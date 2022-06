Finale Nazionale Under 17 femminile, i risultati della terza giornata

Con la terza giornata di gare si è chiusa la prima fase della Finale Nazionale Under 17 femminile – Trofeo Roberta Serradimigni, di scena a Campobasso da quest’oggi e fino a sabato 2 luglio. Accedono direttamente ai Quarti Reyer Venezia, Basket Roma, Granda College Cuneo e Costa Masnaga. Salutano il Molise Parma Basket Project, Scuola Basket Samoggia, Peperoncino Libertas Bk e Famila Schio. Per le seconde e terze classificate oggi giornata di Spareggi.

Tutte le gare sono trasmesse sui canali YouTube e Twitch Italbasket.

Tutte le statistiche su statbasket.it

I risultati della terza giornata

GIRONE A

UMANA REYER VENEZIA – OROROSA BASKET BERGAMO 53-49

PARMA BASKET PROJECT – 75 CASALNUOVO BASKET 67-91

GIRONE B

BASKET ROMA – GEAS BK SESTO S.GIOV. 53-49

SCUOLA BASKET SAMOGGIA – CRICH UDINE 51-56

GIRONE C

ABITARE STRENI CIVITANOVA – GRANDA COLLEGE CUNEO 58-59

PEPERONCINO LIBERTAS BK – STELLA AZZURRA ROMA 59-65

GIRONE D

BIANCHI GROUP COSTA M. – CESTISTICA SPEZZINA 90-41

FAMILA BASKET SCHIO – MINIBASKET BATTIPAGLIA 44-57

CLASSIFICA GIRONE A

UMANA REYER VENEZIA 6

OROROSA BASKET BERGAMO 4

75 CASALNUOVO BASKET 2

PARMA BASKET PROJECT 0

CLASSIFICA GIRONE B

BASKET ROMA 6

GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI 4

CRICH UDINE 2

SCUOLA BASKET SAMOGGIA 0

CLASSIFICA GIRONE C

GRANDA COLLEGE CUNEO 6

STELLA AZZURRA ROMA NORD 4

ABITARE STRENI CIVITANOVA M. 2

PEPERONCINO LIBERTAS BK 0

CLASSIFICA GIRONE D

BIANCHI GROUP COSTA M. 6

CESTISTICA SPEZZINA 4

MINIBASKET BATTIPAGLIA 2

FAMILA BASKET SCHIO 0

Il Programma degli Spareggi

PalaSelviana

Ore 14.00 OROROSA BASKET BERGAMO – CRICH UDINE

Ore 16.00 GEAS BK SESTO S.GIOV. – 75 CASALNUOVO BASKET

Ore 18.00 STELLA AZZURRA ROMA – MINIBASKET BATTIPAGLIA

Ore 20.00 CESTISTICA SPEZZINA – ABITARE STRENI CIVITANOVA

I risultati della seconda giornata

GIRONE A

UMANA REYER VENEZIA – 75 CASALNUOVO BASKET 54 – 48

OROROSA BASKET BERGAMO – PARMA BASKET PROJECT 65 – 46

GIRONE B

BASKET ROMA – CRICH UDINE 79 – 37

GEAS BK SESTO S.GIOV. – SCUOLA BASKET SAMOGGIA 56 – 53

GIRONE C

ABITARE STRENI CIVITANOVA – STELLA AZZURRA ROMA 51 – 66

GRANDA COLLEGE CUNEO – PEPERONCINO LIBERTAS BK 69 – 44

GIRONE D

BIANCHI GROUP COSTA M. – MINIBASKET BATTIPAGLIA 99 – 47

CESTISTICA SPEZZINA – FAMILA BASKET SCHIO 66 – 52

I risultati della prima giornata

GIRONE A

UMANA REYER VENEZIA – PARMA BASKET PROJECT 61-53

OROROSA BASKET BERGAMO – 75 CASALNUOVO BASKET 69-52

GIRONE B

BASKET ROMA – SCUOLA BASKET SAMOGGIA 73-49

CRICH UDINE – GEAS BASKET SESTO SAN GIOVANNI 53-70

GIRONE C

PEPERONCINO LIBERTAS BK – ABITARE STRENI CIVITANOVA M. 52-60

STELLA AZZURRA ROMA NORD – GRANDA COLLEGE CUNEO 53-55

GIRONE D

BIANCHI GROUP COSTA M. – FAMILA BASKET SCHIO 90-36

MINIBASKET BATTIPAGLIA – CESTISTICA SPEZZINA 54-64

Le cronache

Girone A

UMANA REYER VENEZIA – 75 CASALNUOVO BASKET 54 – 48

Di cuore e di testa. Sotto con uno svantaggio in doppia cifra al termine del primo quarto, l’Umana Reyer Venezia bissa il successo dell’esordio e riesce ad imporsi con due possessi di distacco (54-48) ai danni di un Casalnuovo che ci mette il piglio di chi non vuole essere affatto vittima sacrificale. La maggiore fisicità della formazione lagunare è l’appiglio che consente alle reyerine di prendere un successo che le mantiene a punteggio pieno lanciandole in quella che sarà la sfida che andrà a chiudere il girone A nello scenario dell’Arena contro l’Ororosa Bergamo primo snodo di assoluto spessore della competizione. Per il Casalnuovo ancora fermo al palo, il confronto con Parma sarà lo snodo per decidere chi andrà al barrage e chi, invece, dovrà abbandonare il Molise dopo le prime tre giornate di competizione.

Umana Reyer Venezia – 75 Casalnuovo Basket 54-48 (7-18, 12-12, 11-7, 24-11)

Umana Reyer Venezia: Capuzzo 1, Guerra 3, Buranella 7, Penna 7, Zuccon 12, Samoylych, Purina 8, Ruzza 4, Andreanelli 10, Minincleri 2, Gallo, Toffolo. All. Dalla Villa.

75 Casalnuovo Basket: Carillo 4, Infante 8, Esposito Fe. 3, Gesuele 7, Moretti 7, Esposito Fa. 2, Prete 12, Serpico, Castellano 5, Monaco, Violetti, Di Fronzo. All. Belfiore.

Arbitri: Gai, Valletta.

OROROSA BASKET BERGAMO – PARMA BASKET PROJECT 65 – 46

Punteggio pieno anche per Ororosa Bergamo che supera il Parma Basket Project al termine di una gara in cui tra primo e terzo quarto la formazione orobica dà due strappi di non poco conto che incidono sull’andamento della contesa. In particolare il +12 (22-10) messo a segno dopo l’intervallo lungo sino al 30’ è il gap che le emiliane finiscono per pagare con forza, non riuscendo a risalire la china. L’ultimo quarto così è regno di un ulteriore piccolo break per le orobiche che alla fine si impongono di 19 (65-46), forti dei quaranta punti del terzetto Fossati (18), Monti (12) e Mazza (10), ed andranno a sfidare ora all’Arena per la leadership del girone A Venezia. Ancora al palo Parma si giocherà la possibilità del terzo posto nella sfida senza un domani contro Casalnuovo nello scenario del PalaUnimol.

Ororosa Basket Bergamo – Parma Basket Project 65-46 (17-10, 12-14, 22-10, 14-12)

Ororosa Basket Bergamo: Fossati 18, Lussignoli 7, Monti 12, Crippa 7, Poma, Bresciani, Mazza 10, Ferrari 1, Lombardi 2, Guerini, Merli, Tall 8. All. Stazzonelli.

Parma Basket Project: Capelli, Giacopazzi 2, Ampollini 9, Musiari 9, Meglioli 2, Turicci 8, Piazza 4, Lo Russo 10, Tagilavini, Soncini, Frattini, Cavazzuti 2. All. Scanzani.

Arbitri: Foti, Caracciolo.

Girone B

BASKET ROMA – CRICH UDINE 79 – 37

L’altra grande indiziata per il successo finale nella kermesse molisana dell’under 17 è Roma che, con una conformazione altrettanto particolarmente fisica nelle proprie lunghe, riesce a seminare un ampio distacco tra sé ed Udine che sigla solo 37 punti. Per la formazione capitolina ben quattro elementi in doppia cifra sul fronte dei 79 complessivamente messi a segno dall’ensemble capitolino. Mattatrice del match la lunga Nicole Benini con diciotto punti e diciannove di valutazione. Ora, per le capitoline, ci sarà la sfida con il Geas Sesto San Giovanni che dovrebbe decidere il primato. Udine, invece, nell’incrocio con Samoggia sarà di fronte ad un bivio per la prosecuzione della propria avventura nella competizione.

Basket Roma – Crich Udine 79-37 (15-7, 26-9, 21-15, 17-6)

Basket Roma: Lucantoni 4, Cedolini 12, Fantini 15, Benini 18, Aghillare 7, Pragliola 2, Belluzzo 5, Preziosi 10, Cenci, Tagilente, Manocchio 2, Busca 4. All. Cannini.

Crich Udine: Ceppellotti 4, Ceschia 3, Casella 7, Agostini 9, Nazzi 4, Racchi, Bettuzzi 3, Azzani, Drca, Muneretto 6, Comuzzi 1, Fadone. All. Vidotto.

Arbitri: Manganiello, Migliaccio.

GEAS BK SESTO S.GIOV. – SCUOLA BASKET SAMOGGIA 56 – 53

Due su due anche per la Geas Sesto San Giovanni che approda alla seconda fase superando non senza sofferenza la formazione emiliana del Samoggia con una partita all’insegna della grande tensione. La risolve con un 2/3 dalla lunetta Ramon che si era conquistata due liberi in una fase in cui c’era stato anche un fallo tecnico comminato al coach delle emiliane Palmieri. Così, al PalaUnimol, termine 56-53 al termine di una gara dalle mille emozioni che premia la maggiore resilienza delle lombarde, chiamate ora alla sfida per il primato nel girone B all’Arena contro Roma. Per Samoggia, invece, l’incrocio con Udine definirà la possibilità di continuare o meno la propria avventura campobassana.

Geas Basket – Scuola Basket Samoggia 56-53 (13-14, 12-12, 13-18, 18-9)

Geas Basket: Resemini 9, Leto 5, Ramon 20, Luciani 3, Pollini 4, Nozza 2, Sartori, Garbin 2, Vergani 2, Trezzi 8, Merati 1, Camera. All. Gargantini.

Scuola Basket Samoggia: Diacci 8, Bortolani 5, Palmieri 18, Cattabiani 16, Scandellari 2, Mazzanti, Bellucci, Patelli 4, Sciarabba, Monti, Carmina, Betti. All. Palmieri.

Arbitri: Quaranta, Grieco.

Girone C

ABITARE STRENI CIVITANOVA – STELLA AZZURRA ROMA 51 – 66

Intorno al proprio capitano Pelka (autrice di ben 25 dei 66 punti di squadra), la Stella Azzurra Roma Nord dimentica lo stop all’esordio contro Cuneo e si impone di sedici contro una Civitanova Marche che ci mette determinazione sino alla fine, ma deve arrendersi a quella che è la maggiore fisicità delle proprie avversarie, capaci di chiudere in più di una circostanza l’area alle proprie avversarie. Giacchetti prova a tenere sino alla fine in vita le sue, ma Brzonova a cronometro fermo chiude i conti ed apre uno scenario davvero di grande equilibrio nel girone con le capitoline che agguantano le proprie avversarie dirette a quota due punti con la prospettiva, all’ultima giornata, della sfida al PalaUnimol contro il Peperoncino Libertas. Nello scenario dell’Arena invece tornerà Civitanova Marche per andare a sfidare Cuneo.

Abitare Streni Civitanova Marche – Stella Azzurra 51-66 (9-17, 11-19, 15-18, 16-12)

Abitare Streni Civitanova Marche: Malintoppi 15, Giacchetti 9, Severini 8, Grande 4, Pecorari 3, Armillotta 10, Rutili, Lazzarini, Streni, Vigilia, Cesareo, Pempinelli 2. All. Melappioni.

Stella Azzurra: Brzonova 11, Ndyie 4, Zangara 2, Pelka 25, Garofalo 5, Salvioni, Nobili, Franceschini 2, Bordieri 7, Vicentini, Messina 10, Zizzari. All. Chimenti.

Arbitri: Ansellmi, Spina.

GRANDA COLLEGE CUNEO – PEPERONCINO LIBERTAS BK 69 – 44

Cuneo è la prima squadra ad avere la certezza di andare oltre il martedì di gara nelle finali under 17 femminile di Campobasso. Le piemontesi confermano il successo della prima giornata imponendosi di 25 su di una Libertas Peperoncino Castel d’Argile che paga con forza un primo quarto in cui mette a segno solo sei punti. Nel secondo periodo le emiliane provano a sistemare la situazione e a mettere maggiore pressione alle proprie antagoniste, vincendo sì il quarto, ma mantenendo uno scarto in doppia cifra. Intorno a Grosso (20 punti e tanta leadership), però, la formazione piemontese dà uno strattone importante nel terzo quarto, mantenendo l’inerzia nell’ultimo periodo e proiettandosi ora sulla sfida con Civitanova Marche che potrebbe regalare il primato del girone. Per Castel d’Argile, invece, necessario superare la Stella Azzurra Roma Nord ed anche migliorare e non poco la differenza canestri in una classifica avulsa che ha un peso di non poco conto sulle opportunità delle emiliane.

Granda College Cuneo – Peperoncino Libertas 69-44 (20-6, 18-19, 18-10, 13-9)

Granda College Cuneo: Di Meo 16, Grosso 20, Pasero 10, Marfulli 6, Bruschetta 7, Lokoka Iliyo 2, Perna, Ambrogio, Chiarla, Lorusso 4, Outtara 4, Ballo. All. Grosso.

Peperoncino Libertas: Cavicchioli, Ferrari 7, Daidone 2, Albieri 14, Cerè 8, Secchiaroli 7, Rorato, Vivarelli, Catozzi, Curati 2, Grandi 4, Cisterna. All. Borghetto.

Arbitri: Marcelli, Carella.

Girone D

BIANCHI GROUP COSTA M. – MINIBASKET BATTIPAGLIA 99 – 47

Costa Masnaga prosegue il suo percorso da ‘schiacciasassi’ e, avvicinandosi al centello (99 punti a referto chiuso), si impone di 52 su di un Minibasket Battipaglia che comunque mette a segno 47 punti. Unica preoccupazione per la formazione lombarda, l’infortunio occorso a Piatti (colpisce con la testa il parquet dell’Arena) che, dopo un grande spavento iniziale, si risolve con un forte sospiro di sollievo di tutto il team delle ‘pantere’. Grande protagonista di giornata il capitano di Costa Masnaga Bernardi che va vicina al trentello (ventinove punti con trentuno di valutazione). In doppia cifra anche Gorini (14) ed Osazuwa (attestatasi a tredici). Sul versante campano unica doppia cifra quella di Lombardi. Le ‘pantere’ andranno a chiudere il loro girone di prima fase sempre all’Arena sfidando la Cestistica Spezzina. Per Battipaglia, ancora al palo, diventerà determinante la prossima sfida al PalaUnimol contro Schio.

Limonta Costa Masnaga – Minibasket Battipaglia 99-47 (29-18, 29-11, 19-7, 22-11)

Limonta Costa Masnaga: Cibinetto 3, Rotta 4, Bernardi 29, Osazuwa 13, Razzoli 8, Cesana 5, Motta 5, Prederi 4, Piatti 8, Galli, Serra 6, Gorini 14. All. De Milo.

Minibasket Battipaglia: Lombardi 10, Marino 3, Feoli 6, Nastri 5, Castelli 4, Lemma, Vaccaro 2, Laudati, Cavallo 6, Ferara, Mastursi 5, Chiovato 6.

Arbitri: Mariotti, Di Bernardo.

CESTISTICA SPEZZINA – FAMILA BASKET SCHIO 66 – 52

Anche la Cestistica Spezzina si guadagna il passaggio alla seconda fase bissando il successo della prima giornata con un +14 (66-52) su di una Schio volenterosa che però deve rincorrere le prorpie avversarie nel primo quarto. Intorno al ‘trio delle meraviglie’ (Ratti con 17 punti, Guerrieri a 14 e Guzzoni a 12, quest’ultima anche mvp del match per via di una serie di giocate difensive di rilievo, tra cui un paio di stoppate) il team ligure va a prendersi la certezza di continuare la sua permanenza in Molise anche dopo martedì con la prospettiva, ora, di un confronto all’Arena contro il Costa Masnaga che assegnerà il primo posto del girone. Tra Famila Schio e Battipaglia invece ci sarà un’atmosfera da ‘live or die’. Per la vincente, infatti, ci sarà la prospettiva della seconda fase, per la sconfitta, invece, l’avventura campobassana terminerà all’altezza dei gironi di prima fase.

Cestistica Spezzina – Famila Basket Schio 66-52 (23-12, 10-13, 17-9, 16-18)

Cestistica Spezzina: Pierleoni, Guzzoni 12, Guerrieri 14, Ratti 17, Maggi 8, Moselli 9, Cerretti, Ricco 2, Di Cristo, Silvi 4. All. Zucchi.

Famila Basket Schio: D’Adam 7, Lanzi 2, Metterle 8, Casa 9, Gasparini 6, Pietribiasi 6, Zanetti, Simion 1, Parlato 8, Pegoraro, Massagrande 3, Ferretto 2. All. Zampieri.

Arbitri: Antimiani, Scolaro.

Ufficio Stampa Fip