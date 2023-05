Finale Nazionale U19 Maschile – I risultati degli spareggi

Al Palasport Di Concilio di Agropoli giornata di Spareggi per la Finale Nazionale Under 19 Eccellenza intitolata alla memoria di Giancarlo Primo.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket.

Per tutte le statistiche delle gare delle Finali Nazionali 2023, scarica l’App SWISH.

I risultati degli Spareggi

11 maggio – Palazzetto dello Sport Di Concilio (Agropoli) – Diretta Twitch Italbasket

Ore 14.00 – Blu Orobica Bergamo – Generazione Vincente Napoli 84-73 dts

Ore 16.00 – Conforama Italia Varese Academy – Fortitudo 103 Academy 90-81 dts

Ore 18.00 – Faber Gesteco Cividale – Stosa Virtus Siena 88-63

Ore 20.00 – Columbus Cantù – Urania Milano 63-74

Il programma dei Quarti

12 maggio – Palazzetto dello Sport Di Concilio (Agropoli) – Diretta Twitch Italbasket

Ore 14.00 – Carpegna Prosciutto VL Pesaro – Faber Gesteco Cividale

Ore 16.00 – Blu Orobica Bergamo – College Basketball Borgomanero

Ore 18.00 – Conforama Italia Varese Academy – Stella Azzurra

Ore 20.00 – Guerino Vanoli Cremona – Urania Milano

Blu Orobica Bergamo – Generazione Vincente Napoli 84-73 dts

E’ Bergamo a partire forte nel primo Spareggio al Palasport Di Concilio. Il parziale di 11-0 potrebbe far pensare ad una gara già indirizzata. Niente di più sbagliato, perché Napoli rientra in partita con Matera e Coralic, oltre al contributo sottocanestro di Bamba (12 rimbalzi). Le distanze si assottigliano ma Bergamo, con un Cagliani da 30 punti (16/16 ai liberi) comunque detta l’andatura. Almeno fino all’ultimo minuto, quando al termine di una lenta ma costante rincorsa, la GeVi ha la possibilità addirittura di vincerla, ma Sinagra dalla lunetta segna solo il secondo libero, quello del 66-66 e che vale l’extratime. Negli ultimi 5 minuti però la Blu Orobica non si demoralizza, e anzi con Dembele e Cagliani allunga fino al +9.

Blu Orobica Bergamo – Generazione Vincente Napoli 84-73 dts (16-11, 22-22, 16-13, 12-20, 18-7)

Bergamo: Camara ne, Formentelli ne, Morelli (0/1 da tre), Cagliani 30 (4/11, 2/5), Mora 2 (1/2, 0/2), Dembele 10 (4/7, 0/2), Leoni, Cane 19 (6/16), Renella 3 (1/2 da tre), Nespoli 6 (3/4), Rota 10 (3/3, 0/3), Adami. All. Albanesi

Napoli: D’Antonio 4 (0/2, 0/1), Saccoccia (0/2), Matera 22 (3/4, 3/9), Coralic 20 (3/7, 2/7), Spinelli 6 (2/5, 0/1), Sinagra 5 (2/4, 0/2), Jacimovic 6 (3/4), Sabatino (0/1), Puca (0/1 da tre), Stendardo 8 (1/2, 1/2), Bamba 2 (0/2, 0/3), Grassi (0/1, 0/1). All. Lamberti

Arbitri: Foti, D’Amato, Calella

Conforama Italia Varese Academy – Fortitudo 103 Academy 90-81 dts

Intensa, ruvida, emozionante. Bellissima da vedere e snervante da giocare Varese-Fortitudo, secondo Spareggio di giornata. La Effe parte a razzo con Niang (11 punti nel quarto, saranno 24 in totale, con 20 rimbalzi), e Zedda (9 punti in avvio, chiuderà con 22, oltre a 8 rimbalzi) e doppia gli avversari alla prima sirena (32-16). I bolognesi sembrano padroni del campo, e anche nei periodi centrali ben arginano le velleità di Varese di tornare in partita. Negli ultimi 10 minuti coach Markovski chiama pressing a tutto campo, e rubata dopo rubata la Conforama risale dall’abbisso del -15 con un parziale di 23-7. Da una partita già conclusa si va all’overtime. Che è una battaglia sportiva in cui Bogunovic si esalta, firmando la tripla del +5 (86-81). E’ un colpo che manda ko la Fortitudo e Varese ai Quarti, dove incontrerà la Stella Azzurra.

Conforama Italia Varese Academy – Fortitudo 103 Academy 90-81 dts (16-32, 23-16, 15-17, 24-13, 12-3)

Varese: Bogunovic 27 (8/10, 3/8), Jokic 5 (2/7, 0/1), Ninang (0/1), Beyrne Gomez 17 (4/5, 2/3), Thiam ne, Moltrasio 3 (1/3 da tre), Filipovic 13 (4/8, 1/7), Tsafack 20 (6/12, 1/3), Villa 2 (1/1), Bongiovanni 3 (1/5 da tre), Peretti (0/1, 0/2). All. Markovski

Bologna: Usai 2 (1/2), Bonfiglioli (0/4), Natalini 13 (4/6, 1/3), Gambini ne, Galantini 2 (1/4), Zedda 22 (6/10, 2/4), Mingotti 6 (3/4, 0/6), Codeluppi, Braccio ne, Niang 24 (9/12), Pavani 6 (2/4, 0/1), Casali 6 (3/7). All. Breveglieri

Arbitri: Caforio, Salustri, Di Martino



Faber Gesteco Cividale – Stosa Virtus Siena 88-63

Cividale si qualifica per i Quarti di Finale, dove incontrerà Pesaro, grazie alla rotonda vittoria sulla Virtus Siena. I friulani partono sciolti e affidano a Cuccu e soprattutto Barel, giocatore all around da 27 punti, 9 rimbalzi e 3 rimbalzi. Siena fatica a carburare, ma ne terzo periodo va a contatto con i rivali. Non avviene però il sorpasso, e nel quarto periodo la squadra di coach Vecchi allarga la forbice fino al +25 conclusivo.

Faber Gesteco Cividale – Stosa Virtus Siena 88-63 (24-17, 16-10, 23-22, 25-14)

Cividale: Cuccu 16 (2/3, 4/7), Balladino 3 (0/2, 1/1), Bonello (0/1), Furin 9 (4/9), Roseano ne, Barel 27 (2/2, 7/9), Gattolini 6 (3/5), Pillastrini 2 (1/4, 0/2), Balde 5 (1/6, 1/2), D’Onofrio, Rossi 2 (1/1, 0/1), Micalich 18 (1/5, 4/9). All. Vecchi

Siena: Berardi 7 (3/10, 0/3), Bruttini 7 (2/5, 1/2), Aminti 4 (2/2), Cannoni 11 (2/7, 2/4), Chierchini, Costantini Ga. 6 (3/5, 0/7), Lazzeri (0/3), Costantini Gi, Braccagni 24 (3/8, 6/9), Ravenni 3 (1/1), Francini (0/1), Ignarra 1 (0/1). All. Braccagni

Arbitri: Vita, Costa, Pellicani

Columbus Cantù – Urania Basket Milano 63–74

In regular season furono due vittorie per Cantù, ma ad Agropoli l’Urania Milano sovverte il pronostico e vince con un solido terzo quarto sulla Columbus. I canturini iniziano molto bene con i tiri di Elli e una difesa fisica. La tripla di Valsecchi accende l’Urania, il canestro di Cavallero vale il sorpasso e la bomba sulla sirena di Marra sancisce l’allungo (12-16). Sulle loro spalle si costruisce il vantaggio che giunge fino al +10. Valsecchi è immarcabile, ma Moscatelli a fine secondo quarto sigla il 2+1 del sorpasso. Nel terzo parziale, arriva il cambio di marcia, con un break da 2-17 che indirizza la gara. L’espulsione di Marra per la plateale reazione a un fallo carica i canturini, la cui rimonta però si infrange sul muro di Cavallero.

Columbus Cantù – Urania Basket Milano 63–74 (12-16, 29-24, 8-24, 14-10)

Cantù: Cattaneo ne, Tosetti 2 (1/2, 0/1), Meroni (0/1 da tre), Moscatelli 14 (4/9, 1/7), Terragni (0/2), Clerici (0/1 da tre), Elli 13 (3/8, 1/2), Trombetta, Borsani 5 (1/2, 1/5), Tarallo 11 (3/8, 0/1), Brembilla 14 (5/6, 0/3), Greppi 4 (1/3). All. Costacurta.

Milano: Pezzola 12 (5/8, 0/1), Valsecchi 20 (5/5, 3/5), Manzoli 5 (1/4, 1/4), De Carlo ne, Di Liberto, Bellini 2 (1/3, 0/4), Emanuelli 2 (1/1, 0/1), Marra 3 (1/3 da tre), Cavallero 24 (12/19, 0/3), Solimeno 6 (3/4), Romano ne, Tesoro ne. All. Montefusco.

Arbitri: Boscolo Noale, Mottola, Bonotto

fip.it