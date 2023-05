Finale Nazionale U19 Maschile – Stella Azzurra contro Borgomanero si contenderanno il titolo in finale

Palasport DiConcilio (Agropoli). Di nuovo Stella Azzurra contro College Basketball Borgomanero. A distanza di un anno le stesse squadre si riaffrontano nella Finale per il primo posto del Trofeo “Giancarlo Primo” Finali Nazionali U19. Lo scorso anno a Ragusa vinse Stella Azzurra 99-74 (conquistando il terzo titolo in quattro finali disputate). Domani, ad Agropoli, Borgomanero riuscirà ad avere la propria rivincita e portare il titolo in Piemonte? Vedremo. La partita si giocherà alle 17:30, dopo la finale per il Terzo posto a cui prendono parte Carpegna Prosciutto Pesaro-Vanoli Cremona che inizia alle 15:00. Entrambi le Finali sono in diretta Twitch Italbasket.

Il dettaglio delle Semifinali di oggi è:

Carpegna Prosciutto Pesaro-Stella Azzurra Roma 68-81

College Basketball Borgomanero-Vanoli Cremona 74-63

Per tutte le statistiche delle gare delle Finali Nazionali 2023, scarica l’App SWISH.

Le Semifinali

Carpegna Prosciutto Pesaro-Stella Azzurra Roma 68-81

Stella Azzurra è la prima finalista del Trofeo “Giancarlo Primo”, Finali Nazionali U19 eccellenza.

Sarebbe riduttivo, statistiche alla mano, dire che la partita è durata solo due quarti con la Stella Azzurra che perde di 5 punti alla fine del primo (20-25) e poi si impone segnando 28 punti nel secondo quarto, concedendone solo 6 alla Carpegna Prosciutto Pesaro (48-31), prima di, a parte sprazzi dei pesaresi, gestire la partita fino alla fine.

«Dopo il primo quarto -ha spiegato Germano D’Arcangeli, coach Stella Azzurra- abbiamo usato meglio le nostre risorse in difesa. Il risultato non era quello che volevamo e ci siamo aggiustati con i giovani che sono entrati dalla panchina. I ragazzi sono stati bravissimi. Pesaro è stata una nobile avversaria».

Stella Azzurra ha affermato la propria superiorità, ha prodotto una difesa più intensa, ha allargato le rotazioni, ma è anche vero che Pesaro ha lottato alla pari, per intensità, su tutte le palle, ha cercato di giocare ogni azione al massimo, cambiato più difese, e ha pagato, forse pure eccessivamente, la maggiore esperienza della Stella Azzurra a questi livelli, che ha mostrato, tranne nel primo quarto, un gioco sempre lucido e performante.

«Ci siamo un po’ spenti, ma per i meriti della Stella Azzurra che ha alzato i giri – ha affermato Giovanni Luminati, coach Carpegna Prosciutto Pesaro- Hanno giocatori di qualità che sono allenati molto bene. C’è rammarico. Ci sta vivere una situazione del genere, meno positiva rispetto ad altre vissute assieme. Ora recuperiamo assieme in vista della Finale per il terzo posto di domani. Ci abbiamo provato tatticamente, forse potevamo fare una scelta tattica diversa, ma quando si è spento l’entusiasmo abbiamo fatto un po’ fatica. Stanotte ci penseremo».

Carpegna Prosciutto VL Pesaro – Stella Azzurra 68–81 (progressivo 25-20, 31-48, 51-69; per Quarto 25-20, 6-28, 20-21, 17-12)

Carpegna Prosciutto VL Pesaro: Tombari, Di Francesco 1 (0/1, 0/1), Aloi, Sgarzini (0/2, 0/2), Colotti, Sablich P. 6 (0/2, 0/5), Stazzonelli 11 (5/10, 0/3), Maretto 20 (5/6, 3/9), Sablich G. 7 (1/2, 1/3), Grimaldi 4 (2/4), Prenga 6 (3/5), Dia 13 (4/5). All. Giovanni Luminati.

Stella Azzurra Roma: Lumena 8 (4/4), Fresno 19 (1/4, 4/5), Innocenti 19 (3/6, 3/9), Pugliatti 8 (3/8, 0/2), Piccirilli 5 (1/2, 0/1), Visintin 7 (2/9, 1/1), Salvioni 11 (3/7, 0/1), Santinon, D’Arcangeli T. 4 (2/3, 0/1), Rapini (0/1, 0/1), Ntsourou, Forconi. All. Germano D’Arcangeli.

Arbitri: Marco Vita, Daniel Foti, Alessandro Costa.

fip.it