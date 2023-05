Finale Nazionale Under 19 Femminile: il recap della terza giornata

La terza e ultima giornata dei gironi di Qualificazione della Finale Nazionale Under 19 femminile “Vittorio Tracuzzi” ha emesso il proprio verdetto: Limonta Basket Costa-Brixia Basket Brescia e Basket Roma-Minibasket Battipaglia sono le due Semifinali che si disputeranno venerdi 19 maggio (rispettivamente alle 15:30 e alle 18:00) al Palazzetto dello Sport, di San Martino di Lupari.

GIRONE A

Umana Reyer Venezia – Limonta Basket Costa 66-74

Limonta Basket Costamasnaga è la prima Semifinalista. Batte Umana Reyer Venezia ed imbattuta e a punteggio pieno passa il turno. Si decide tutto in vista del traguardo. Dopo 34 minuti di sostanziale parità Costa spinge sull’accelleratore, affronta con maggiore lucidità il finale, compie meno errori e con una tripla di Caterina Piatti chiude la partita: è l’ironia della sorte, quella di Caterina è la seconda tripla che Costa mette a segno su quattordici tentativi. Al momento giusto. Venezia ha lottato, è stata all’altezza della sua avversaria, ma si è persa nel finale.

Gara intensa, ma con tanti errori: 8/46 da due (39%) 4/16 da tre (25%) e 18/27 ai liberi (66%) per Venezia, 24/50 da due (48%), 2/14 (14%) da tre, 20/36 ai liberi (55%) per Costa. Migliori realizzatrici: Elenora Villa 16 punti (Costa Masnaga), e Emma Zuccon 18 punti (Umana Reyer Venezia).

Umana Reyer Venezia – Limonta Basket Costa 66-74 (21-21, 43-41, 54-54, per Quarti 21-21, 22-20, 11-13, 12-20)

Umana Reyer Venezia. Zuccon 18 (6/10, 0/2), Versuro 10 (2/9, 2/4), Toffolo 10 (2/6, 0/2), Buranella 3 (1/2, 0/1), Franchini 6 (2/5), Capuzzo 7 (3/7), Siviero 9 (2/5, 1/3), Andreanelli 3 (0/1, 1/4), Emma D’Este (0/1). Parma, Carrer, Paludato ne. All. Pierangelo Rossi.

Limonta Basket Costa. Villa 16 (5/10, 0/4), Motta 7 (3/5, 0/3), Cibinetto 2 (0/1, 0/1) Caloro 8 (2/3, 0/3), Piatti 12 (4/8, 1/1), Bernardi 14 (4/14, 1/1), Osazuva 11 (4/6), Razzoli (0/1), Gorini 4 (2/2, 0/1). Riotta, Fiorese, Serra ne. All. Anna Zimerle

Arbitri: Elia Scaramellini e Matteo Paglialunga

Ororosa Basket Bergamo-Minibasket Battipaglia 46-43

Occorre ricorrere alla classifica avulsa per stabilire la seconda semifinalista.

Vincere non basta ad Ororosa Bergamo. Nonostante batta, in una gara combattuta e alla pari Minibasket Battipaglia 46-43, viene condannata dalla classifica avulsa e non accede alle semifinali, cosa che, invece, fa Battipaglia. Per la squadra campana il risultato di 49-65 nella prima gara contro la Reyer Venezia (e quindi un vantaggio di +16) è risultato un tesoretto importante per il passaggio di turno.

Solo un calcolo numerico ha deciso per l’eliminazione di Ororosa Bergamo e della stessa Reyer che hanno dimostrato di meritare questa finale. Miglior realizzatrici: Sophia Lussignoli (Ororosa Basket Bergamo) 14 punti, Lucie Franova e Sara Zanetti (Minibasket Battipaglia) 10 punti.

Ororosa Basket Bergamo-Minibasket Battipaglia 46-43 (progressivo: 10-05, 19-21, 36-33; Quarti 10-05, 09-16, 17-12, 10-10)

Ororosa Basket Bergamo. Spreafico 2 (1/1, 0/1), Rizzo 5 (1/7, 1/5), Lussignoli 14 (2/9, 3/7), Mazza 4 (2/4, 0/1), Monti 6 (3/9, 0/1), Crippa 3 (1/4, 0/4), Cancelli 8 (4/11, 0/0), Della Corte 4 (2/4, 0/3), Rota ne. Allenatore: Giuliano Stabil.

Minibasket Battipaglia.Lombardi 2 (1/1, 0/5), Franova 10 (1/8, 0/1), Catarozzo, Zanetti 10 (1/12), Chiovato F. 6 (1/5, 0/1), Cavallo 5 (1/1, 1/3), Mastursi, Milani 10 (1/7, 2/8)

Marino, Ferrara, Mini, Chiovato B ne

Arbitri: Vito Castellano di Legnano e Jacopo Spinelli

GIRONE B

Lupe San Martino-Brixia Basket Brescia 37-53

Era l’unica vera partita dentro-fuori dell’ultima giornata: la vittoria avrebbe significato la Semifinale di venerdì contro Limonta Basket Costa. Ha visto Brixia Basket Brescia che si è affermata nel secondo tempo. La tensione per l’importanza della partita si è vista nel nel punteggio basso (24-21 per le Lupe dopo venti minuti e 37-52 finale per Brixia Brescia) e per le statistiche che testimoniano i tanti errori (San Martino sbaglia 16 tiri da tre, senza segnarne nessuno, e segna 3 liberi su 12 tentativi mentre nel tiro da due fa 17/41, mentre Brescia va al 52% ai liberi con 16/31, 20% da 2 con 8/40 ed infine il 27% da tre con 7/26). La gara è impegno, passione e dedizione, ma pochi canestri. Una prestazione su tutte: i 30 punti finali di Carlotta Zanardi (3/10, 6/13) che nel break decisivo per Brescia nel terzo quarto segna 13 punti su 21 della propria squadra con due triple da nove metri.

Lupe San Martino-Brixia Basket Brescia 37-53 (10-7, 24-21, 30-42)

Lupe San Martino. Marcon 2 (1/1, 0/1), Tau 4 (2/6), Bellon 2 (1/2, 0/2), Fontana 4 (2/6)

Malin 2 (1/2, 0/2), Longhi 3 (1/4), Frigo 4 (2/4), Bortolozzo 4 (2/3), Diakhoumpa 5 (2/2), Varaldl 3 (1/3), Arado 4 (2/8). Guidolin ne. All. Michele Tomei

Brixia Basket Brescia. Belotti 2 (1/2), Minelli 5 (0/3, 1/2), Bordiga (0/3), Tomasoni 2 (0/8, 0/2), Zanardi 30 (3/10, 6/13), Scalvini 13 (4/10, 0/4), Tempia 1. Fucelli, Galli, Stefania, Iervolino, Legnamini ne. All. Stefano Zanardi

Arbitri: Davide Mariotti e Simone Settepanella

Granda College Cuneo-Basket Roma 50-39

Con la qualificazione alle Semifinali già ottenuta, nell’ultima partita del girone B, Basket Roma perde la prima partita non solo delle Finali Nazionali, ma di tutta la stagione. Granda Cuneo vince 50-39 e fa il colpaccio. La squadra piemontese impone una alta velocità fin dalla prima azione ed è sempre in vantaggio. Fino alla fine. Se questa sconfitta è indice di stanchezza o semplicemente un calo di tensione, lo sapremo già da domani, venerdì 19 maggio, quando alle 18:00 Basket Roma affronterà in Semifinale Minibasket Battipaglia. Domani i verdetti saranno senza possibilità di appello.

Granda College Cuneo-Basket Roma 50-39 (16-12, 31-21, 42-33; per Quarti 16-12, 15-9, 11-12, 8-9)

Granda College Cuneo. Franceschini (0/1), Ngamene 11 (2/5), Carbonatto 3 (0/1, 1/3), Pasero 8 (4/12), Frandino 2 (1/4), Martinengo, Avagnina 7 (2/8), Marfulli (0/1), Bruschetta 5 (1/2, 1/3), Marchisio 7 (2/2, 1/3), Quattara, Vivalda 7 (2/4, 1/11). Allenatore Francesco Persico

Basket Roma. Di Stefano 3 (1/3, 0/1), Pragliola 3 (0/4, 1/4), Martino 2 (1/1), Cedolini 2 (1/7, 0/2), Fantini 8 (4/11), Belluzzo 2 (0/2), Benini 8 (2/3, 1/5), Preziosi (0/4), Aghillare 5 (1/1, 1/4), Cenci 3 (0/1, 1/2), Manocchio 3 (0/1, 1/2). Lucantoni ne. Allenatore Luciano Buongiorno

Arbitri: Alberto Bigarello e Davide Nonna Donato

