Finale Nazionale U19 Maschile – I risultati della seconda giornata

Seconda giornata di gare della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza – Trofeo Giancarlo Primo 2023 sui parquet del Palasport di Concilio e del PalaGreen di Agropoli.

GIRONE A



Carpegna Prosciutto VL Pesaro – Fortitudo 103 Academy 88-64

Seconda partita e seconda vittoria per la VL, vincente sulla Fortitudo 88-64. E’ una forbice che si allarga minuto dopo minuto quella fra la squadra di Luminati e quella di Breveglieri. Nei quarti centrali la svolta della gara e il massimo gap, quel +29 del terzo periodo che garantisce a Pesaro la tranquillità necessaria per arrivare all’ultima sirena senza soffrire troppo.

Carpegna Prosciutto VL Pesaro – Fortitudo 103 Academy 88-64 (20-20, 25-13, 27-14, 16-17)

Pesaro: Tombari 6 (3/7), Di Francesco 4 (1/2), Aloi 3 (0/1, 1/3), Sgarzini 7 (1/1, 1/1), Sablich P. 4 (1/2, 0/1), Stazzonelli 15 (3/7, 2/7), Maretto 17 (6/9, 1/3), Sablich G. 8 (1/1, 2/4), Grimaldi 1, Ghiselli 2 (1/1, 0/1), Prenga 7 (3/4), Dia 14 (6/7). All. Luminati

Bologna: Usai (0/1, 0/1)., Bonfiglioli 2 (0/1, 0/1), Natalini 5 (0/3, 1/3), Gambini 6 (1/1 da tre), Galantini 9 (4/5), Zedda 13 (3/8, 1/2), Sciarabba (0/1), Mingotti 8 (0/2, 2/6), Braccio (0/1, 0/1), Niang 13 (3/7, 0/1), Pavani 8 (1/6, 2/5), Casali (0/4, 0/1). All. Breveglieri

Arbitri: Dori, Cassinadri, Bonotto

Blu Orobica Bergamo – Nutribullet Treviso Basket 69-66

La Blu Orobica si conferma dopo la vittoria dell’esordio contro la Fortitudo battendo anche Treviso. I lombardi trovano un primo vantaggio nel cuore della gara, ma Treviso nel finale si affida a Vettori (12 punti nell’ultimo quarto, 28 in tutto) per recuperare terreno e sfiorando il pareggio a 3 giri d’orologio dalla fine. Bergamo la chiude dall’arco, con le triple di Renella e Mora per il 69-66 conclusivo.

Blu Orobica Bergamo – Nutribullet Treviso Basket 69-66 (14-14, 22-12, 20-19-13-21)

Bergamo: Camara, Formentelli ne, Morelli 2 (1/3, 0/5), Cagliani 32 (4/10, 5/10), Mora 5 (1/3, 1/1), Dembele 2 (1/3, 0/1), Leoni 2 (1/2), Cane 20 (7/14), Renella 3 (1/2 da tre), Nespoli 3 (1/2), Rota (0/4, 0/6), Adami. All. Albanesi

Treviso: Marin 4 (1/2, 0/1), Iacopini (0/1 da tre), Pellizzari 6 (1/5, 0/2), Demarchi (0/1, 0/3), Tadiotto 18 (5/10, 2/4), Falqueto (0/3, 0/1), Faggian ne, Vettori 28 (4/5, 5/13), Muaremi ne, Scandiuzzi (0/1), Buzzavo 4 (2/5), Martin 6 (1/4). All. Sfriso

Arbitri: Salustri, Picchi, Lupelli



GIRONE B



Guerino Vanoli Cremona-Ares Tiber Basket Roma 76-56

Cremona rimane a punteggio pieno nel Girone B grazie al bis centrato oggi contro la Tiber Roma. Eccezion fatta per il quarto d’apertura, in cui i 12 punti di Belmaggio (chiuderà con 23 e 10 rimbalzi) fanno andare avanti Roma, il resto dell’incontro è in mano alla Vanoli. Prezioso il contributo di Mauro Zacchigna (18 punti + 13 rimbalzi) e di Ivanovskis, classe 2005 e miglior realizzatore di Cremona con 26 punti. Dopo lo sforzo di ieri contro Varese, la Tiber deve piegarsi ancora, e domani è chiamata all’ultima chance contro Napoli per un posto negli Spareggi.

Guerino Vanoli Cremona-Ares Tiber Basket Roma 76-56 (19-26, 19-9, 17-12, 21-9)

Cremona: Russo ne, Zanotti ne, Mainieri 3 (0/1, 1/4), Taino 3 (1/3, 0/1), Ivanovskis 26 (6/7, 4/11), Manganotti, Zacchigna 18 (4/9, 2/5), Valenti 2 (1/2, 0/4), Zanetti 14 (5/9, 0/3), Redini, Galli 10 (2/5, 2/5). All. Campigotto

Roma: Belmaggio 23 (8/14, 2/6), Campili 2 (1/2, 0/1), Tiburzi 3 (0/2, 1/5), Buti (0/1), Gentile 8 (2/7, 0/2), Terzoni, Odorisio 5 (1/4, 1/5), Gaeta 11 (5/12, 0/3), Della Corte (0/3), Censasorte (0/2), Checchi, Capasso 4 (2/7, 0/1).

Arbitri: Caforio, Calella, Mottola

Conforama Italia Varese Academy – Generazione Vincente Napoli 65-70 dts

Moussa Bamba. E’ lui il giocatore simbolo della vittoria di Napoli all’overtime contro Varese. Il lungo classe 2005 è semplicemente il trascinatore dei partenopei lungo una partita equilibratissima, chiusa e riaperta un’infinità di volte. A una manciata di secondi Tsafack, migliore dell’Academy con 17 punti, infila la tripla del +5, che sembra mettere la parola fine su una gara bellissima. Neanche per sogno, perché prima Coralic e poi l’eccezionale parabola dai 7 metri di Bamba mandano le squadre al supplementare. Anche negli ultimi 5 minuti c’è equilibrio, e anche nell’extratime a rompere quell’equilibrio è ancora il numero 35, che con una bomba fotocopia della precedente – e poi con i due liberi – griffa la vittoria della GeVi.

Conforama Italia Varese Academy – Generazione Vincente Napoli 65-70 dts (15-16, 14-14, 19-16, 13-15, 4-9)

Varese: Bogunovic 12 (6/10, 0/1), Jokic 1 (0/1 da tre), Amidissini (0/2), Ninang 5 (2/5), Beyrne Gomez 5 (2/4, 0/4), Thiam, Moltrasio (0/1 da tre), Filipovic 8 (4/5, 0/3), Tsafack 19 (6/12, 2/5), Villa 6 (0/3, 2/4), Bongiovanni 6 (1/2, 0/4), Peretti 3 (1/3 da tre). Markovski

Napoli: D’Antonio 2 (0/1), Saccoccia 2 (1/1, 0/1), Matera 16 (2/5, 3/9), Coralic 12 (2/4, 2/7), Spinelli 1 (0/1, 0/2), Sinagra 4 (2/3, 0/1), Jamimovic 2 (1/1), Sabatino ne, Puca 4 (1/1), Stendardo 9 (0/2, 3/5), Bamba 15 (2/8, 3/5), Grassi 3 (0/1, 1/2). All. Lamberti

Arbitri: Costa, Ugolini, Marzulli

GIRONE C



College Basketball Borgomanero – Firenze Basketball Academy 96-58

Una superpartenza da 35-22 permette a College di indirizzare la gara contro Firenze, e portarla fino al 96-58 che vale il secondo successo in altrettante gare. I piemontesi sono spigliati sul parquet di Agropoli, alternando la discreta percentuale dal perimetro a soluzioni nel pitturato. Nonostante l’avvio choc, Firenze non si demoralizza e almeno fino a inizio quarto periodo riesce a a sprazzi a diminuire lo svantaggio. Le forze abbandonano i toscani negli ultimi 10 minuti, nei quali Borgomanero dilaga sfiorando quota 100.

College Basketball Borgomanero – Firenze Basketball Academy 96-58 (35-22, 16-15, 18-10, 27-11)

Borgomanero: Berti 2 (1/1, 0/2), Broggi 7 (2/3, 1/2), Cecchi 13 (4/6, 1/3), Longo 27 (3/4, 7/10), D’Amelio 11 (5/10, 1/4), Loro 11 (1/3, 3/6), Fedorenko 4 (2/2, 0/1), Attademo (0/1, 0/1), Andretta (0/1), Fragonara, Ferrari 16 (6/12, 0/3), Jasarevich 5 (1/1, 1/2). All. Villa

Firenze: Euzzor 7 (2/4, 0/2), Ricci 12 (2/4, 0/1), Mpeck 3 (1/3, 0/1), Pineschi, Giannozzi 13 (5/9, 1/1), Zivojinovic, Degl’Innocenti 2 (1/2), Pisani, Matichecchia 7 (0/1, 2/8), Baldasseroni 6 (2/7, 0/2), Mariani, Pinarelli 8 (4/6, 0/7). All. Baccetti

Arbitri: Foti, Cassina, Spessot

Urania Basket Milano-Faber Gesteco Cividale 65-80

Primo squillo di Cividale alla Finale Nazionale. I friuliani riscattano la sconfitta dell’esordio con Borgomanero e si impongono sull’Urania. Scatenato Giacomo Furin, che nel primo periodo porta a referto 9 punti, oltre a 8 rimbalzi. E’ appena all’inizio della sua incontenibile partita, che si concluderà con una doppia doppia da 33 punti e 20, oltre a 10 falli subiti. I milanesi pagano tanto nel pitturato (31 a 48 i rimbalzi di squadra) ma non sono però surclassati, e anzi all’intervallo lungo ci vanno sul -1 grazie alla tripla di Marra sulla sirena. Nel secondo tempo si allargano le distanze, che si attestano sulle 15 lunghezze al finale.



Urania Basket Milano-Faber Gesteco Cividale 65-80 (12-18, 28-23, 11-20, 14-19)

Milano: Pezzola 12 (6/11), Valsecchi 26 (6/10, 4/9), Manzoli 2 (1/3, 0/2), De Carlo ne, Di Liberto, Bellini 8 (0/2, 2/9), Osio ne, Emanuelli 2 (1/1), Marra 4 (0/3, 1/6), Cavallero 11 (4/6, 1/2), Solimeno, Tesoro. All. Montefusco

Cividale: Cuccu 9 (1/3, 2/4), Balladino 7 (2/3, 1/3), Bonello 2 (1/2, 0/2), Mariano ne, Furin 33 (11/17, 2/3), Barel 2 (1/2, 0/3), Gattolini 10 (5/5), Pillastrini (0/1 da tre), Balde 2 (1/5, 0/3), D’Onofrio ne, Rossi ne, Micalich 15 (6/10, 1/8). All. Vecchi

Arbitri: Boscolo, Roiaz, Pellicani

GIRONE D

Stella Azzurra-Dolomiti Energia Trentino 84-68

Lo sprint del secondo periodo (massimo vantaggio di +19) è la doppia mandata della Stella Azzurra nella gara contro Trento. I capitolini strappano prima dell’intervallo e consolidano la testa della corsa, affidandosi ad Innocenti (16+9) e Visintin (14). Ampie rotazioni per D’Arcangeli a risultato in cassaforte, mentre Trento affida a domani, nello scontro con Cantù, le residue speranze di arrivare allo Spareggio.

Stella Azzurra-Dolomiti Energia Trentino 84-68 (17-13, 25-13, 21-23, 21-19)

Roma: Lumena 11 (4/6), Fresno 10 (1/2, 2/4), Innocenti 16 (5/9, 1/6), Pugliatti 4 (2/4, 0/1), Piccirilli 4 (2/4, 0/1), Visintin 14 (5/10, 1/3), Salvioni 6 (3/4), Santinon 8 (2/2, 1/2), D’Arcangeli 5 (1/2, 1/3), Rapini 5 (1/2, 1/4), Ntsourou, Kolev. All. D’Arcangeli

Trento: Margoni 6 (2/4 da tre), Savio (0/1 da tre), Morina 5 (2/2, 0/3), Pradi 2 (1/2), Iobstraibizer 5 (1/2, 1/1), Gaye 14 (3/5, 1/1), Falappi, Diarra 10 (3/6, 1/1), Dellanna 13 (3/4, 1/6), Zangheri 13 (5/9, 1/5), Ravaioli, Placinschi (0/1). All. Molin

Arbitri: Radaelli, Giovanetti, Tarascio

Stosa Virtus Siena – Columbus Cantù 64-86

Cantù ruggisce sulla gara con un primo tempo da 54 punti. Dopo la sconfitta di 21 punti contro la Stella Azzurra i canturini raddrizzano la loro classifica martellando il canestro toscano, e trovando un bel +22 all’ultima sirena. Sempre in comando e sempre in controllo, Cantù ha solo un momento di pressione a inizio quarto periodo, quando Siena trova la tripla del -13 (con Francini), minimo svantaggio dopo il massimo sforzo profuso.

Stosa Virtus Siena – Columbus Cantù 64-86 (17-27, 12-27, 15-14, 20-18)

Siena: Berardi 13 (6/10, 0/2), Becatti, Bruttini 7 (3/5, 0/1), Aminti 4 (3/5, 0/1), Cannoni 5 (1/2, 0/3), Chierchini 2 (1/1), Costantini 8 (1/5, 2/5), Braccagni 8 (1/6, 1/6), Francini 9 (1/3, 2/2), Ignarra 4 (2/2). All. Braccagni

Cantù: Tosetti (0/2 da tre), Meroni 2 (1/2), Moscatelli 12 (2/3, 2/3), Terragni 5 (1/1, 1/2), Clerici 6 (0/1, 1/3), Elli 11 (0/4, 3/4), Trombetta 1 (0/3, 0/1), Borsani 13 (2/4, 3/8), Toluwa ne, Tarallo 15 (5/7), Brembilla 15 (4/5, 1/3), Greppi 6 (3/4). All. Costacurta

Arbitri: Vita, Di Martino, D’Amato

