato dalla squadra dal numero di secondi necessari a concludere lo Skills Challenge.

Il calendario dello Skills Challenge prevede una prima due giorni dedicata alla Fase a Gironi (18 e 19 agosto). Le migliori due squadre di ogni Girone si qualificano per i Quarti di Finale (21 agosto). Il 22 agosto andranno in scena le Semifinali. Il 23 agosto Finali per il primo e il terzo posto.

FIBA Skills Challenge 2020 – I Gironi

Girone A

ITALIA

Argentina

Egitto

Qualificata Asia 1

Girone B

Spagna

Australia

Qualificata Europa 1

Qualificata Africa 1

Girone C

Turchia

Repubblica Dominicana

Qualificata Europa 2

Qualificata Asia 2

Girone D

Bulgaria

Cina

Mali

Qualificata America 1

FIBA U17 Women’s Skills Challenge 2020 – I Gironi

Girone A

Lituania

Qualificata America 1

Mali

Qualificata Asia 2

Girone B

Spagna

Australia

Egitto

Qualificata America 2

Girone C

ITALIA

Portorico

Qualificata Europa 2

Qualificata Asia 1

Girone D

Romania

Cina

Qualificata Europa 1

Qualificata Asia 1

Ufficio Stampa Fip