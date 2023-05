Finale Nazionale Under 19 Femminile: i risultati del secondo turno

Seconda giornata di gare della Finale Nazionale Under 19 femminile di scena a San Martino di Lupari.

Nel Girone A la sfida fra Limonta Costa Masnaga e il Minibasket Battipaglia va alle pantere lombarde che con il punteggio di 79-54 vincono la sfida per la leadership provvisoria del raggruppamento. Primi 2 punti per l’Umana Reyer Venezia che vince in volata contro l’Ororosa Bergamo (58-54).

Nel Girone B secondo urlo del Basket Roma che doma il Brixia Brescia 54-37. Vincono anche le padrone di casa delle Lupe San Martino, che nell’ultima sfida di giornata si impongono sul Granda College Cuneo 61-52.

GIRONE A

Minibasket Battipaglia – Limonta Costa Masnaga 54-79

Costa Masnaga certifica la sua leadership nel Girone A battendo il Minibasket Battipaglia 79-54. Le pantere sono devastanti in transizione, e sfruttano tutte le occasioni derivate dalle rubate per sorprendere la difesa campana. Con una Eleonora Villa ancora sugli scudi e autrice di 22 punti, la squadra di coach Rossi guadagna divario con il passare dei minuti, raggiungendo la distanza di sicurezza e il massimo di +27 nell’ultimo periodo. A Battipaglia non bastano i 23 punti di Jessica Milani, unica delle campane a terminare in doppia cifra.

Minibasket Battipaglia – Limonta Basket Costa Masnaga 54-79 (15-20, 12-20, 20-22, 7-17)

Battipaglia: Lombardi 5 (1/4, 1/3), Marino, Ferrara ne, Franova 7 (2/4), Catarozzo 3 (0/1), Zanetti 9 (3/13), Chiovato B. ne, Chiovato F. 7 (3/12), Cavallo, Mastursi (0/2, 0/1), Milani 23 (6/11, 2/4). All. Maslarinos

Costa Masnaga: Villa 22 (8/12, 1/1), Motta 2 (1/4, 0/1), Cibinetto 4 (2/5, 0/2), Caloro 15 (5/7, 1/4), Rotta 6 (2/5, 0/1), Piatti 4 (1/2), Bernardi 8 (2/7), Osazuwa 7 (2/3), Fiorese 2 (1/2), Serra ne, Razzoli 5 (1/5, 1/3), Gorini 4 (2/3, 0/1). All. Rossi

Arbitri: Settepanella, Nonna

Umana Reyer Venezia – Ororosa Basket Bergamo 58-54

Venezia strappa i primi due punti del torneo battendo Bergamo con un finale thriller. Le orobiche sono costrette a rincorrere dalla palla a due, e risalendo da uno scarto di 15 punti (37-22 a inizio terzo periodo) fiutano il colpaccio con il canestro di Rizzo per il 52-53. Le orogranata riprendono però per i capelli il match, con la tripla di Toffolo e poi con le realizzazioni di Siviero e Franchini dalla lunetta.

Umana Reyer Venezia – Ororosa Basket Bergamo 58-54 (21-15, 14-7, 11-13, 12-19)

Venezia: Versuro (0/1), Toffolo 6 (1/3, 1/4), Buranella 9 (3/6, 1/2), Frier (0/4, 0/3), Carraro 13 (4/10, 1/1), Franchini 6 (2/4, 0/1), Capuzzo 8 (2/5), Siviero 8 (3/4, 0/1), Andreanelli (0/3 da tre), Paludetto ne, D’Este, Zuccon 8 (3/5, 0/1). All. Zimerle

Bergamo: Spreafico ne, Rizzo 13 (4/10, 1/7), Lussignoli 13 (3/10, 1/3), Poma ne, Mazza 9 (4/5, 0/1), Monti 2 (1/3, 0/2), Crippa 9 (3/4, 1/3), Cancelli 6 (1/10, 0/1), Testa, Della Corte 2 (0/2, 0/1), Rota ne. All. Stibiel

Arbitri: Mariotti, Purrone





GIRONE B

Brixia Basket Brescia – Basket Roma 37-54

Due su due per il Basket Roma, a quota 4 punti nel Girone B grazie alla successo anche sul Brixia. Le lombarde sbattono sul muro capitolino soprattutto nel primo tempo, racimolando solo 11 punti a referto (8 dei quali di Carlotta Zanardi). Oltre a peggiori percentuali realizzative, Brescia paga anche sotto le plance, regno di Benedetta Aguilarre (14 in tutto i rimbalzi). Roma rischia nel finale con il riavvicinamento a -4 (37-41) ma dall’arco Di Stefano rimette margine di sicurezza.

Brixia Basket Brescia – Basket Roma 37-54 (8-16, 3-10, 15-11, 11-17)

Brescia: Belotti (0/1 da tre), Fucelli ne, Minelli 8 (0/2, 2/4), Bordiga, Tomasoni 2 (1/3, 0/3), Galli, Zanardi 12 (3/14, 2/7), Scalvini 8 (1/6, 2/4), Stefana ne, Iervolino, Tempia 7 (1/6, 1/6), Legnamini ne. All. Zanardi

Roma: Di Stefano 4 (0/1, 1/4), Pragliola 2 (1/3, 0/3), Martino ne, Lucantoni 13 (2/7, 3/3), Cedolini 13 (6/13, 0/2), Fantini 10 (4/7, 0/1), Belluzzo, Benini 7 (2/4, 1/5), Preziosi (0/1, 0/2), Aghilarre 5 (1/5, 1/3), Cenci (0/1 da tre), Manocchio ne. All. Bongiorno

Arbitri: Spinelli, Castellano



Granda College Cuneo – Lupe San Martino 52-61

Primo squillo delle Lupe San Martino nella Finale ospitata fra le mura amiche. La squadra di coach Tomei ha la meglio su Cuneo grazie ad un primo tempo da 38 punti e una fase offensiva in cui praticamente tutto il roster porta il proprio contributo realizzativo. Il divario tocca il massimo di +20, e le piemontesi provano a rientrare sospinte dalla solida prestazione di Ngamene (18 punti e 9 rimbalzi). Non basta, e così all’ultima sirena il pubblico di casa può applaudire la prima vittoria delle Lupe.

Granda College Cuneo – Lupe San Martino 52-61 (12-15, 9-23, 15-6, 16-17)

Cuneo: Franceschini (0/1), Ngamene 18 (3/10, 1/1), Carbonatto, Di Meo 2 (1/4, 0/3), Pasero 10 (5/15, 0/2), Frandino (0/2, 0/1), Avagnina 8 (2/11, 0/4), Marfulli ne, Bruschetta, Marchisio (0/2, 0/1), Ouattara ne, Vivalda 14 (2/6, 3/7). All. Persico

San Martino di Lupari: Marcon (0/2), Tau 4 (2/4), Bernardi ne, Bellon, Fontana 9 (3/4, 1/4), Malin 2 (1/3), Longhi 6 (3/4), Frigo 8 (1/4, 1/8), Bortolozzo 4 (2/4, 0/1), Diakhoumpa 11 (4/6, 1/3), Varaldl 9 (4/7, 0/1), Arado 8 (4/9). All. Tomei

Arbitri: Paglialunga, Scaramellini

fip.it