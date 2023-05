Finale Nazionale U19 Maschile – I risultati della terza giornata

Terza e ultima giornata della prima fase della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza. Si sono chiusi i quattro Gironi, e le prime quattro classificate possono godere di un giorno di riposo prima dei Quarti di finale (Palasport Di Concilio, 12 maggio. Diretta su Twitch italbasket).

Si tratta di Carpegna Prosciutto VL Pesaro (Girone A), Guerino Vanoli Cremona (Girone B), College Basketball Borgomanero (Girone C) e Stella Azzurra Roma (Girone D).

Accendo invece agli Spareggi di domani, 11 maggio, le seconde e terze classificate (Palasport Di Concilio, 11 maggio. Diretta su Twitch italbasket).

Per Nutribullet Treviso, Tiber Roma, Firenze Academy e Energia Dolomiti Trentino, quarte classificate, la Finale Nazionale finisce quest’oggi.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube Italbasket.

Per tutte le statistiche delle gare delle Finali Nazionali 2023, scarica l’App SWISH.

Il programma degli Spareggi

11 maggio – Palazzetto dello Sport Di Concilio (Agropoli) – Diretta Twitch Italbasket

Ore 14.00 – Blu Orobica Bergamo – Generazione Vincente Napoli

Ore 16.00 – Conforama Italia Varese Academy – Fortitudo 103 Academy

Ore 18.00 – Faber Gesteco Cividale – Stosa Virtus Siena

Ore 20.00 – Columbus Cantù – Urania Milano

GIRONE A

Carpegna Prosciutto Pesaro – Blu Orobica Bergamo 70-68

Pesaro batte Bergamo all’overtime, vince il raggruppamento, e si regala un giorno di riposo in vista dei Quarti di finale. Meritatissimo giorno di riposo, dopo la fatica per domare gli orobici, a tanto così dallo scippare il primato ai pesaresi. Partita sempre in equilibrio, ma Pesaro è davanti negli ultimi minuti del quarto periodo grazie a Stazzonelli (22) e Maretto (21). La tripla di Rota però, vale il 62-62 che manda le squadre all’overtime. Nel supplementare Bergamo ha un paio di chance nel pitturato, ma non le sfrutta, come invece fa Maretto, autore dell’ultimo e decisivo sorpasso. Domani, nello Spareggio, la Blu Orobica incontrerà la GeVi Napoli.

Carpegna Prosciutto Pesaro – Blu Orobica Bergamo 70-68 (16-11, 22-20, 15-19, 9-12, 8-6)

Pesaro: Tombari ne, Di Francesco 3 (1/1, 0/2), Aloi ne, Sgarzini 3 (0/1, 1/3), Colotti, Siepi 3 (1/2 da tre), Sablich P. 3 (0/3, 1/5), Stazzonelli 22 (5/9, 3/9), Maretto 21 (3/8, 3/6), Sablich G. 3 (1/2 da tre), Prenga 3 (1/3), Dia 9 (4/7). All. Luminati

Bergamo: Camara ne, Formentelli ne, Morelli (0/1 da tre), Cagliani 17 (5/8, 0/6), Mora 8 (3/7, 0/3), Dembele 12 (5/8, 0/2), Leoni (0/1), Cane 16 (5/12), Renella, Nespoli (0/1 da tre), Rota 15 (3/5, 3/5), Adami. All. Breveglieri

Arbitri: Caforio, Mottola, Calella

Nutribullet Treviso – Fortitudo 103 Academy 79-92

Nella sfida dentro/fuori fra Treviso e Bologna è la Effe ad imporsi. Sempre in comando delle operazioni, i bolognesi sprintano nel terzo periodo toccando il +22. Ben 6 i giocatori dell’Academy in doppia cifra, con Pavani miglior realizzatore con 17 punti. Negli Spareggi la squadra di coach Breveglieri affronterà Varese, seconda classificata del Girone B. Per Treviso, quarta classificata, la Finale Nazionale si interrompe qui.

Nutribullet Treviso – Fortitudo 103 Academy 79-92 (19-27, 19-21, 17-25, 24-19)

Treviso: Marin 16 (2/4, 2/2), Iacopini ne, Pellizzari (0/1), Demarchi 3 (0/1, 1/2), Tadiotto 14 (4/7, 0/1), Falqueto 12 (5/10, 0/2), Faggian 16 (3/10, 1/1), Vettori 9 (4/11, 0/5), Mauremi ne, Scandiuzzi 5 (2/3), Buzzavo (0/2), Martin 4 (1/0). All. Sfriso

Bologna: Usai 2 (1/1), Natalini 14 (4/6, 1/5), Gambini, Galantini 14 (6/9), Zedda 14 (7/13, 0/3), Sciarabba 2 (1/1), Mingotti 13 (2/4, 3/5), Codeluppi, Braccio, Niang 14 (6/8), Pavani 17 (4/8, 2/4), Casali 2 (1/2). All. Breveglieri

Arbitri: Boscolo, Marzulli, Giovannetti



GIRONE B



Guerino Vanoli Cremona – Conforama Italia Varese Academy 62-67

Sconfitta indolore per Cremona che, per la classifica avulsa con Napoli e proprio con Varese, chiude al primo posto il Girone B. Più pressione per Varese, costretta a vincere e che parte alla grande sul parquet cilentano. Tsafack sfodera una performance da 25 punti con il 75% dal campo, e da una gran mano ai lombardi per portare a casa una vittoria che vuol dire secondo posto, e Spareggio con la Fortitudo.

Guerino Vanoli Cremona – Conforama Italia Varese Academy 62-67 (15-21, 23-12, 10-24, 14-10)

Cremona: Russo ne, Zanotti ne, Mainieri 3 (1/2 da tre), Taino 5 (1/3, 0/1), Ivanovskis 14 (1/3, 4/11), Manganotti ne, Zacchigna 14 (3/5, 1/3), Valenti 1 (0/1, 0/2), Zanetti 17 (3/9, 1/3), Redini 2 (1/2), Galli 6 (0/3, 2/6). All. Campigotto

Varese: Bogunovic 6 (3/7, 0/3), Jokic 5 (1/3, 1/5), Amidissini ne, Nigang 6 (3/4), Beyrne Gomez 3 (1/3), Thiam, Moltrasio, Filipovic 16 (2/4, 4/6), Tsafack 25 (6/6, 3/6), Villa 2 (1/1, 0/1), Bongiovanni 3 (0/1, 1/9), Peretti (0/1 da tre). All. Markovski

Arbitri: Vita, D’Amato, Di Martino



Generazione Vincente Napoli – Ares Tiber Basket Roma 88-70

Ancora una vittoria per Napoli che, dopo quella contro Varese, conquista anche quella contro Roma. Per entrambe le squadre l’ultima del girone è una chance per accedere agli Spareggi, e a concretizzarla è la squadra di coach lamberti, guidata ancora da Bamba (13 punti + 10 rimbalzi) e da Coralic, miglior marcatore della partita con 19 punti. I partenopei trovano l’accelerazione nei quarti centrali, ed amministrano senza mai far riprendere contatto a Roma fino al +17 dell’ultima sirena. Per Roma gli ultimi ad arrendersi sono Belmaggio e Gaeta, top scorer Tiber con 16 punti ciascuno.

Generazione Vincente Napoli – Ares Tiber Basket Roma 88-70 (24-20, 24-13, 22-24, 18-13)

Napoli: D’Antonio (0/4, 0/1), Saccoccia 5 (1/3 da tre), Matera 8 (1/4, 2/5), Coralic 19 (5/7, 2/3), Spinelli 4 (0/2, 1/2), Sinagra 11 (3/4, 1/4), Jacimovic 9 (4/7), Sabatino 2 (1/1, 0/1), Puca 2 (0/3 da tre), Stendardo 12 (4/5, 1/3), Bamba 13 (4/6, 0/1), Grassi 3 (1/3). All. Lamberti

Roma: Belmaggio 16 (6/8, 0/3), Campili (0/1), Tiburzi 6 (1/3, 1/5), Gentile 8 (3/3), Terzoni 4 (1/4, 0/1), Odorisio (0/1 da tre), Gaeta 16 (5/10, 0/6), Della Corte 9 (4/6), Censasorte 2 (1/1), Checchi ne, Capasso 9 (4/10), Grasso ne. All. Antonelli

Arbitri: Dori, Bonotto, Cassinadri

GIRONE C

College Basketball Borgomanero – Urania Basket Milano 76-78

Una delle più belle partite giocate finora sul parquet del Palasport Di Concilio va all’Urania Milano, che batte i vicecampioni in carica di Borgomanero staccando così l’ultimo pass a disposizione per gli Spareggi. Talento, fisico e grande attenzione da parte di entrambe le squadre. La partita procede senza un vero padrone fino agli ultimi minuti, quando il 76-76 a un possesso dalla fine fa pensare a un extra time (che avrebbe allungato lo spettacolo di altri 5 minuti). Valsecchi però ha gli attributi necessari per superare la metà campo, giocare con il cronometro e infilare dalla media i 2 punti che fanno impazzire di gioia i ragazzi di coach Montefusco. Doccia tiepida per i piemontesi, che nonostante la sconfitta chiudono il raggruppamento da leader. Menzione particolare, oltre che per il già citato Simone Valsecchi (13 punti), per Matteo Cavallero, 31 punti, 9 rimbalzi e 11 falli subiti

College Basketball Borgomanero – Urania Basket Milano 76-78 (28-24, 14-19, 20-20, 14-15)

Borgomanero: Berti ne, Broggi 3 (0/1, 1/2), Cecchi 16 (5/6, 2/3), Longo 5 (1/8, 1/5), Ghigo 10 (1/2, 2/5), D’Amelio 7 (1/3, 1/1), Fedorenko, Attademo 14 (4/5, 1/1), Bellosta ne, Andretta ne, Fragonara 8 (4/6, 0/3), Ferrari 13 (2/5, 2/6). All. Villa

Milano: Pezzola 8 (4/5), Valsecchi 13 (4/9, 1/4), Manzoli 6 (2/3), De Carlo ne, Di Liberto, Bellini 7 (2/2, 1/3), Emanuelli, Marra 6 (3/4, 0/3), Cavallero 31 (8/16, 2/4), Solimeno 7 (3/5), Romano ne, Tesoro ne. All. Montefusco

Arbitri: Costa, Pellicani, Di Martino

Faber Gesteco Cividale – Firenze Basketball Academy 80-62

Cividale si qualifica agli Spareggi come seconda forza del Girone C, battendo Firenze 80-62. Gara che trova padrone già nel primo tempo, la squadra di coach Vecchi va infatti a riposo sul 40-26 e mantiene queste distanze anche nella seconda parte del match. Ancora fra i migliori Giacomo Furin, che chiude con 13 punti e 15 rimbalzi. I toscani incappano nella terza sconfitta in altrettante gare, e chiudono così la loro esperienza ad Agropoli.

Faber Gesteco Cividale – Firenze Basketball Academy 80-62 (21-13, 19-13, 20-16, 20-20)

Cividale: Cuccu 10 (1/3, 2/7), Balladino 3 (1/2), Bonello (0/1, 0/1), Furin 13 (4/9, 0/2), Roseano 2 (1/2, 0/1), Barel 9 (1/2, 2/6), Gattolini 10 (5/7), Tosolini 1 (0/1), Balde 6 (2/6, 0/1), D’Onofrio 4 (1/2), Micalich 13 (3/8, 1/5). All. Vecchi

Firenze: Euzzor 8 (1/4, 0/4), Ricci 11 (2/5, 0/2), Mpeck 8 (4/6, 0/1), Pineschi, Giannozzi 6 (3/9, 0/1), Zivojnovjc ne, Degl’Innocenti 5 (2/7, 0/1), Pisani 4 (1/3), Matichecchia 3 (0/1, 1/1), Baldasseroni 17 (5/12, 2/8), Mariani, Pinarelli (0/5). All. Baccetti

Arbitri: Radaelli, Tarascio, Roiaz

GIRONE D

Stella Azzurra – Stosa Virtus Siena 100-50

I campioni in carica della Stella Azzurra certificano la loro supremazia nel Girone D schiacciando la Virtus Siena xon il rotondo 100-50. Innocenti è scatenato e chiude la prima parte di gara con 19 punti. Nell’altra metà campo Berardi è l’unico a trovare con continuità il canestro, ma non è supportato in fase realizzativa dai compagni, che sbattono inesorabilmente davanti al muro stellino.

Stella Azzurra – Stosa Virtus Siena 100-50 (21-15, 30-11, 24-11)

Roma: Lumena 10 (4/4), Fresno 5 (0/3), Innocenti 19 (7/8, 0/1), Pugliatti ne, Piccirilli 17 (4/5, 1/4), Visintin 6 (3/5, 0/1), Salvioni 14 (6/6), Santinon 4 (2/4, 0/2), D’Arcangeli 8 (4/7, 2/5), Rapini 10 (2/4, 2/5), Ntsourou 2 (1/3), Forconi 5 (1/2, 0/1). All. D’Arcangeli

Siena: Berardi 15 (3/4, 3/4), Becatti 3 (0/1 da tre), Bruttini 5 (1/4), Aminti 6 (1/4), Cannoni 3 (1/4), Chierchini 2 (0/1), Costantini Ga. (0/4, 0/4), Lazzeri 6 (2/3, 0/1), Costantini Gi. 4 (1/3), Braccagni, Francini 6 (2/5, 0/4), Ignarra (0/1). All. Braccagni

Arbitri: Foti, Spessot, Cassina



Columbus Cantù – Dolomiti Energia Trento 79-83

All’ultima partita delle Finali Nazionali di Agropoli giocata al Pala Green, valida per decidere le 2 squadre del Girone D agli spareggi, una delle partite più tirate della Giornata 3. Punto a punto sin dal 1′ minuto, con 2 soli allunghi per Cantù a inizio gara e per Trento al rientro dall’intervallo lungo. Vittoria di Trento, che approfitta di alcuni errori brianzoli nel finale, ma che per via della classifica avulsa non basta per accedere agli spareggi. Quindi Aquila fuori e Cantù agli Spareggi da seconda.

Columbus Cantù – Dolomiti Energia Trento 79-83 (17-19, 21-18, 23-22, 18-24)

Cantù: Tosetti 3 (0/2, 1/1), Meroni, Moscatelli 18 (0/3, 4/10), Terragni (0/2 da tre), Clerici (0/1, 0/1), Elli 7 (0/2, 2/4), Milici ne, Borsani 16 (6/6, 1/6), Tarallo 14 (4/9, 0/1), Brembilla 20 (7/9, 0/3), Greppi (0/2). All. Costacurta

Trento: Margoni 3 (1/2 da tre), Savio ne, Morina 19 (7/11, 1/6), Pradi ne, Frigerio (0/3), Iobstraibizer 2, Gaye 16 (5/7, 1/2), Falappi 1, Diarra 4 (1/3, 0/1), Zangheri 21 (8/10, 1/4), Placinschi 3 (0/1, 1/3). All. Molin

Salustri, Lupelli, Picchi

fip.it