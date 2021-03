FIBA World Cup U19, Italia al via nel torneo femminile: si gioca in Ungheria

È stata annunciata oggi la lista delle squadre partecipanti ai Mondiali Under 19 maschili (con sede a Daugavpils e Riga, Lettonia, dal 3 all’11 luglio 2021) e femminili (Debrecen, Ungheria, 7-15 agosto).

Saranno al via 16 squadre in ognuno dei tornei, con 22 Federazioni Nazionali rappresentate. Solo in Africa sono state completate le qualificazioni dalle competizioni continentali, che hanno permesso a Senegal e Mali di assicurarsi lo spot per il torneo maschile, mentre Egitto e Mali si sono qualificate per quello femminile.

Per tutti gli altri continenti è stato utilizzato il FIBA World Ranking per determinare le squadre qualificate ai Mondiali U19. La Nazionale femminile italiana Under 19, forte del quinto posto globale nel ranking e terzo a livello continentale, sarà al via del torneo femminile in Ungheria.

Le date del sorteggio saranno comunicate in seguito.

Questa la lista completa delle squadre partecipanti:

FIBA U19 Men’s Basketball World Cup 2021

– Mali

– Senegal

– USA

– Canada

– Argentina

– Portorico

– Australia

– Cina

– Corea del Sud

– Giappone

– Spagna

– Francia

– Lituania

– Turchia

– Serbia

– Lettonia (paese ospitante)

FIBA U19 Women’s Basketball World Cup 2021

– Egitto

– Mali

– USA

– Canada

– Brasile

– Argentina

– Australia

– Cina

– Giappone

– Corea del Sud

– Spagna

– Francia

– Italia

– Russia

– Repubblica Ceca

– Ungheria (paese ospitante)

Ufficio Stampa Fip