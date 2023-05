Finale Nazionale Under 19 Femminile: i risultati del primo turno

Prima giornata di gare sul parquet del Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari (Padova) per la Finale Nazionale Under 19 femminile.

GIRONE A

Umana Reyer Venezia – Minibasket Battipaglia 49-65

Parte con il piede giusto la Finale Nazionale del Minibasket Battipaglia. Le campane di coach Maslarinos si sono imposte sulla Reyer Venezia per 65-49. Gara sempre gestita da Battipaglia, che allarga la forbice toccando fino al massimo di +21. Protagonista della vittoria Sara Zanetti, autrice di una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Franova e Milani. Per la Reyer miglior prestazione per Emma Zuccon, con 15 punti e 10 rimbalzi.

Umana Reyer Venezia – Minibasket Battipaglia 49-65 (14-23, 9-12, 7-15, 19-15)

Venezia: Versuro 5 (1/2, 1/1), Toffolo 6 (1/8, 1/2), Buranella 9 (3/5, 0/1), Carraro (0/3, 0/1), Ivane, Franchini 9 (4/8), Siviero (0/3), Carrer ne, Andreanelli 5 (2/4, 0/2), D’Este (0/1), Festinese ne, Zuccon 15 (3/7, 1/4). All. Zimerle

Battipaglia: Lombardi 2 (1/6, 0/2), Marino, Ferrara ne, Mini ne, Franova 12 (6/9), Catarozzo (0/7), Zanetti 21 (10/13), Chiovato B. 2 (0/1), Chiovato F. 9 (4/9, 0/1), Cavallo 3 (1/1 da tre), Mastursi (0/1), Milani 16 (2/10, 3/5). All. Maslarinos

Arbitri: Spinelli, Castellano

Limonta Costa Masnaga – Ororosa Basket Bergamo 73-55

Costa Masnaga fa suo il derby milanese contro Bergamo con il punteggio di 73-55. Già di fronte in regione (2 a 0 per Limonta) le due lombarde si ritrovano per la prima giornata del Girone A, e già nel primo quarto la gara si indirizza in favore delle ragazze di coach Rossi. Osazuwa e Piatti sono padrone del pitturato, mentre Eleonora Villa si prende la scena a referto, chiudendo con 19 punti. Adele Maria Cancelli è la top scorer delle orobiche con 14 punti.

Limonta Costa Masnaga – Ororosa Basket Bergamo 73-55 (24-15, 11-16, 17-20, 21-4)

Costa Masnaga: Villa E. 19 (8/10, 1/2), Motta 4 (2/4), Cibinetto 2 (1/1), Caloro 16 (3/12, 2/4), Rotta (0/1), Piatti 2 (0/2), Bernardi 13 (4/8, 0/1), Osazuwa 11 (3/5), Fiorese, Serra 4 (1/1), Razzoli 2 (1/1, 0/2), Gorini (0/3, 0/2). All. Rossi

Bergamo: Spreafico (0/3), Rizzo 8 (2/5, 1/3), Lussignoli 9 (2/4, 0/2), Poma ne, Mazza 2 (1/3, 0/1), Monti 4 (1/2), Crippa 11 (4/4, 1/4), Cancelli 14 (5/12, 0/1), Testa 2 (1/2), Della Corte 5 (2/4, 0/2), Rota (0/3). All. Stibiel

Arbitri: Paglialunga, Scaramellini

GIRONE B

Brixia Basket Brescia – Granda College Cuneo 61-50

Prima partita e prima vittoria per Brescia. Battuto il Granda 61-50 nel segno di Carlotta Zanardi, bomber da 29 punti e 9 rimbalzi che trascina le bresciane con una costanza realizzativa nei sui 33 minuti giocati. Le piemontesi hanno il merito di mantenere sempre la partita viva, e hanno la meglio nelle carambole con Pasero (12 rimbalzi oltre 9 punti), e Ngamene (10r+4p) ma solo sporadicamente accorciano lo svantaggio a una sola cifra.

Brixia Basket Brescia – Granda College Cuneo 61-50 (15-13, 18-11, 15-11, 13-15)

Brescia: Belotti (0/2), Fucelli ne, Minelli 5 (0/5, 1/3), Bordiga 5 (2/4, 0/2), Tomasoni 5 (2/6, 0/3), Galli, Zanardi 29 (7/16, 3/7), Scalvini 7 (2/10, 1/4), Stefana ne, Iervolino ne, Tempia 10 (1/5, 2/4), Legnamini ne. All. Zanardi

Cuneo: Franceschini (0/1 da tre), Ngamene 4 (2/6, 0/2), Carbonatto ne, Di Meo 14 (1/6, 4/7), Pasero 9 (4/8, 0/1), Frandino 3 (1/4), Martinengo ne, Avagnina 11 (2/5, 2/6), Marfullo ne, Bruschetta (0/2 da tre), Marchisio 4 (2/2), Vivalda 5 (2/4, 0/1). All. Persico

Arbitri: Settepanella, Mariotti

Basket Roma – Lupe San Martino 54-31

Eccezion fatta per i primi minuti della gara, in cui le Lupe hanno beneficiato della confidenza con il parquet amico, per il resto dell’ultimo match di giornata è stato un monologo del Basket Roma. Minuto dopo minuto la squadra di coach Bongiorno ha tracciato il solco con le venete, con Di Stefano totem nel pitturato e miglior realizzatrice delle capitoline (14 punti). Per le padrone di casa oltre la difficoltà a sfidare nei rimbalzi le rivali, anche una serata decisamente nera al tiro, con uno 0/11 da tre che ha ingarbugliato la matassa per la squadra di coach Tomei.

Basket Roma – Lupe San Martino 54-31 (13-8, 21-5, 10-11, 10-7)

Roma: Di Stefano 14 (5/6, 1/1), Pragliola 8 (2/4, 0/3), Martino 2 (1/1, 0/1), Lucantoni 2 (1/3, 0/2), Cedolini 4 (2/8, 0/1), Fantini 6 (3/6), Belluzzo 2 (1/4, 0/2), Benini 5 (1/3, 1/7), Preziosi 1 (0/2, 0/3), Aghilarre 4 (1/3), Cenci 5 (1/3, 1/1), Manocchio 1. All. Bongiorno

San Martino di Lupari: Marcon (0/2), Tau (0/1, 0/1), Bellon (0/1, 0/1), Fontana 6 (3/6, 0/2), Malin (0/5), Longhi 8 (4/5), Frigo 6 (3/11, 0/5), Bortolozzo (0/2, 0/2), Diakhoumpa 1 (0/3), Varaldl 3 (1/5), Guidolin (0/1), Arado 7 (2/9). All. Tomei

Arbitri: Nonna Donato, Purrone

