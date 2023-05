Finale Nazionale Under 19 Femminile – Sarà Costa Masnaga contro Basket Roma la finale

Limonta Basket Costa-Basket Roma è la Finale (alle 17:30) per il primo posto del Trofeo “Vittorio Tracuzzi” Finale Nazionale U19 Femminile. Limonta Basket Costa ha battuto Brixia Basket Brescia 71-48, mentre Basket Roma ha superato Minibasket Battipaglia 56-46. Brixia Basket Brescia e Minibasket Battipaglia alle 15:00 daranno vita alla Finale per il Terzo posto.

Costa in Finale per difendere il titolo

Limonta Basket Costa – Brixia Basket Brescia 71-48

Limonta Basket Costa è la prima finalista del Trofeo “Vittorio Tracuzzi” Finale Nazionale U19. Costa, campione in carica, ed è alla sua seconda finale consecutiva (lo scorso anno battè Umana Reyer Venezia). Arriva in Finale imbattuta e lancia una seria ipoteca sulla vittoria finale. Ha tenuto, soprattutto nei primi due quarti, un ritmo alto a cui sono seguite percentuali alte di tiro e ai rimbalzi (48 in totale contro i 23 di Brescia). Forte ed intensa è anche la difesa di Costa. Una difesa che costringe Brixia a percentuali basse: 7/27 da due e 6/30 da tre.

Nonostante il divario durante tutta la gara, Brixia Basket Brescia ha sempre lottato, pur dovendo rincorrere. Anche quando era fin troppo chiaro che qualsiasi tentativo di rimonta sarebbe stato inutile. Brixia ha sbattuto contro il muro di Limonta Basket Costa (più alte, meglio strutturate e più esperte) fin dalle prime battute (23-10 alla fine del primo quarto), ma il suo gruppo di giocatrici non ha mai smesso di competere e non ha mai permesso a Costa di rilassarsi a causa dei continui piccoli break, rintuzzati subito da Costa, che infliggeva. Nella finale per il Terzo posto sarà protagonista e un brutto cliente per la squadra avversaria.

Limonta Basket Costa – Brixia Basket Brescia 71-48 (progressivo 23-10, 32-17, 54-35; per Quarti 23-10, 9-7, 22-18, 17-13)

Limonta Basket Costa: Villa 16 (3/6, 3/11), Motta, Cibinetto 2 (1/1, 0/1), Caloro 14, (4/7, 2/6), Rotta 2 ( 1/2), Piatti 14 (6/8, 0/1), Bernardi 9 (2/6, 1/3), Osazuwa 8 (2/5), Fiorese 3 (1/1), Serra, Razzoli 2 (1/2, 0/1), Gioriini 1 (0/1). Allenatore Pierangelo Rossi

Brixia Basket Brescia: Belotti 4 (2/2, 0/1), Fucelli n.e., Minelli 4 (2/4, 0/6), Bordiga, Tomasoni, Galli, Zanardi 18 (1/7, 4/11), Scalvini 14 (2/9, 1/3), Stefana n.e., Iervolino, Tempia 8 (0/2, 1/5), Leganmini. Allenatore Stefano Zanardi.

Arbitri: Scaramellini e Settepanella

I coach

Stefano Zanardi (Brixia Basket Brescia): “Sono dispiaciuto per il risultato, ma sono consapevole della forza tecnica e fisica delle avversarie. Sono soddisfatto, però, di essere arrivato tra le migliori 4 d’Italia con la volontà di vincere domani e salire sul podio, ben sapendo che 5 partite in 5 giorni per una squadra dalle rotazioni piuttosto corte come la nostra potrebbero essere un fardello pesante in vista dell’ultimo match.”

Pierangelo Rossi (Limonta Basket Costa): Soddisfatto per la vittoria delle ragazze nonostante i tanti impegni anche extra finali nazionali (buona parte del gruppo impegnato nei playoff promozione di A2, ndr ) che hanno portato a prestazioni un po’ altalenanti in questa settimana di San Martino. Domani ci aspetta il livello massimo di concentrazione soprattutto nella metà campo difensiva dove le mie giocatrici possono ereggere un muro che sia difficilmente abbattibile.”

fip.it