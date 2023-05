Finale Nazionale U19 Maschile – I risultati della prima giornata

Sui parquet del Palasport di Concilio e del PalaGreen di Agropoli è in svolgimento la prima giornata di gare della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza – Trofeo Giancarlo Primo 2023.

GIRONE A

Nutribullet Treviso – Carpegna Prosciutto VL Pesaro 66-71

Parte scoppiettante il programma della prima giornata al Palasport Di Concilio. Di fronte Treviso contro Pesaro, a distanza di quasi un mese rivincita della finalissima Next Gen LBA, giocata sempre in Campania (al PalaBarbuto di Napoli) e che vide vincitrici i marchigiani per 56-54.

Partita punto a punto anche ad Agropoli, con entrambe le squadre che si alternano nel vantaggio e che approcciano al quarto periodo praticamente in parità (53-51 per Pesaro). Vibranti gli ultimi scampoli di gara con la VL che sembra aver chiuso la pratica (67-62 a un minuto dalla fine), ma Enrico Vettori – migliore dei suoi con 21 punti – rianima Treviso con un possesso pieno da giocare. Non basta, perché la squadra di coach Luminati dalla lunetta rimette la distanza di sicurezza.

Per la VL menzioni per Octavio Maretto (19 punti e 8 rimbalzi) e Momoudou Dia (13 punti e 10 rimbalzi).

Treviso: Marin 2 (1/1, 0/2), Iacopini ne, Pellizzari 2 (1/3, 0/3), Demarchi (0/1), Tadiotto 6 (3/7, 0/2), Falqueto 11 (3/6), Faggian 14 3/8, 0/5), Vettori 21 (4/7, 3/5), Muaremi ne , Scandiuzzi 2 (1/3), Buzzavo 2 (1/2), Martin 6 (1/5). All. Sfriso

Pesaro: Tombari ne, Di Francesco, Sgarzini 6 (2/3, 0/3), Colotti, Siepi (0/1 da tre), P. Sablich 9 (1/4, 1/4), Stazzonelli 12 (1/11, 1/7), Maretto 19 (4/9, 2/6), G. Sablich 4 (1/2, 0/3), Grimaldi, Prenga 8 (4/7), Dia 13 (6/8). All. Luminati

Arbitri: Foti, Spessot, Cassina

Fortitudo 103 Academy – Blu Orobica Bergamo 67-78 (24-28, 9-9, 14-18, 20-23)

Sempre in vantaggio, mai in tranquillità. Bergamo guadagna i primi due punti della Finale Nazionale battendo Bologna con un conclusivo +11. Orobici vanno avanti nel primo quarto e difendono la testa della corsa toccando nel terzo periodo il massimo vantaggio di 15 punti. La Effe riesce a tornare a una sola cifra di svantaggio a inizio quarto periodo con il libero di Mattia Pavani (56-63 a 7’ dalla fine), ma non va oltre e all’ultima sirena Bergamo può finalmente esultare.

Bologna: Usai 4 (1/1 da tre), Bonfiglioli 2 (1/2, 0/3), Natalini 6 (0/4, 2/5), Galantini 4 (2/3, 0/1), Zedda 11 (3/6, 1/5), Sciarabba 3 (1/2 da tre), Mingotti 15 (1/3, 4/5), Codeluppi, Braccio, Niang 10 (3/8, 0/1), Pavani 6 (1/4, 1/3), Casali 1/3, 1/1). All. Breveglieri

Bergamo: Camara ne, Formentelli ne, Morelli 10 (2/4 da tre), Cagliani 27 (5/11, 3/5), Mora 7 (3/5, 0/2), Dembele 3 (1/4, 0/1), Leoni 3 (1/2), Cane 17 (8/12), Renella (0/1, 0/2), Nespoli 2 (1/2), Rota 9 (3/3, 1/4), Adami (0/1, 0/1). All. Albanesi

Arbitri: Vita, D’Amato, Di Martino

GIRONE B

Guerino Vanoli Cremona – Generazione Vincente Napoli 63-50

Giocata al PalaZauli di Battipaglia a causa di un danno occorso al canestro del Palasport Di Concilio, la gara fra Cremona e Napoli va ai lombardi, vincenti 63-50. Mauro Zacchigna è il più prolifico della Vanoli (23 punti), mentre Giacomo Zantti chiude con 10 punti e 11 rimbalzi. In casa GeVi sfiora la doppia doppia Sreten Coralic, autore di 17 punti e 9 rimbalzi.

Cremona: Russo, Zanotti ne, Mainieri 3 (0/1, 1/2), Taino (0/1 da tre), Ivanovskis 10 (2/5, 1/6), Manganotti ne, Vecchiola 11 (4/9, 1/2), Zacchigna 23 (6/12, 3/4), Valenti (0/2, 0/2), Zanetti 10 (1/3, 0/4), Redini, Galli 6. All. Campigotto

Napoli: D’Antonio (0/4), Matera (0/1, 0/2), Coralic 17 (3/6, 3/10), Spinelli 14 (3/7, 2/3), Sinagra 9 (3/1, 0/1), Jacimovic (0/5), Sabatino (0/1 da tre), Puca (0/1), Stentardo 6 (1/3, 0/2), Bamba 4 (2/10, 0/3), Grassi (0/2 da tre). All. Lamberti

Arbitri: Boscolo, Pellicani, Roiaz

Conforama Italia Varese Academy – Tiber Basket 90-83

Finisce in bellezza il programma della prima giornata di gare ad Agropoli. Fra Varese e Roma è partita vera, con i capitolini che pur pagando in chili e centimetri hanno la grinta e la testa per duellare alla pari con i lombardi. I rimbalzi in attacco, con Valdoguimdo giocatore dappertutto, e le triple nel finale di Bugonovic e Jokic, indirizzano il finale in favore di Varese.

Varese: Jokic 5, Bugonovic 22, Bosso 2, Beyrne Gomez 9, Ratti, Thiam, Moltrasio 2, Filipovic 4, Guimdo 31, Villa 8, Bongiovanni 7, Peretti. All. Markovski

Roma: Belmaggio 25, Campili, Tiburzi 8, Buti, Gentile 2, Terzoni, Odorisio 2, Gaeta 20, Della Corte 2, Censasorte, Capasso 24, Grasso. All. Antonelli

GIRONE C

College Basketball Borgomanero – Faber Gesteco Cividale 81-69

Va al College Borgomanero la gara d’apertura sul PalaGreen. I piemontesi, finalisti lo scorso anno a Ragusa, hanno la meglio sul Basket Cividale, costretto sempre ad inseguire per tutti i 40 minuti di gioco. Andrea Cecchi, doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, e compagni tengono sempre la testa della corsa, allungando fino al massimo di +16 nel terzo periodo. I friulani hanno il merito di non mollare mai la presa – Enrico Micalich il migliore con 20 punti – ma non riescono mai ad arrivare a contatto con gli avversari.

Borgomanero: Broggi 4 (2/2), Cecchi 24 (10/14, 1/3), Ghigo 7 (2/4, 0/7), D’Amelio 6 (3/5, 0/1), Loro 16 (4/7, 2/5), Fedorenko ne, Attademo 7 (2/3, 1/3), Bellosta ne, Andretta (0/1), Fragonara 9 (3/7, 1/4), Ferrari 8 (4/9, 0/2). All. Villa

Cividale: Cuccu 4 (1/4 da tre), Balladino ne, Bonello, Furin 10 (5/7, 0/2), Roseano ne, Barel 9 (3/6, 1/7), Gattolini 9 (4/6), Pillastrini 9 (3/7, 1/3), Balde 8 (2/8, 1/5), D’Onofrio ne, Rossi, Micalich 20 (4/12, 4/12). All. Vecchi

Arbitri: Caforio, Mottola, Calella

