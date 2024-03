Finali Nazionali U19 Femminile 2024 – Definite le quattro semifinaliste

Si è giocata al PalaZauli di Battipaglia la terza giornata delle Finali Nazionali Under 19 Femminili.

Definito dunque il quadro delle quattro semifinaliste, con le vittorie di Basket Roma e Battipaglia rispettivamente su Umana Venezia e Basketball Sister che hanno assegnato alle capitoline e alle padrone di casa il secondo posto nei due gironi. Campobasso e Costa Masnaga erano già certe del passaggio del turno.

Dunque domani alle 17.00 Costa Masnaga e Basket Roma si ritroveranno di fronte per una sfida che negli ultimi anni a livello Giovanile Femminile è diventato un appuntamento fisso e imperdibile: alle 19.00 la Magnolia Campobasso affronta la Polisportiva Battipagliese.

Venerdì 29 marzo le due finali, alle ore 16.00 e alle ore 18.00.

SEMIFINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 28 MARZO, ORE 17.00 COSTA MASNAGAVSBASKET ROMA – 28 MARZO, ORE 19.00 MAGNOLIA CAMPOBASSOVSPOLISPORTIVA BATTIPAGLIESE –

LA TERZA GIORNATA

GIRONE A

Allianz Geas Sesto-Magnolia Basket Campobasso 48-47 (6-16; 20-30; 29-38)

Sesto: G. Trezzi, F. Trezzi 3, Sartori 4, Minora 4, Bettoni 2, Leto 4, Camera, Volpato, Ramon 6, Ostoni 14, De Lise 9, Rovello 2. All. Preda

Campobasso: Del Sole 4, Boraldo 5, Giacchetti 9, Quinonez 2, Moffa 5, Trozzola 3, Mascia 2, Rizzo 3, Lallo, Bocchetti, Moscarella 11. All. Diotallevi

Arbitri: Parisi, Tommasi.

L’Allianz Geas Basket chiude la propria Finale U19 con un sorriso, piegando all’ultima uscita la Magnolia Campobasso, peraltro già certa del primo posto del girone A. Diotallevi centellina l’utilizzo di Quinonez e delle altre sue punte ma la Magnolia parte 10-0 comanda il punteggio fino all’inizio dell’ultimo quarto. Negli ultimi minuti Ostoni (14 punti, suo il libero decisivo), De Lise (9), e Ramon (6) ribaltano il punteggio e consentono al Geas di ottenere la sua prima vittoria. Per la Magnolia 11 punti di Moscarella Contreras, 9 di Giacchetti, 5 di Boraldo.

Umana Reyer Venezia-Basket Roma 46-51 (11-11; 23-21; 33-31)

Venezia: Rigoni, Toffolo 10, Cerè, Andreanelli 8, D’Este 9, Ruzza ne, Viola ne, Hassan 4, Zuccon 12, Franchini, Buranella 3, Ivane. All. Zimerle

Roma: Leghissa 10, Lucantoni 6, Fantini 17, Belluzzo 3, Benini ne, Preziosi, Aghilarre 8, Cenci, Lami, Brandimarte ne, Manocchio 7, Rossi. All.: Bongiorno.

Arbitri: Settepanella, Bettini

La sfida per il secondo posto va al Basket Roma, che la spunta nel finale grazie a un quarto periodo chiuso 20-13: partita tosta, tirata, a basso punteggio, con le due squadre attanagliate dalla tensione per una partita da dentro-fuori: Venezia tiene la testa per tre quarti ma non chiude mai il conto e non monetizza il 53-33 a rimbalzo. Roma deve fare a meno di Benini ma rimane attaccata alla partita e la gira con l’11-0 in apertura di ultimo parziale. Per Venezia 12 punti di Zuccon e 10 per Toffolo. Per Basket Roma 17 punti di un’eccellente Fantini, 10 per Leghissa. Domani le capitoline affronteranno Costa Masnaga in semifinale.

GIRONE B

Basketball Sisters-Polisportiva Battipagliese 49-62 (8-17; 19-39; 34-51)

Sisters: N. Besea, Bortolani 13, A. Besea 2, Carmina, Righi, Albieri, Palmieri 20, Cattabiani 2, Ampollini 4, Daidone 8, Scandellari ne, Monti. All. Palmieri.

Battipaglia: Pragliola 10, Lombardi 3, Cotellessa, Evangelista, Gesuele 8, Prete 13, Nardoni 8, Chiovato, Ferrara, Gianangeli 18, Cavallo, Mastursi. All. Di Pace.

Arbitri: Occhiuzzi, Frosolini.

Senza storia lo spareggio del girone B, perché la poca lucidità delle Sisters è punita regolarmente dall’attacco di Battipaglia, che anche nella sua metà campo fa la voce grossa tenendo le emiliane a 8 punti nel primo quarto. Gianangeli sfiora la doppia doppia (18 punti, 9 rimbalzi) e la squadra di coach Di Pace non cala mai di intensità mantenendo stabilmente i 20 punti di margine nel secondo tempo. Solo applausi per le Basketball Sisters, che arrivano all’appuntamento decisivo un po’ sulle gambe e sbagliano troppo in entrambi le metà campo. La migliore è Palmieri, che tira da 3 con pessime percentuali (2/12) ma comunque mette insieme 20 punti, in doppia cifra anche Bortolani a quota 13. Per Battipaglia, per il secondo anno consecutivo tra le prime quattro della Finale Under 19, anche 13 punti di Prete e 10 di Pragliola.

Ororosa Bk Bergamo-Limonta Costa Masnaga 43-67 (11-16; 22-33; 35-52)

Bergamo: Bresciani 2, Fossati 12, Fumagalli, Lussignoli ne, Poma 2, Mazza 2, Monti 4, Crippa 10, Frosio 8, Guerini, Merli, Manenti 3. All. Stazzonelli

Costa Masnaga: Rotta 8, Bernasconi 6, Galli 4, Bernardi 15, Gorini ne, Piatti 6, Rota 3, Cibinetto 10, Osazuwa ne, Edokpaigbe 8, Olandi 4, Razzoli 3. All. Rossi.

Arbitri: Caneva, Castellaneta.

Anche l’ultima sfida del terzo turno del PalaZauli si decide dopo pochi minuti. Gli infortuni e le due sconfitte maturate nei primi due giorni hanno fiaccato le energie dell’Ororosa, che dunque non oppone grande resistenza a Costa Masnaga, che distribuisce con attenzione i minutaggi in vista della semifinale di domani contro Basket Roma. La squadra di coach Rossi prende il largo nel secondo quarto e non si guarda più indietro: 15 i punti di Bernardi, 10 per Cibinetto. Per l’Ororosa 12 punti di Fossati e 10 di Crippa.

LA SECONDA GIORNATA

GIRONE A

Umana Reyer Venezia-Allianz Geas Sesto 53-48 (10-13; 26-25; 36-32)

Venezia: Rigoni, Toffolo, Cerè 12, Andreanelli 2, D’Este 3, Ruzza 2, Hassan 15, Zuccon 6, Franchini 11, Purina ne, Buranella, Ivane 2. All. Zimerle

Sesto: G. Trezzi ne, F. Trezzi 6, Sartori, Minora, Bettoni, Leto ne, Camera ne, Volpato 6, Ramon 15, Ostoni 15, De Lise 4, Rovello 2. All. Preda

Arbitri: Caneva, Frosolini

È la Reyer Venezia ad aggiudicarsi il primo match della seconda giornata di gare allo Zauli, al termine di una sfida giocata punto a punto contro il Geas Sesto San Giovanni. L’Umana è rimasta sempre in controllo del punteggio nonostante la pessima percentuale dall’arco (2/14) ma non è mai andata oltre i 7 punti di vantaggio. Sesto San Giovanni è rimasta a contatto e nel quarto periodo si è riportata anche a -3: decisivi nel finale i 5 punti realizzati da Cerè. Per Venezia 15 punti e 8 rimbalzi di Hassan, 12 per Cerè, 11 per Franchini. Per il Geas 15 di Ostoni e Ramon, 6 per Trezzi.

Magnolia Basket Campobasso-Basket Roma 71-55 (13-14; 33-30; 52-47)

Campobasso: Del Sole 1, Boraldo, Giacchetti 6, Quinonez 30, Moffa, Trozzola 5, Mascia ne, Rizzo ne, Lallo ne, Bocchetti 12, Moscarella 14. All. Diotallevi

Roma: Leghissa, Lucantoni 13, Fantini 17, Belluzzo, Benini ne, Preziosi 3, Aghilarre 17, Cenci 1, Lami ne, Brandimarte ne, Manocchio 4, Rossi ne. All.: Bongiorno

Arbitri: Parisi, Castellaneta.

La Molisana Magnolia Basket batte anche il Basket Roma e chiude matematicamente al primo posto il girone A con una giornata di anticipo. Domani le capitoline si giocheranno il secondo posto che vale la semifinale contro la Reyer Venezia. La partita è rimasta in equilibrio per 35 minuti, poi l’allungo delle molisane ispirate da una Blanca Quinonez incontenibile (30 punti). Decisivo anche il dominio della Molisana a rimbalzo, 54-34. In doppia cifra per coach Diotallevi anche Moscarella Contreras a quota 14 e Bocchetti a 12. Per le capitoline 17 punti per Aghilarre e Fantini, 13 per Lucantoni.

GIRONE B

Polisportiva Battipagliese-Limonta Costa Masnaga 47-72 (7-19; 24-38; 37-59)

Battipaglia: Pragliola 6, Lombardi 2, Cotellessa 2, Evangelista, Gesuele 8, Prete 15, Nardoni 8, Ferrara, Laudati, Gianangeli 6, Cavallo, Mastursi. All. Di Pace.

Costa Masnaga: Rotta 5, Bernasconi 8, Galli, Bernardi 8, Gorini 9, Piatti 11, Rota 2, Cibinetto 12, Osazuwa 4, Edokpaigbe 5, Olandi 2, Razzoli 6. All. Rossi.

Arbitri: Settepanella, Tommasi

Costa Masnaga ottiene la seconda vittoria delle Finali piegando nettamente le padrone di casa di Battipaglia (47-72). Biancorosse padrone del campo già dal primo quarto, quando costringono le locali a soli 7 punti in 10 minuti. Le lombarde prendono un vantaggio in doppia cifra e lo conservano fino alla fine nonostante i generosi tentativi di rientro di Battipaglia. Cibinetto la top scorer per coach Rossi con 12 punti, 11 (e 12 rimbalzi) per Piatti, 9 per Gorini. Quanto alle padrone di casa 15 punti per Prete, 8 per Gesuele e Nardoni.

Ororosa Bk Bergamo-Basketball Sisters 63-68 (12-14; 30-26; 48-49)

Bergamo: Bresciani 2, Fossati 14, Fumagalli, Lussignoli 2, Poma 2, Mazza 8, Monti 10, Crippa 8, Frosio 3, Guerini, Merli 11, Manenti 3. All. Stazzonelli

Sisters: N. Besea, Bortolani 7, A. Besea 2, Carmina, Righi 4, Albieri 14, Palmieri 27, Cattabiani 10, Ampollini, Daidone4, Scandellari, Monti. All. Palmieri.

L’ultima sfida della seconda giornata è delle Basketball Sisters, che al termine di una partita equilibratissima, piegano la resistenza dell’Ororosa Bergamo e si guadagnano la possibilità di giocarsi domani contro Battipaglia il secondo posto che vale la semifinale. Straordinaria Giorgia Palmieri con 27 punti, per le Sisters anche 14 punti di Albieri e 10 di Cattabiani. Per Bergamo inutili i 14 di Fossati, gli 11 di Merli e i 10 di Monti. L’Ororosa ha pagato anche l’infortunio di Lussignoli, pazzesco il 28/32 dalla lunetta per la squadra di coach Palmieri.

Arbitri: Occhiuzzi, Bettini

LA PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Umana Reyer Venezia-Magnolia Basket Campobasso 46-72 (15-16; 29-28; 34-42)

Venezia: Rigoni 2, Toffolo, Cere’ 2, Andreanelli 8, D’Este, Gallo, Hassan 4, Zuccon 11, Franchini 5, Purina 2, Buranella 8, Ivane 4. All. Zimerle

Campobasso: Del Sole 5, Boraldo 3, Giacchetti 5, Quinonez 25, Moffa, Trozzola 2, Mascia, Rizzo 3, Lallo, Bocchetti 7, Moscarella 20. All. Diotallevi

Arbitri: Tommasi e Occhiuzzi

È La Molisana Magnolia Campobasso ad aggiudicarsi il match inaugurale della kermesse tricolore Under 19: dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, Giacchetti e compagne hanno allungato progressivamente nella ripresa imponendosi con 26 lunghezze di margine sulla Reyer Venezia (46-72): Quiñonez con 25 punti, Moscarella con 20 e Bocchetti con 7 le migliori marcatrici per la Magnolia. Per Venezia, 13 i punti di Zuccon, 8 quelli di Andreanelli e 6 per Buranella.

Allianz Geas Sesto-Basket Roma 41-59 (9-11; 20-28; 31-48)

Sesto: G. Trezzi, F. Trezzi 2, Sartori 4, Minora 6, Bettoni 7, Camera, Volpato 1, Ramon 8, Ostoni 6, De Lise 3, Rovello. All. Preda

Roma: Leghissa, Lucantoni 19, Fantini 7, Belluzzo 8, Benini 2, Preziosi 2, Aghilarre 10, Cenci 3, Lami 2, Brandimarte, Manocchio 6, Rossi. All.: Bongiorno

Arbitri: Bettini e Settepanella

È il Basket Roma ad aggiudicarsi il secondo match di giornata al PalaZauli. Con un vantaggio cresciuto progressivamente nel corso della partita le capitoline, alla fine, hanno chiuso con 18 lunghezze di margine sul Geas prendendo il largo nel terzo quarto. La miglior marcatrice della partita è stata Lavinia Lucantoni con 18 punti, in doppia cifra anche Benedetta Aghilarre a quota 12, 7 i punti per Martina Fantini. Per il Geas 8 punti di Ramon, 7 per Bettoni e 6 per Ostoni.

Ororosa Bergamo-Polisportiva Battipagliese 53-57 (16-15; 27-33; 43-38)

Bergamo: Bresciani, Fossati 10, Fumagalli, Lussignoli 14, Poma 9, Mazza 4, Monti 2, Crippa 9, Frosio 2, Guerini, Merli 3, Manenti. All. Stazzonelli

Battipaglia: Pragliola 12, Lombardi 6, Esposito, Evangelista, Gesuele 10, Prete 10, Nardoni 1, Merati, Chiovato, Gianangeli 16, Cavallo, Mastursi 2. All. Di Pace.

Arbitri: Frosolini e Parisi.

È la OMEPS Silotrailers Battipaglia ad aggiudicarsi il terzo match di giornata allo Zauli al termine di una partita avvincente ed incerta fino all’ultimo. La partita si è decisa nel terzo quarto, quando le padrone di casa hanno operato un break di 12-0 (16-5 il parziale) riportandosi in vantaggio. Vantaggio poi gestito con oculatezza dalle bianco-arancio, che alla fine si sono imposte su Ororosa 53-57. Per Bergamo 14 punti di Lussignoli, 10 di Fossati, 9 per Poma e Crippa. Per Battipaglia 14 di Prete, 12 per Pragliola e Gianangeli.

Basketball Sisters-Limonta Costa Masnaga 57-68 (14-23; 22-39; 36-53)

Sisters: N. Besea, Bortolani 8 , A. Besea, Carmina, Righi 2, Albieri 6, Palmieri 17, Cattabiani 8, Ampollini 8, Daidone 8, Scandellari, Monti. All. Palmieri.

Costa Masnaga: Rotta, Bernasconi 6, Galli, Bernardi 20, Gorini 2, Piatti 4, Rota, Cibinetto 12, Osazuwa, Efokpaigbe 20, Olandi 2, Razzoli 2. All. Rossi.

Arbitri: Castellaneta e Caneva.

L’ultima partita di giornata va a Costa Masnaga, che prende il largo nel primo tempo sospinta da Efokpaigbe e contiene i tentativi di rimonta delle Sisters, ispirate dalle triple di Palmieri. La squadra di Pierangelo Rossi tocca il +17 all’intervallo lungo, mantiene il vantaggio fino agli ultimi 5 minuti e poi cala un po’ di intensità in difesa senza peraltro mai rischiare di essere raggiunta: per le Sisters 17 punti di Palmieri, per Costa Masnaga 40 punti equamente divisi tra Edokpaigbe e Bernardi.

